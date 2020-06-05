Fuat Oktay: Terörden medet umanları ne milletimiz ne de tarih affetmeyecek
|05 Haziran 2020 00:28
|Yazdır
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sosyal medyadan yaptığı açıklamada;
"Terörden hüküm giyen kişilerle ilgili mahkeme kararının TBMM'ye bildiriminden rahatsız olanların bu ülkeye ve vatandaşına kazandıracağı hiçbir şey yoktur. Siyasi çıkar uğruna terörden ve destekçilerinden medet umanları ne milletimiz ne de tarih affetmeyecektir. TBMM'nin ve milletimizin onayını alan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini aşağılamaya çalışanlar milletimizden gereken cevabı referandumda ve sonrasında yapılan seçimlerde sandıkta almışlardır. Demokrasiyi ve halkın iradesini içine sindirememiş bu zihniyet, bugün hala kişiler üzerinden sistemi ama aslında milletimizi hor görmeye devam etmektedir. Milletimizden aldığı destek ve oyla seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir taraftan ülkemize hizmet için durmadan, yılmadan üretmeye ve çalışmaya devam ederken bir taraftan da terörle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bakan Koca'dan, bu fotoğrafa eleştiri
05 Haziran 2020 00:52
|HDP'li vekiller, tutuklanarak cezaevine gönderildi
05 Haziran 2020 00:25
|Berberoğlu protestolarına 'Devlet malıdır' eleştirisi
05 Haziran 2020 00:14
|5 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları
05 Haziran 2020 00:03
|Ali Koç'tan Devlet Bahçeli'ye ziyaret
04 Haziran 2020 22:57
|'PIKTES öğretmenlerinin kadro talebi karşılanmalı'
04 Haziran 2020 21:57
|CHP'li üyeye 'Ya İSKİ önünde özür dile, ya istifa et' seçeneği
04 Haziran 2020 21:15
|CHP'liler, Meclis Başkanlığına Anayasa kitapçığı bıraktı
04 Haziran 2020 20:59
|Vaka sayıları düşerken, test sayısı artmaya devam ediyor
04 Haziran 2020 20:20
|Erdoğan: Darbeci Hafter bir kez daha gerçek yüzünü gösterdi
04 Haziran 2020 17:41