Bilim Kurulu Üyesi açıkladı: Maske kullanımı ne zaman bitecek?
|04 Haziran 2020 23:58
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Sağlık Bakanlığı Korona Virüs Bilim Kurulu Üyesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Alpay Azap NTV'de soruları cevapladı.
Vatandaşların hızlı normalleştiğini ifade eden Prof. Dr. Alpay Azap, "Benim görebildiğim kadarıyla herkes alışmış, üstelik fazla alışmış görünüyor. Yeni normale göre değil eski normale göre yaşıyor insanlarımız. Yeni normal dönemde tedbirli olmalıyız. 4-5 ay önceki yaşantımıza kesinlikle dönmememiz lazım" ifadelerini kullandı.
MASKE KULLANIMI NE ZAMAN BİTECEK?
Vatandaşlar, "Maske kullanımı ne zaman bitecek?" sorusunu sıkça aratırken, Prof. Dr. Azap, konuya ilişkin, "İyi haber vermek isterdim. Ama aylarca devam edeceğiz. 20-24 ay sürmesini bekliyoruz. Ancak çok etkili bir aşı bulunursa bu süre kısabilir" ifadelerini kullandı.
İKİNCİ DALGA OLACAK MI?
Prof. Dr. Alpay Azap'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde: "İkinci dalgayı bekliyoruz. Ne zaman olacağı konusunda tartışma var. Yaz ayları içinde ikinci dalga beklemiyoruz. Pencereler açık, temiz hava, ultraviyolenin etkisi var
VAKA SAYISI 100'N ALTINA NE ZAMAN DÜŞER?
Bunu kestirmek çok mümkün değil. En geç Temmuz ortası gibi iki basamaklı sayılara düşmesini bekliyoruz. Şimdi gevşetme politikalarını uygulamaya aldıktan sonra vaka sayısının artmasını bekliyoruz. İran'da dramatik bir artış olmuştu. Ama önlemlere uymaya ne kadar devam edersek o kadar çabuk düşer.
RESTORANA GİDEN HANGİ RİSKLERİ ALIYOR?
"Yemekten kesinlikle bulaşmaz. Bundan eminiz. Ancak kapalı bir ortamda uzunca bir süre ve tanımadığımız kişilerle aynı ortamda bulunmak riskli, bunu bilmeliyiz. Eski alışkanlıklarımız gibi restoranlarda uzun uzun sohbet yapmamalı ve açık havayı tercih etmeliyiz"
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