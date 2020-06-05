Bugün 10 millet bahçesi açılacak
|05 Haziran 2020 00:48
|Yazdır
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye genelinde yapımını sürdürdüğü 207 millet bahçesiyle şehirlerde yeşil alan miktarını artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Ankara Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Millet Bahçesi'nde düzenlenecek törenle İstanbul Pendik ve Halkalı, Sakarya, Samsun, Sivas, Diyarbakır, Trabzon, Batman, Bursa ve Elazığ'da yapımı tamamlanan 10 millet bahçesinin toplu açılışı yapılacak.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yayımladığı videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, 81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi kazandırma hedefine kararlılıkla yürüdüklerini belirterek, "Cumhuriyetimizin 100. yılına, 2023'e doğru giderken, ülkemizin en prestijli projelerinden biri olan millet bahçelerimiz, 1000 yıllık şehircilik geleneğimizin bir yansıması, tabiatla şehirlerimizi ve insanımızı buluşturan bir köprü olacak." ifadelerini kullandı.
13 millet bahçesinin açılışını 2018'de gerçekleştirdiklerini anımsatan Kurum, şunları kaydetti:
"Şimdi yine 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde, Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, İstanbul, Sakarya, Samsun, Batman, Sivas, Bursa, Trabzon, Diyarbakır ve Elazığ'da 10 yeni millet bahçemizin açılışını yapacak olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Yeni millet bahçelerimiz, yediden yetmişe tüm vatandaşlarımız için hayırlı uğurlu olsun. Milletimiz bahçeleriyle buluşuyor, şehirlerimiz nefes alıyor."
Milletimiz bahçeleriyle buluşuyor, şehirlerimiz nefes alıyor#5HaziranDünyaÇevreGününde Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdoganın teşrifleriyle 10 yeni Millet Bahçesi açıyoruz.Murat KURUM (@murat_kurum) June 4, 2020
🌳İstanbul Halkalı ve Pendik
🌳Sakarya
🌳Samsun
🌳Batman
🌳Sivas
🌳Bursa
🌳Trabzon
🌳Diyarbakır
🌳Elazığ pic.twitter.com/dDXEiZ97WU
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|THY, hafta sonu uçuş yapacak mı?... Bilal Ekşi'den açıklama
05 Haziran 2020 01:14
|Polis ve Mahalle Bekçilerinin yetki karşılaştırması
04 Haziran 2020 23:27
|Kütahya'daki termik santraller yeniden üretime başlayacak
04 Haziran 2020 23:22
|Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici olarak yasaklandı
04 Haziran 2020 21:51
|Can Dündar'ın villasının kaçak bölümünde yıkım başladı
04 Haziran 2020 21:10
|Ankara'da konaklama tesislerinde uygulanacak tedbirler belirlendi
04 Haziran 2020 19:06
|Bakan Koca'dan virüs tedavisinde kullanılan sıtma ilacı açıklaması
04 Haziran 2020 18:41
|İstanbul'dan gelenlerde virüs çıktı, mezra karantinaya alındı
04 Haziran 2020 18:36
|SPK'dan yatırımcılara uyarı: Yüksek fiyatlı pay satanlar var
04 Haziran 2020 17:13
|RTÜK'ten ekrandan darbe kutlamasına ceza
04 Haziran 2020 16:03