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THY, hafta sonu uçuş yapacak mı?... Bilal Ekşi'den açıklama

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağıyla ilgili olarak açıklama yaptı.
 05 Haziran 2020 01:14
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THY, hafta sonu uçuş yapacak mı?... Bilal Ekşi'den açıklama

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağıyla ilgili olarak açıklama yaptı. İşte o açıklama:

"15 ili kapsayan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının, hafta sonu iç hatlarda seyahat edecek yolcularımızı etkileyip etkilemediği, ilgili kurumlardan teyid edildikten sonra sizlerle paylaşılacaktır.
Şu an için lütfen çağrı merkezimizi bu sebeple aramayınız."
Memurlar.Net
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