Ali Koç'tan Devlet Bahçeli'ye ziyaret
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.
|04 Haziran 2020 22:57
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Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile MHP lideri Devlet Bahçeli bugün Ankara'da bir araya geldi.
Ali Koç ile Devlet Bahçeli'nin bir araya geldiği görüşmede, spordan ekonomiye kadar birçok önemli konu ele alındı.
Fenerbahçe başkanı Ali Koç'un, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret ettiği görüşme yaklaşık 2,5 saat kadar sürdü.
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