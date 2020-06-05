THY, hafta sonu uçuş yapacak mı?... Bilal Ekşi'den açıklama
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağıyla ilgili olarak açıklama yaptı.
|05 Haziran 2020 01:14
|Yazdır
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağıyla ilgili olarak açıklama yaptı. İşte o açıklama:
"15 ili kapsayan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının, hafta sonu iç
hatlarda seyahat edecek yolcularımızı etkileyip etkilemediği, ilgili kurumlardan
teyid edildikten sonra sizlerle paylaşılacaktır.
Şu an için lütfen çağrı merkezimizi bu sebeple aramayınız."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bugün 10 millet bahçesi açılacak
05 Haziran 2020 00:48
|Polis ve Mahalle Bekçilerinin yetki karşılaştırması
04 Haziran 2020 23:27
|Kütahya'daki termik santraller yeniden üretime başlayacak
04 Haziran 2020 23:22
|Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici olarak yasaklandı
04 Haziran 2020 21:51
|Can Dündar'ın villasının kaçak bölümünde yıkım başladı
04 Haziran 2020 21:10
|Ankara'da konaklama tesislerinde uygulanacak tedbirler belirlendi
04 Haziran 2020 19:06
|Bakan Koca'dan virüs tedavisinde kullanılan sıtma ilacı açıklaması
04 Haziran 2020 18:41
|İstanbul'dan gelenlerde virüs çıktı, mezra karantinaya alındı
04 Haziran 2020 18:36
|SPK'dan yatırımcılara uyarı: Yüksek fiyatlı pay satanlar var
04 Haziran 2020 17:13
|RTÜK'ten ekrandan darbe kutlamasına ceza
04 Haziran 2020 16:03