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Berberoğlu protestolarına 'Devlet malıdır' eleştirisi

CHP bugün TBMM'de, Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesini protesto etti. Ancak "Devlet malıdır" tepkileri görüntülere damga vurdu
 05 Haziran 2020 00:14
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Berberoğlu protestolarına 'Devlet malıdır' eleştirisi

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, FETÖ'nün MİT Tır'ları ihanetinde, Can Dündar'a belge sağlayan kişi olarak hapis cezası almıştı.

Bu hapis cezası daha sonra Yargıtay tarafından da onanmış ve kesinleşmişti.

TBMM Genel Kurulu, hapis cezasının kesinleşmesi sonrasında, Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğini dün düşürdü.

CHP'li milletvekilleri, olayı TBMM'de protesto etti. Protestolar sırasında bazı milletvekilleri Meclis mallarına zarar vermesi üzerine "Devlet malıdır" dedi ancak aldıran olmadı.

İşte o görüntüler

Memurlar.Net
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