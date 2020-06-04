Dünyada en çok kazanan CEO ilk kez bir kadın
|04 Haziran 2020 22:53
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Geride bıraktığımı 2019 yılında en çok kazanan CEO'lar belli oldu. Dünyada ilk kez en çok kazanan şirket yöneticisi bir kadın oldu.
CNN International'da yer alan habere göre, 2019'da 58.5 milyon dolar (Yaklaşık 395 milyon TL) gelir elde eden teknoloji şirketi Advanced Micro Devices'ın (AMD) CEO'su Lisa Su (50) listenin birinci sırasında yer aldı.
Aynı habere göre, geçtiğimiz yıl Lisa Su AMD'den 1 milyon dolar maaş aldı, buna 1.2 milyon dolarlık performans bonusu eklendi.
Lisa Su ayrıca geçen yıl 3 milyon dolarlık hisse senedi opsiyonu ve 53 milyon dolarlık şirket hisse primi aldı.
2014 yılında şirketin başına geçen 50 yaşındaki CEO 2019 yılında bir önceki yıla oranla AMD'den aldığı ücretini dörde katladı.
Lisa Su göreve başladığında AMD hisseleri 3 dolar bandındaydı, bugün ise bu hisselerin değeri 55 dolara ulaştı.
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