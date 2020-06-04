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Moody's: Havacılık sektörü 2023'e kadar toparlanamayacak

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen havacılık sektörünün 2023'ten önce tamamen toparlanamayacağını ve sektörün derin yapısal değişikliklerle karşı karşıya olduğunu bildirdi.
 04 Haziran 2020 22:50
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Moody's: Havacılık sektörü 2023'e kadar toparlanamayacak

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen havacılık sektörünün 2023'ten önce tamamen toparlanamayacağını ve sektörün derin yapısal değişikliklerle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Moody'sden yapılan açıklamada, hava yolu yolcu talebindeki ciddi durgunluğun 2021'de de devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, "Havacılık sektörü 2023'ten önce tamamen toparlanamayacak ve derin yapısal değişikliklerle karşı karşıya kalacak." ifadesi yer aldı.

Kuruluşun açıklamasında, sağlıkla ilgili endişeler, kurumsal seyahat politikalarındaki değişiklikler, uluslararası seyahatteki olası kısıtlamalar ve daha düşük gayrisafi yurt içi hasıla ile yükselen işsizlik nedeniyle azalan harcamalar nedeniyle yolcu talebinin 2022'ye kadar sınırlı olacağı aktarıldı.

- Hava yolu şirketlerinin borç yükü artacak

Havacılık sektöründeki talebin 2023 yılında 2019'daki seviyelerine yaklaşabileceğinin belirtildiği açıklamada, Kovid-19 salgınına ilişkin belirsizliğin öngörü yapmayı zorlaştırdığı aktarıldı.

Açıklamada, birçok hava yolu şirketinin borç yükü pahasına likiditelerini artırdığına işaret edilerek, daha güçlü ve devlet destekli hava yolu şirketlerinin mart ayından bu yana likiditelerini önemli ölçüde artırdığı kaydedildi.

Çoğu hava yolu şirketinin 2023'e kadar önemli ölçüde borçlanacağının vurgulandığı açıklamada, kuruluşun 25 Mayıs'tan bu yana 13 hava yolu şirketinin kredi notunu düşürdüğü ve 6 hava yolu şirketinin ise notunun teyit edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, havacılık endüstrisinin önemli yapısal değişikliklere uğrayacağı, ticari havacılık imalatı ve tedariği, havaalanı, seyahat ve hava yolu hizmetleri gibi ilgili sektörlerde de etkilerin hissedileceği bilgisine yer verildi.
Anadolu Ajansı
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