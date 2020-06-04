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Polis ve Mahalle Bekçilerinin yetki karşılaştırması

İçişleri Bakanlığı, Polis memurları ve Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin yetkilerine ilişkin sosyal medya hesabından karşılaştırmalı tablo paylaştı.
 04 Haziran 2020 23:27
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Polis ve Mahalle Bekçilerinin yetki karşılaştırması

Dün TBMM Genel Kurulunda, Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifinin birinci bölümünde yer alan 7 madde kabul edilmişti.

Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin yetkileri tartışılırken, İçişleri Bakanlığı Polis memurları ve Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin yetkilerine ilişkin sosyal medya hesabından karşılaştırmalı tablo paylaştı.

İşte Polis memurları ve Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin yetkileri;

'Bekçilere fazla yetki verildiği' iddiasına açıklama Bekçilere yönelik düzenlemenin 7 maddesi kabul edildi
Memurlar.Net
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