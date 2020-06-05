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Flaş! 15 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, hafta sonu 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
 05 Haziran 2020 00:41
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Flaş! 15 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Son birkaç günde 800'ün altına düşen vaka sayısı, dün yapılan son test sonuçlarında 988'e çıkınca, hafta sonu sokağa çıkma yasağı yeniden uygulamaya konuldu.

15 ŞEHİRDE UYGULANACAK
İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, hafta sonu 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Yasak; Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak'ta uygulanacak.

CUMA GÜNÜ
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde cuma günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 23.00'a kadar faaliyetlerine devam edebilecek.

YASAK GÜNLERİ NERELER AÇIK
Kısıtlamanın olduğu 6 Haziran Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri, lokanta ve restoran tarzı işyerleri sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunabilecek.

Kısıtlama günlerinde ekmek üretilen fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile ekmek satılan bayiler, tatlı üretilen, satılan iş yerleri açık olacak.
Memurlar.Net
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