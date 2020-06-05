Flaş! 15 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak
|05 Haziran 2020 00:41
|Yazdır
Son birkaç günde 800'ün altına düşen vaka sayısı, dün yapılan son test sonuçlarında 988'e çıkınca, hafta sonu sokağa çıkma yasağı yeniden uygulamaya konuldu.
15 ŞEHİRDE UYGULANACAK
İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, hafta sonu 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
Yasak; Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak'ta uygulanacak.
CUMA GÜNÜ
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde cuma günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 23.00'a kadar faaliyetlerine devam edebilecek.
YASAK GÜNLERİ NERELER AÇIK
Kısıtlamanın olduğu 6 Haziran Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri, lokanta ve restoran tarzı işyerleri sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunabilecek.
Kısıtlama günlerinde ekmek üretilen fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile ekmek satılan bayiler, tatlı üretilen, satılan iş yerleri açık olacak.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Deva Partisi'nde ilk parti içi kavga!
29 Mayıs 2020 12:30
|Erdoğan, İkiyaka Dağları'ndaki askerlerin bayramını kutladı
24 Mayıs 2020 05:38
|Erdoğan açıkladı... Maske satışına yeniden izin verilecek
04 Mayıs 2020 20:00
|'İsveç'ten getirilen kişi Bakan Koca'nın akrabası' iddiasına sert tepki!
29 Nisan 2020 00:33
|Cumhurbaşkanlığı'ndan 1915 mesajı: Yalan ve iftiraya prim verilmeyecek
24 Nisan 2020 12:00
|İstifa kararı öncesi Erdoğan ile Soylu arasındaki diyalog
13 Nisan 2020 07:54
|Süleyman Soylu: Öngöremedim. O geceki eleştirileri de hakaretleri kabul ediyorum
12 Nisan 2020 09:20
|Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 224 bin çiftçimizin yanındayız
08 Nisan 2020 14:59
|Bakan Ersoy, korona virüs için kritik tarihi açıkladı
11 Mart 2020 17:30
|Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik
19 Şubat 2020 04:49