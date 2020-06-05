Bin 378 hakim ve savcı ataması yapıldı
|05 Haziran 2020 02:32
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ATAMA KARARI
Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından:
Adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı adaylarının, Hakimler ve Savcılar Kurulunca 20/05/2020 tarihinde yapılan ad çekme sonucuna göre, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun
13. maddesi gereğince atanmalarına ilişkin kararname aşağıda gösterilmiştir.
Karar Tarihi ve Numarası: 20/05/2020 2020/502
Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcısı Adayları
8. derecenin 1. kademesi (660+1300) göstergesi ile;
1. Ankara C.Savcısı Adayı (211873) Muzaffer KILINÇ Gökçebey (Zonguldak) Cumhuriyet Savcılığına,
2. Yozgat C.Savcısı Adayı (215408) Ramazan ERBAŞ Hizan (Bitlis) Cumhuriyet Savcılığına,
3. Ankara Hakim Adayı (216278) Nalan SÖNMEZ KOÇYİĞİT Gaziantep Hakimliğine,
4. Ankara Hakim Adayı (219009) Mehmet Sabit BİLGİÇ Salihli Hakimliğine,
5. Kayseri C.Savcısı Adayı (219404) Derviş AKIN Pülümür (Tunceli) Cumhuriyet Savcılığına,
6. Ankara Hakim Adayı (219543) Seçil AYKUL Çerkezköy (Çorlu) Hakimliğine,
7. İstanbul Hakim Adayı (219605) Emine BİLGİ Afşin (Elbistan) Hakimliğine,
8. Kırıkkale Hakim Adayı (219616) Kübra MERCAN Vakfıkebir (Trabzon) Hakimliğine,
9. İstanbul Anadolu C.Savcısı Adayı (219637) Bilge BOZKURT Bozkır (Seydişehir) Cumhuriyet Savcılığına,
10. İskenderun C.Savcısı Adayı (219687) Suna ÇAĞLAR Kale (Denizli) Cumhuriyet Savcılığına,
11. Konya Hakim Adayı (219782) Serhat DANIŞIK Batman Hakimliğine,
12. Antalya C.Savcısı Adayı (219798) İlyas DEMİRALP Şarköy (Tekirdağ) Cumhuriyet Savcılığına,
13. Zile C.Savcısı Adayı (219822) İsmail DİLEKÇİ Gökçeada (Çanakkale) Cumhuriyet Savcılığına,
14. Malatya C.Savcısı Adayı (219852) Onur DURAK Nizip Cumhuriyet Savcılığına,
15. Adana Hakim Adayı (220096) Rasıh Tolga KAHRAMAN Bartın Hakimliğine,
16. Balıkesir C.Savcısı Adayı (220139) Nurullah KARABULUT Eruh (Siirt) Cumhuriyet Savcılığına,
17. Malatya Hakim Adayı (220141) Abdullah KARACA Bursa Hakimliğine,
18. Aksaray Hakim Adayı (220311) Ramazan KUŞÇU Balıkesir Hakimliğine,
19. Bodrum C.Savcısı Adayı (220386) Oğuzhan Oktay ÖNDER Erzin (İskenderun) Cumhuriyet Savcılığına,
20. Viranşehir C.Savcısı Adayı (220426) Muhittin Raşit ÖZER Samsun Cumhuriyet Savcılığına,
21. Bursa Hakim Adayı (220460) Fatmanur PALA AYYILDIZ Fatsa (Ünye) Hakimliğine,
22. Erzurum Hakim Adayı (220467) Fatmanur PEHLİVANOGLU Antalya Hakimliğine,
23. Kırıkkale C.Savcısı Adayı (220640) Mustafa Fatih TUNÇAY Araç (Kastamonu) Cumhuriyet Savcılığına,
24. Trabzon Hakim Adayı (220677) Temel USTA Sakarya Hakimliğine,
25. Ankara Hakim Adayı (233633) Muhammed Mustafa AB AY Boyabat Hakimliğine,
26. Mersin Hakim Adayı (233634) Selda ACABEY İskilip (Çorum) Hakimliğine,
27. Bafra Hakim Adayı (233635) Ahmet Erdem ACAR Salihli Hakimliğine,
28. İstanbul Hakim Adayı (233636) Ayşe Gizem ACAR Edime Hakimliğine,
29. Antalya Hakim Adayı (233637) Fatma Dilruba ACAR Merzifon (Amasya) Hakimliğine,
30. İstanbul Hakim Adayı (233638) Nursel ACAR Kırklareli Hakimliğine,
31. Ankara Hakim Adayı (233639) Sümeyra ACAR Kırşehir Hakimliğine,
32. Konya Hakim Adayı (233640) Şerife ACAR Yayladağı (Hatay) Hakimliğine,
33. İsparta Hakim Adayı (233641) Duran Orhan AÇAN İnebolu Hakimliğine,
34. Ankara Hakim Adayı (233642) Esra AÇIK ÇELİK Ereğli (Zonguldak) Hakimliği ne,
35. Ankara Batı Hakim Adayı (233643) Mustafa Oğuzhan AÇIKKOL Torul (Gümüşhane) Hakimliğine,
36. Ankara Batı Hakim Adayı (233644) Fatma Kardelen ADAK Fethiye Hakimliğine,
37. Aydın Hakim Adayı (233645) Gizem ADAK Akhisar Hakimliğine,
38. Kahramanmaraş Hakim Adayı (233646) Ali Burak ADANALI Hatay Hakimliğine,
39. Konya Hakim Adayı (233647) Mustafa AGAÇDELEN Kastamonu Hakimliğine,
40. İstanbul Anadolu C.Savcısı Adayı (233648) Aleyna Ayşegül AGAOGLU Kırıkkale Cumhuriyet Savcılığına,
41. Kahramanmaraş Hakim Adayı (233649) Ebru Tuğba AGDAL Adana Hakimliğine,
42. Erzurum Hakim Adayı (233650) Ömer Faruk AGIRMAN Çivril (Denizli) Hakimliğine,
43. Denizli Hakim Adayı (233651) Cansu ARBAG Bursa Hakimliğine,
44. Konya Hakim Adayı (233652) Esra AK Sivas Hakimliğine,
45. Şanlıurfa Hakim Adayı (233653) Sami AKADAŞ Tefenni (Burdur) Hakimliğine,
46. Muş C.Savcısı Adayı (233654) Kamil AKALIN Denizli Cumhuriyet Savcılığına,
47. Söke Hakim Adayı (233655) Mustafa AKAR Erdemli (Mersin) Hakimliğine,
48. Erzurum Hakim Adayı (233656) Sümeyye AKAY Diyarbakır Hakimliğine,
49. Antalya Hakim Adayı (233657) Nurten BAŞKURT Salihli Hakimliğine,
50. Kars Hakim Adayı (233658) Büşra AKBABA Sarız (Kayseri) Hakimliğine,
51. Erzurum Hakim Adayı (233659) Hatice AKBABA Saray (Çorlu) Hakimliğine,
52. Kütahya Hakim Adayı (233660) Harun AKBAŞ Bulancak (Giresun) Hakimliğine,
53. Konya Hakim Adayı (233661) İsmet AKBAŞ Sakarya Hakimliğine,
54. Diyarbakır Hakim Adayı (233662) Melik Murat AKBAŞ Çorlu Hakimliğine,
55. Bakırköy C.Savcısı Adayı (233663) Serkan AKBAŞ Silvan (Diyarbakır) Cumhuriyet Savcılığına,
56. İstanbul Anadolu Hakim Adayı (233664) Esra DELİBAŞOGLU Simav (Uşak) Hakimliğine,
57. Van Hakim Adayı (233665) Fatma AKBULUT Ordu Hakimliğine,
58. Ankara Hakim Adayı (233666) Merve Begüm AKBULUT Kocaeli Hakimliğine,
59. Van C.Savcısı Adayı (233667) Enis AKDENİZ Turhal (Zile) Cumhuriyet Savcılığına,
60. Yozgat C.Savcısı Adayı (233668) Halil AKDOĞAN Gelibolu (Çanakkale) Cumhuriyet Savcılığına,
61. Malatya C.Savcısı Adayı (233669) Fatma Nur AKELLER Edime Cumhuriyet Savcılığına,
62. Ankara Batı C.Savcısı Adayı (233670) Neslihan AKGÜL Karaman Cumhuriyet Savcılığına,
63. Manavgat C.Savcısı Adayı (233671) Berktuğ AKGÜN Aksaray Cumhuriyet Savcılığına,
64. Ankara C.Savcısı Adayı (233672) Çağatay AKINCI Ceyhan Cumhuriyet Savcılığına,
65. Ankara Batı Hakim Adayı (233673) Fatih AKINCI Andırın (Kahramanmaraş) Hakimliğine,
66. Niğde Hakim Adayı (233674) Mehmet AKKAŞ Balıkesir Hakimliğine,
67. Ankara Hakim Adayı (233675) Yasin AKKAŞ Fatsa (Ünye) Hakimliğine,
68. İstanbul Hakim Adayı (233677) Batuhan AKKOL Fethiye Hakimliğine,
69. Kocaeli C.Savcısı Adayı (233678) Ahmet Uğur AKKUŞ Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcılığına,
70. İstanbul Anadolu Hakim Adayı (233679) Bilginur AKMAN Ordu Hakimliğine,
71. Çorum Hakim Adayı (233680) Kübra AKMAN Çarşamba Hakimliğine,
72. Manisa Hakim Adayı (233681) Sena AKMAN Bafra Hakimliğine,
73. Ankara Hakim Adayı (233682) Şeyma AKMAN Erdemli (Mersin) Hakimliğine,
74. Kırıkkale Hakim Adayı (233683) Sefa AKPUNAR Gaziantep Hakimliğine,
75. Eskişehir Hakim Adayı (233684) Abdulah Ulaş AKSAKAL Şanlıurfa Hakimliğine,
76. Erzurum C.Savcısı Adayı (233685) Mustafa AKSAKALLI Karaman Cumhuriyet Savcılığına,
77. Ankara Batı C.Savcısı Adayı (233686) Alper AKSAY Hatay Cumhuriyet Savcılığına,
78. Antalya C.Savcısı Adayı (233687) Barbaros AKSOY Almus (Tokat) Cumhuriyet Savcılığına,
79. Kırıkkale Hakim Adayı (233689) Funda AKSOY Sakarya Hakimliğine,
80. Kayseri C.Savcısı Adayı (233690) Ömer AKSU Düzce Cumhuriyet Savcılığına,
81. Diyarbakır Hakim Adayı (233691) Nezahat AKSUCU Tokat Hakimliğine,
82. Nizip Hakim Adayı (233692) Volkan AKŞİT Giresun Hakimliğine,
83. Ankara Hakim Adayı (233693) Burcu Sevinç AKTAŞ Soma (Akhisar) Hakimliğine,
84. Manavgat Hakim Adayı (233694) Esra AKTAŞ Kemalpaşa (İzmir) Hakimliğine,
85. Ankara Batı Hakim Adayı (233695) Mehmet AKTAŞ Elazığ Hakimliğine,
86. Ankara Hakim Adayı (233696) Kübra Merve AKTEPE İnebolu Hakimliğine,
87. Ankara Batı Hakim Adayı (233697) Haşan Basri AKYAZI Akdağmadeni (Yozgat) Hakimliğine,
88. Sakarya C.Savcısı Adayı (233699) Havva Betül AKYILDIZ Yozgat Cumhuriyet Savcılığına,
89. Gümüşhane Hakim Adayı (233700) Simge Merve AKYÜZ Yumurtalık (Ceyhan) Hakimliğine,
90. Konya Hakim Adayı (233702) Seda Nur ALASLAN Çubuk (Ankara) Hakimliğine,
91. Ankara Hakim Adayı (233703) Mustafa Çağrı ALBAYRAK Görele (Giresun) Hakimliğine,
92. Aksaray Hakim Adayı (233704) Musa ALCAN Sakarya Hakimliğine,
93. Ödemiş Hakim Adayı (233705) Oğuzcan ALCI Bartın Hakimliğine,
94. Kocaeli Hakim Adayı (233706) Abdullah Nusret ALÇİÇEK Kahramanmaraş Hakimliğine,
95. Ankara C.Savcısı Adayı (233708) Ozan Mert ALICI Sivaslı (Uşak) Cumhuriyet Savcılığına,
96. Ankara Batı Hakim Adayı (233709) Selvi Betül ALICI Nevşehir Hakimliğine,
97. Antalya Hakim Adayı (233710) Hilal DOĞAN Denizli Hakimliğine,
98. Ankara Hakim Adayı (233711) Muhammed Said ALPASLAN Osmaniye Hakimliğine,
99. Ankara Hakim Adayı (233712) Büşra ALTAY Gemlik (Bursa) Hakimliğine,
100. Gümüşhane Hakim Adayı (233713) Furkan ALTAY Bursa Hakimliğine,
101. Ankara Hakim Adayı (233714) Mesut ALTAY Gülnar (Silifke) Hakimliğine,
102. İstanbul Anadolu Hakim Adayı (233715) Hüseyin ALTIN Kiraz (Ödemiş) Hakimliğine,
103. Hatay Hakim Adayı (233716) Mücahit ALTINBAŞAK İzmir Hakimliğine,
104. Ankara Hakim Adayı (233717) Mehmet Ali ALTINDAĞ Çerkezköy (Çorlu) Hakimliğine,
105. Ankara Hakim Adayı (233718) Gürhan ALTINSOY Gaziantep Hakimliğine,
1 Oö.Kayseri C.Savcısı Adayı (233719) Osman ALTINTAŞ Nazilli Cumhuriyet Savcılığına,
107. Konya C.Savcısı Adayı (233720) Özge ALTIPARMAK Şefaatli (Yozgat) Cumhuriyet Savcılığına,
108. Kırşehir Hakim Adayı (233721) Erdal ALTUN Kadirli (Osmaniye) Hakimliğine,
109,Osmaniye Hakim Adayı (233722) Kemal Gündüzalp ALTUN Gaziantep Hakimliğine,
110.Ankara Batı Hakim Adayı (233723) Yasemin ALTUN Gemlik (Bursa) Hakimliğine,
111 .İstanbul Hakim Adayı (233724) Yusuf ALTUN Osmaniye Hakimliğine,
112. Ankara Hakim Adayı (233725) Anıl Ali ALTUNEL Osmaniye Hakimliğine,
113. Diyarbakır C.Savcısı Adayı (233726) Şehmus ALTUNER Elbistan Cumhuriyet Savcılığına,
114. Ankara Hakim Adayı (233727) Zeynep ALTUNSOY Altınözü (Hatay) Hakimliğine,
115. Kadirli Hakim Adayı (233728) Semih AMBARCIOGLU Van Hakimliğine,
116. Adana C.Savcısı Adayı (233729) Yusuf ANDIZ Tarsus Cumhuriyet Savcılığına,
117. Batman C.Savcısı Adayı (233730) Hüseyin ANIK Mesudiye (Ordu) Cumhuriyet Savcılığına,
118. Ankara Hakim Adayı (233731) irem APAYDIN Çayıralan (Boğazlıyan) Hakimliğine,
119. Erzincan Hakim Adayı (233732) Merve ARAŞ Nevşehir Hakimliğine,
120. Bursa Hakim Adayı (233733) Burçak ARAZ KAYABAŞ Düzce Hakimliğine,
121 .Ankara Hakim Adayı (233734) Rabia TÜRKÖZ Şanlıurfa Hakimliğine,
122. Eskişehir C.Savcısı Adayı (233735) Gökhan ARIKANLI Mesudiye (Ordu) Cumhuriyet Savcılığına,
123. Bakırköy Hakim Adayı (233736) Ahmet Yasin ARİDİCİ Çorum Hakimliğine,
124. Akşehir Hakim Adayı (233737) Aysel ARSLAN Eskil (Aksaray) Hakimliğine,
125. İstanbul Anadolu Hakim Adayı (233739) Mehmet ARSLAN Bartın Hakimliğine,
126. Ankara C.Savcısı Adayı (233740) MuhammedNadi ARSLAN Yüksekova Cumhuriyet Savcılığına,
127. Diyarbakır Hakim Adayı (233741) Gizem ARSLANOGLU Akçaabat (Trabzon) Hakimliğine,
128. Kırşehir Hakim Adayı (233742) Ahmet ARTUK Edime Hakimliğine,
129. Ankara Batı Hakim Adayı (233743) Burak Taha ARTUN Antalya Hakimliği ne,
130. İstanbul Hakim Adayı (233744) Ersin ASAN Bursa Hakimliğine,
131. Sakarya Hakim Adayı (233745) Haşan ASAN Osmaniye Hakimliğine,
132. Gaziantep C.Savcısı Adayı (233746) Abdullah ASLAN Erzin (İskenderun) Cumhuriyet Savcılığına,
133. Kırıkkale C.Savcısı Adayı (233747) Büşra ASLAN Malazgirt (Patnos) Cumhuriyet Savcılığına,
134. Artvin C.Savcısı Adayı (233748) Eray ASLAN Şımak Cumhuriyet Savcılığına,
135. İstanbul C.Savcısı Adayı (233749) Erdinç ASLAN Bor (Niğde) Cumhuriyet Savcılığına,
136. Ankara Hakim Adayı (233750) Mehmet Ali ASLAN Siirt Hakimliğine,
137.istanbul C.Savcısı Adayı (233751) Mert Süleyman ASLAN Yayladağı (Hatay) Cumhuriyet Savcılığına,
138.Sinop Hakim Adayı (233753) Hüseyin Sina ASMAKAYA Siirt Hakimliğine,
139. Mersin C.Savcısı Adayı (233754) Mert AŞKAROGLU Ödemiş Cumhuriyet Savcılığına,
140. İstanbul Anadolu Hakim Adayı (233755) Banu ATAGÜN Akşehir Hakimliğine,
141.Sakarya C.Savcısı Adayı (233756) Mehmet Fatih ATALAY Edime Cumhuriyet Savcılığına,
142.Kayseri C.Savcısı Adayı (233757) Muhammed Satuk Buğrahan ATAN Cihanbeyli (Konya) Cumhuriyet Savcılığına,
143İstanbul Anadolu Hakim Adayı (233758) Cihan ATAŞ Tosya (Kastamonu) Hakimliğine,
144. Batman Hakim Adayı (233759) Ferhat ATAŞ Ereğli(Konya) Hakimliğine,
145. Ankara Hakim Adayı (233760) Onuralp ATAY Manavgat Hakimliğine,
146. Bakırköy C.Savcısı Adayı (233761) Büşra Hazel ATEŞ SARIDAG Amasya Cumhuriyet Savcılığına,
147. Diyarbakır Hakim Adayı (233762) Mesude ATEŞ Aksaray Hakimliğine,
148. Ankara Batı C.Savcısı Adayı (233763) Nurhak ATEŞ Silifke Cumhuriyet Savcılığına,
149. Batman Hakim Adayı (233764) Özgür ATEŞ Kırklareli Hakimliğine,
150. Ankara Batı C.Savcısı Adayı (233765) Barış Ramazan ATICI Türkoğlu (Kahramanmaraş) Cumhuriyet Savcılığına,
151. Erzurum Hakim Adayı (233766) Tubanur AKGÜN Malazgirt (Patnos) Hakimliğine,
152. Erzurum Hakim Adayı (233767) Filiz ATİLA Gebze Hakimliğine,
153. Ankara Batı C.Savcısı Adayı (233768) Hatice ATİLLA Posof (Ardahan) Cumhuriyet Savcılığına,
154. Bakırköy C.Savcısı Adayı (233769) Kadir Enes ATİLLA Vakfıkebir (Trabzon) Cumhuriyet
Savcılığına,
155. Ankara C.Savcısı Adayı (233770) Muhammet ATMACA Erdemli (Mersin) Cumhuriyet Savcılığına,
156. Kayseri C.Savcısı Adayı (233771) Mehmet Akif AVCI Burdur Cumhuriyet Savcılığına,
157. Erzurum C.Savcısı Adayı (233772) Nursima AVCI İskenderun Cumhuriyet Savcılığına,
158. Bakırköy C.Savcısı Adayı (233773) Emir Mehmet AVŞAR Doğubayazıt Cumhuriyet Savcılığına,
159. Hatay C.Savcısı Adayı (233774) Mehmet Bestami AY Çekerek (Yozgat) Cumhuriyet Savcılığına,
160. Amasya C.Savcısı Adayı (233775) Muhittin AY Dereli (Giresun) Cumhuriyet Savcılığına, löl.İstanbul C.Savcısı Adayı (233776) Murat AY Tavşanlı Cumhuriyet Savcılığına,
162. Adana Hakim Adayı (233777) Sinan AY Çaykara (Trabzon) Hakimliğine,
163. Ankara C.Savcısı Adayı (233778) Hava AYABAKAN Demirköy (Kırklareli) Cumhuriyet Savcılığına,
164. Ankara Hakim Adayı (233779) Elif Nihan AYAN Adana Hakimliğine,
165. Ankara Hakim Adayı (233780) Zeynep AYAN ALKAN Tufanbeyli (Kozan) Hakimliğine,
166. Ankara Batı C.Savcısı Adayı (233781) Aziz AYAZ Ulukışla (Niğde) Cumhuriyet Savcılığına,
167. Ankara Batı Hakim Adayı (233782) Elif Tuğçe AYBER Çarşamba Hakimliğine,
168. Doğubayazıt Hakim Adayı (233783) Yağmur AYDEMİR Sinop Hakimliğine,
169. Bursa Hakim Adayı (233784) Cansu AYDIN Sivas Hakimliğine,
170. Ağn Hakim Adayı (233785) Elfesiya AYDIN Biga (Çanakkale) Hakimliğine,
171. Cizre C.Savcısı Adayı (233786) Enis AYDIN Niğde Cumhuriyet Savcılığına,
172. istanbul Anadolu C.Savcısı Adayı (233787) Gurur Kutay AYDIN Kozan Cumhuriyet Savcılığına,
173. İstanbul Anadolu Hakim Adayı (233788) Mücahit AYDIN Sürmene (Trabzon) Hakimliğine,
174.1sparta Hakim Adayı (233789) Nurseda AYDIN Silifke Hakimliğine,
175.Antalya Hakim Adayı (233790) Hümeyra AYDINLI Kırklareli Hakimliğine,
176.0rdu Hakim Adayı (233791) Hilal Nur AYDOĞAN Niğde Hakimliğine,
177. Ankara C.Savcısı Adayı (233792) Lütfullah AYDOĞAN Kelkit (Gümüşhane) Cumhuriyet
Savcılığına,
178. Ankara C.Savcısı Adayı (233793) Mehmet AYDOĞAN Kırklareli Cumhuriyet Savcılığına,
179. Bakırköy Hakim Adayı (233794) Burak AYER Fethiye Hakimliğine,
180. Bakırköy C.Savcısı Adayı (233795) Muhammed Hakan AYMAZ Bilecik Cumhuriyet Savcılığına,
181. Ankara Hakim Adayı (233796) Alperen AYRIBAŞ Ereğli(Konya) Hakimliğine,
182. Batman Hakim Adayı (233797) Tuğçe AYSAL EKİCİ Kilis Hakimliğine,
183. Ankara Hakim Adayı (233798) Didem AYTEKİN Bursa Hakimliğine,
184. Burhaniye C.Savcısı Adayı (233799) Fatih AZBAY Keskin (Kırıkkale) Cumhuriyet Savcılığına,
185. Bitlis Hakim Adayı (233800) Osman BAĞATUR Siirt Hakimliğine,
186. istanbul Anadolu C.Savcısı Adayı (233801) Özel BAĞATURNazilli Cumhuriyet Savcılığına,
187. Ankara Batı Hakim Adayı (233802) Enes Emre BAHADIR Van Hakimliği ne,
188. Hatay Hakim Adayı (233803) Haşan BAHADIR Siirt Hakimliğine,
189. Erciş Hakim Adayı (233804) Kübra BAHÇE Alaşehir Hakimliğine,
190. Ankara Batı Hakim Adayı (233805) Ayşegül BAKIR GÜRGEN Tekirdağ Hakimliğine,
191. Yozgat C.Savcısı Adayı (233806) Haşan Basri BAKIR Feke (Kozan) Cumhuriyet Savcılığına,
192. Ankara C.Savcısı Adayı (233807) Anıl İbrahim BAKIRCI Türkeli (Sinop) Cumhuriyet Savcılığına,
193. Konya Hakim Adayı (233808) Burak BAKIRCI Soma (Akhisar) Hakimliğine,
194.istanbul Hakim Adayı (233809) Faruk BAKİ Sarıveliler (Ermenek) Hakimliğine,
195.Sivas C.Savcısı Adayı (233810) Bünyamin BAL Tarsus Cumhuriyet Savcılığına,
196. Mardin C.Savcısı Adayı (233811) Abdullah BALAMUR Çukurca (Hakkari) Cumhuriyet Savcılığına,
197. Tekirdağ Hakim Adayı (233812) Kaan BALATAN Gümüşhane Hakimliğine,
198. İstanbul Anadolu C.Savcısı Adayı (233813) Erdi BALCI Bozdoğan (Nazilli) Cumhuriyet Savcılığına,
199.Salihli Hakim Adayı (233814) Tuğba BALKAN Anamur (Silifke) Hakimliğine,
200. İstanbul C.Savcısı Adayı (233816) Celal BALTACI Çarşamba Cumhuriyet Savcılığına,
201. Konya C.Savcısı Adayı (233817) Serdar BARDAKÇI Karacabey (Bursa) Cumhuriyet Savcılığına,
202. Akşehir Hakim Adayı (233818) Yusuf BARDAKÇI Diyarbakır Hakimliğine,
203. Ankara Batı Hakim Adayı (233820) Beyzanur BARUŞ Eskipazar (Karabük) Hakimliğine,
204. Bursa Hakim Adayı (233821) Hatice Yağmur BARUTÇU Türkoğlu (Kahramanmaraş) Hakimliğine,
205. Erzurum C.Savcısı Adayı (233822) Çağlar BAŞTABAN Çamardı (Niğde) Cumhuriyet Savcılığına,
206. Denizli Hakim Adayı (233823) Cumhur BAŞ Marmaris (Muğla) Hakimliğine,
207.Ordu Hakim Adayı (233824) Çağrı BAŞ Erzurum Hakimliğine,
208. Bakırköy Hakim Adayı (233825) Esra ÖZTÜRK Konya Hakimliği ne,
209. Denizli C.Savcısı Adayı (233826) Muhammed Yusuf BAŞ Acıpayam (Denizli) Cumhuriyet
Savcılığına,
210. Ankara Batı Hakim Adayı (233828) Hıdır BAŞAK Mersin Hakimliğine,
211 .Bingöl Hakim Adayı (233829) Damla BAŞARAN Bilecik Hakimliğine,
212. Ankara Batı Hakim Adayı (233830) Helin Su BAŞARAN Çerkezköy (Çorlu) Hakimliğine,
213. Bolu Hakim Adayı (233831) Muhammed BAŞARAN İzmir Hakimliğine,
214.Sivas C.Savcısı Adayı (233832) Yunus Emre BAŞARIR Çan (Çanakkale) Cumhuriyet Savcılığına,
215.Ankara Hakim Adayı (233833) Ozan BAŞAYAGÜL Hadim (Konya) Hakimliğine,
21 ö.Zile Hakim Adayı (233834) Hamza BAŞDAG Burhaniye Hakimliğine,
217. Ankara C.Savcısı Adayı (233835) Ahmet BAŞDOGAN Çerkeş (Karabük) Cumhuriyet Savcılığına,
218. Ankara Batı Hakim Adayı (233836) Eren BAŞKAYA Serik (Manavgat) Hakimliğine,
219. Malatya C.Savcısı Adayı (233837) Esma BAŞPINAR Genç (Bingöl) Cumhuriyet Savcılığına,
220. Ankara Batı Hakim Adayı (233838) Büşra BAŞTÜRK Amasya Hakimliğine,
22LAnkara Batı Hakim Adayı (233839) Erkin BAŞYİĞİT Kangal (Sivas) Hakimliğine,
222. Trabzon Hakim Adayı (233840) Abdullah BATUR Kocaeli Hakimliğine,
223, Bakırköy Hakim Adayı (233841) Ekrem BATUR Kilis Hakimliğine,
224. Konya Hakim Adayı (233842) Şükrü BAYAR Nevşehir Hakimliğine,
225. Bingöl Hakim Adayı (233843) Zehra BAYAR Mersin Hakimliğine,
226. Akhisar Hakim Adayı (233844) Tuğba BAYBUK İskilip (Çorum) Hakimliğine,
227.1sparta C.Savcısı Adayı (233846) Mert BAYKAL imamoğlu (Kozan) Cumhuriyet Savcılığına, 228,Çankırı Hakim Adayı (233847) Nilüfer Deniz BAYKAL Karabük Hakimliğine,
229.1stanbul Hakim Adayı (233848) Kadriye BAYKAN Kilis Hakimliğine,
230.1stanbul Hakim Adayı (233849) Şeyma BAYRAK Aksaray Hakimliğine,
231 .Trabzon Hakim Adayı (233850) Melek BAYRAKTAR Mersin Hakimliğine,
232. Erzurum Hakim Adayı (233851) Ömer Furkan BAYRAKTAR Turgutlu Hakimliğine,
233. Gaziantep Hakim Adayı (233852) Ayşegül BAYRAMOGLU Keşan (Edirne) Hakimliğine,
234. Malatya Hakim Adayı (233853) Muhammed Ahmet BAYSAL Perşembe (Ordu) Hakimliğine,
235. Adana Hakim Adayı (233854) Enes BAZ Turgutlu Hakimliğine,
236. istanbul C.Savcısı Adayı (233855) Ramazan BEKDEMİR Çarşamba Cumhuriyet Savcılığına,
237. Ankara Hakim Adayı (233856) Merve LEKESİZ Kırklareli Hakimliğine,
238. Ankara C.Savcısı Adayı (233857) Serhat Akın BEKİROGLU Sarıveliler (Ermenek) Cumhuriyet Savcılığına,
239.1stanbul C.Savcısı Adayı (233858) Nurullah BEKİROGULLARI Mazgirt (Tunceli) Cumhuriyet Savcılığına,
240.1stanbul Anadolu C.Savcısı Adayı (233859) Haşan BEKTAŞ Kırıkkale Cumhuriyet Savcılığına,
241. Erzurum Hakim Adayı (233861) Osman BEKTAŞ Bursa Hakimliğine,
242. Nazilli Hakim Adayı (233862) Selma BENLİ Yerköy (Yozgat) Hakimliğine,
243. İstanbul Hakim Adayı (233863) Betül BENZET Şebinkarahisar Hakimliğine,
244. Kayseri Hakim Adayı (233864) Esra BERBER Sivas Hakimliğine,
245. Çarşamba C.Savcısı Adayı (233865) Ahmet Can BEŞİRLİ Sivrihisar (Eskişehir) Cumhuriyet Savcılığına,
246. Van Hakim Adayı (233866) Hamza BEYAZPOLAT Yozgat Hakimliğine,
247. istanbul Hakim Adayı (233867) Gözde BİÇİCİOĞLU Akçaabat (Trabzon) Hakimliğine,
248. Ankara C.Savcısı Adayı (233868) Bilgin BİLGEN Kağızman (Kars) Cumhuriyet Savcılığına,
249. Ankara Hakim Adayı (233869) Çağla BİLGİÇ Durağan (Boyabat) Hakimliğine,
250. Tokat C.Savcısı Adayı (233870) Muhammed Taha BİLGİLİ Osmaniye Cumhuriyet Savcılığına,
251. Adana Hakim Adayı (233871) İbrahim BİLGİN Antalya Hakimliğine,
252. Aydın Hakim Adayı (233872) Mustafa BİLGİN Şanlıurfa Hakimliğine,
253. Bakırköy C.Savcısı Adayı (233873) Süleyman BODUR Kızıltepe (Mardin) Cumhuriyet Savcılığına,
254. Çorum Hakim Adayı (233874) Esra BOLAT Giresun Hakimliğine,
255. istanbııl Anadolu Hakim Adayı (233875) Hamit Hamidettin BOLAT Burdur Hakimliğine,
256. Ankara Hakim Adayı (233876) Kübra BOLAT Kırıkhan Hakimliğine,
257. Ankara Hakim Adayı (233877) Pelin BOLAT CERANOĞLU Şanlıurfa Hakimliği ne,
258. Bakırköy Hakim Adayı (233878) Betül BONCUKCUOĞLU Çatalca (Silivri) Hakimliğine,
259. Konya Halam Adayı (233880) Haşan Hüseyin BORAZAN Aksaray Hakimliğine,
260. Trabzon C.Savcısı Adayı (233881) Hüseyin Kaan BOSTAN Hassa (Hatay) Cumhuriyet Savcılığına,
261. Kdz. Ereğli C.Savcısı Adayı (233888) İsmail BOSTANCI Reşadiye (Tokat) Cumhuriyet Savcılığına,
262. Ankara Batı Hakim Adayı (233889) Ahmet Burak BOYALI Bodrum Hakimliğine,
263.Osmaniye Hakim Adayı (233890) Emel BOYRAZ Uzunköprü (Edime) Hakimliğine,
264. Malatya Hakim Adayı (233891) Ömer Faruk BOYRAZ Bursa Hakimliğine,
265. Eskişehir C.Savcısı Adayı (233892) Aslıhan BOZ Ermenek Cumhuriyet Savcılığına,
266. Yalova Hakim Adayı (233893) Zeynep Esin BOZ Keleş (Bursa) Hakimliğine,
267.0smaniye Hakim Adayı (233895) Burcu BOZDOĞAN KARAMAN Manavgat Hakimliğine,
268. Ankara Hakim Adayı (233896) Melike BOZER Hadim (Konya) Hakimliğine,
269. istanbul Hakim Adayı (233897) Burcu BOZKAYA GÖKÇELİ Bafra Hakimliğine,
270. Çanakkale C.Savcısı Adayı (233898) Barış BOZKURT Bitlis Cumhuriyet Savcılığına,
271 .Sivas Hakim Adayı (233899) Recep BOZKURT Karapınar (Ereğli(Konya)) Hakimliğine,
272. Kayseri Hakim Adayı (233900) Ahmet BOZUKLU Aybastı (Ünye) Hakimliğine,
273. Elbistan Hakim Adayı (233901) Çağrı BÖLÜKBAŞI Kırşehir Hakimliğine,
274. Antalya Hakim Adayı (233902) Murat Kaan BÖREKÇİ Gaziantep Hakimliğine,
275. Gaziantep Hakim Adayı (233903) Nilay KAYIŞ Çerkezköy (Çorlu) Hakimliğine,
276. Ankara Batı C.Savcısı Adayı (233905) Ayşe Hande YAVUZ Akyazı (Sakarya) Cumhuriyet
Savcılığına,
277. Bolu Hakim Adayı (233906) Ebru BULUT İskenderun Hakimliğine,
278. Ankara Hakim Adayı (233907) Elif BULUT ACAR Eskişehir Hakimliğine,
279. Ankara Hakim Adayı (233908) Emre BULUT Pazarcık (Kahramanmaraş) Hakimliğine,
280. Konya C.Savcısı Adayı (233909) Mustafa Ali BULUT Simav (Uşak) Cumhuriyet Savcılığına,
281. Ankara Hakim Adayı (233911) Serap BULUT Aksaray Hakimliğine,
282. İstanbul C.Savcısı Adayı (233912) Talha Mehmet BULUT Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına,
283. Ankara Hakim Adayı (233913) Betül BURGAÇ Kırklareli Hakimliğine,
284. Bakırköy C.Savcısı Adayı (233914) Muhammed BURKAN Saray (Van) Cumhuriyet Savcılığına,
285. Kocaeli Hakim Adayı (233915) Emre BURSALIOĞLU Korgan (Ünye) Hakimliğine,
286. Ankara Hakim Adayı (233928) Yağmur BUYURGAN Yalova Hakimliğine,
287. Muş C.Savcısı Adayı (233930) Özcan BÜTÜN Ovacık (Tunceli) Cumhuriyet Savcılığına,
288.Sakarya Hakim Adayı (233931) Mahmut BÜYÜK Diyarbakır Hakimliği ne,
289. Çorlu Hakim Adayı (233933) Rabia BÜYÜK ALTINTAŞ Adana Hakimliğine,
290. Kayseri C.Savcısı Adayı (233934) Tuğçe BÜYÜKBAŞ Gülnar (Silifke) Cumhuriyet Savcılığına,
291. Kocaeli C.Savcısı Adayı (233947) Alperen BÜYÜKSÖKMEN Altınözü (Hatay) Cumhuriyet
Savcılığına,
292. Ankara C.Savcısı Adayı (233950) Mehmet Akif CAMBAZ Doğanhisar (Akşehir) Cumhuriyet
Savcılığına,
293. Ankara C.Savcısı Adayı (233951) Alperen Mert CAN Gördes (Akhisar) Cumhuriyet Savcılığına,
294. Aksaray C.Savcısı Adayı (233952) Bilal CAN Şirvan (Siirt) Cumhuriyet Savcılığına,
295. Ankara Hakim Adayı (233953) Ceren CANPOLAT Niğde Hakimliğine,
296. Afyonkarahisar Hakim Adayı (233954) Ceren Cansu KOCA Erzurum Hakimliğine,
297. Bakırköy Llakim Adayı (233955) Göksu Duygu CANTEPE Akşehir Hakimliğine,
298. Ankara C.Savcısı Adayı (233957) Taylan Över CENGİZ Karacabey (Bursa) Cumhuriyet Savcılığına,
299. Bakırköy Hakim Adayı (233958) Aslı Şeyma CERAN Bigadiç (Balıkesir) Hakimliğine,
300. Ankara Batı Hakim Adayı (233959) Fatma Sena CERAN Çorum Hakimliğine,
301. Ankara Hakim Adayı (233960) Alper CERANOGLU Şanlıurfa Hakimliği ne,
302. Adana C.Savcısı Adayı (233961) Melike ikra UGUZ Ereğli(Konya) Cumhuriyet Savcılığına,
303. Kırıkkale Hakim Adayı (233962) Havva YAZAN Kahramanmaraş Hakimliği ne,
304. Eskişehir Hakim Adayı (233963) Numan CEYLAN Ceyhan Hakimliğine,
305. Ankara Hakim Adayı (233964) Fatma CİHANGİR Niksar (Tokat) Hakimliğine,
306. Trabzon Hakim Adayı (233965) Deniz CİVELEK Develi (Kayseri) Hakimliğine,
307.Samsun C.Savcısı Adayı (233966) Hami CİVELEK Salihli Cumhuriyet Savcılığına,
308. Ankara Batı Hakim Adayı (233967) Sefa CİVRİ Torul (Gümüşhane) Hakimliğine,
309. İstanbul Anadolu Hakim Adayı (233968) Süreyya CİZMECİ Çerkezköy (Çorlu) Hakimliğine,
3 lO.Erzurum Hakim Adayı (233969) Kübra COŞAR İskenderun Hakimliğine, 311.Gaziantep Hakim Adayı (233970) Berna COŞKUN Çankırı Hakimliğine, 312.0smaniye Hakim Adayı (233971) Büşra COŞKUN Erzurum Hakimliğine,
313İstanbul Hakim Adayı (233972) Günseli Yağmur COŞKUN Erzincan Hakimliğine,
314. İstanbul Anadolu Hakim Adayı (233973) Nazlı Hilal COŞKUN Havza (Vezirköprü) Hakimliğine,
315. Afyonkarahisar C.Savcısı Adayı (233976) Hüseyin Alper ÇABUK Tokat Cumhuriyet Savcılığına,
316. Ankara Batı Hakim Adayı (233977) Müntelıa Eda ÇAGLAK AYKOÇ Kozan Hakimliğine,
317. Yüksekova Hakim Adayı (233978) Tuğba ÇAĞLAR Kahramanmaraş Hakimliğine,
318. Adıyaman Hakim Adayı (233979) Gökhan ÇAĞLAYAN Kocaeli Hakimliğine,
319. Bursa Hakim Adayı (233980) Ömer Faruk ÇAĞLAYAN Milas (Bodrum) Hakimliğine,
320.Oltu Hakim Adayı (233981) Esra ÇAKAL Eşme (Uşak) Hakimliğine,
321. Ankara C.Savcısı Adayı (233982) Bilgehan ÇAKAR Çifteler (Eskişehir) Cumhuriyet Savcılığına,
322. Gebze C.Savcısı Adayı (233983) Rümeysa ÇAKAR Şemdinli (Yüksekova) Cumhuriyet Savcılığına,
323. İstanbul Hakim Adayı (233984) Ayşenur ÇAKIR Kozan Hakimliğine,
324. Ankara C.Savcısı Adayı (233985) Çağrı ÇAKIR Silivri Cumhuriyet Savcılığına,
325. Düzce C.Savcısı Adayı (233986) Hakan ÇAKIR Marmaris (Muğla) Cumhuriyet Savcılığına,
326. Kırşehir Hakim Adayı (233987) Hüseyin ÇAKIR Tarsus Hakimliğine,
327. Boğazlıyan C.Savcısı Adayı (233988) Hakkı ÇAKMAK Adana Cumhuriyet Savcılığına,
328. Alaşehir Hakim Adayı (233989) Merve ÇAKMAK YÜREKLİ Bolvadin Hakimliğine,
329. Afyonkarahisar Hakim Adayı (233991) Mehmet Ali Furkan ÇAKMAKKAYA Turgutlu Hakimliğine,
330. İstanbul Hakim Adayı (233992) Mustafa ÇAKRAZ Nevşehir Hakimliğine,
331. İzmir C.Savcısı Adayı (233993) Şafı ÇAKTO Vezirköprü Cumhuriyet Savcılığına,
332. Kayseri Hakim Adayı (233994) Ferhat ÇALDIRAN Antalya Hakimliğine,
333. Erzincan Hakim Adayı (233995) Neslihan ÇALI Çayeli (Rize) Hakimliğine,
334. Ankara Batı C.Savcısı Adayı (233996) Ahmet Kürşat ÇALIM Rize Cumhuriyet Savcılığına,
335. Ankara Batı Hakim Adayı (233997) Zeynep Nida CEVEN Devrekani (Kastamonu) Hakimliğine,
336. Mardin C.Savcısı Adayı (233998) Mehmet ÇAM Reyhanlı (Kırıkhan) Cumhuriyet Savcılığına,
337. Antalya Hakim Adayı (233999) Nalan Zehra TURAL Osmaniye Hakimliğine,
338. Ankara Batı C.Savcısı Adayı (234000) Batuhan ÇATALÇAM Tarsus Cumhuriyet Savcılığına,
339. Zonguldak C.Savcısı Adayı (234001) Ayşe ÇAVUŞ Yenice (Çanakkale) Cumhuriyet Savcılığına,
340. İstanbul Hakim Adayı (234002) Mehmet Buğra ÇAYLA Edremit (Burhaniye) Hakimliğine,
341. Kahramanmaraş Hakim Adayı (234003) Meltem Yelda ÇETİN Marmaris (Muğla) Hakimliğine,
342. Diyarbakır Hakim Adayı (234004) Beran ÇELEBİ Pazarcık (Kahramanmaraş) Hakimliğine,
343. Van Hakim Adayı (234005) Berna ÇELİK Mut (Silifke) Hakimliğine,
344. Ankara Hakim Adayı (234006) Emin ÇELİK Ereğli (Zonguldak) Hakimliği ne,
345. İstanbul Hakim Adayı (234007) Emre ÇELİK Edime Hakimliğine,
346. Kahramanmaraş Hakim Adayı (234008) Mehmet ÇELİK Kırklareli Hakimliğine,
347. Ankara Hakim Adayı (234009) Muhammet Fatih ÇELİK Aliağa (Karşıyaka) Hakimliğine,
348. istanbul Hakim Adayı (234010) Özlem ÇELİK Nazilli Hakimliğine,
349. Ankara C.Savcısı Adayı (234011) Süleyman ÇELİK Kırıkhan Cumhuriyet Savcılığına,
350. istanbul C.Savcısı Adayı (234012) Şeref Can ÇELİK Gebze Cumhuriyet Savcılığına,
351. Ankara Hakim Adayı (234013) Merve HIDIR Uşak Hakimliğine,
352. İstanbul Anadolu Hakim Adayı (234014) Süreyya Nur ÇENE İlgaz (Çankırı) Hakimliğine,
3 53 .İstanbul Anadolu Hakim Adayı (234020) Esra ÇETİN Kastamonu Hakimliğine,
354. Ankara Hakim Adayı (234021) Mustafa ÇETİN Gökçeada (Çanakkale) Hakimliğine,
355. İstanbul Hakim Adayı (234022) Muzaffer Oğuz ÇETİN Baykan (Siirt) Hakimliğine,
356. Giresun Hakim Adayı (234023) Neslihan ÇETİN Afşin (Elbistan) Hakimliğine,
357. Ankara Hakim Adayı (234024) Sıddıka ÇETİN Emet (Tavşanlı) Hakimliğine,
358.0smaniye Hakim Adayı (234025) Furkan ÇETİNAY Kastamonu Hakimliğine,
359. Mersin C.Savcısı Adayı (234026) Mustafa ÇETİNKAYA Pazarcık (Kahramanmaraş) Cumhuriyet
Savcılığına,
360. Ankara C.Savcısı Adayı (234027) Alp Emre ÇINAR Ceyhan Cumhuriyet Savcılığına,
361. Konya Hakim Adayı (234028) Furkan ÇINAR Sason (Batman) Hakimliğine,
362. Kahramanmaraş Hakim Adayı (234029) Büşra ÇINKIR Sarayköy (Denizli) Hakimliğine,
363. Ankara Hakim Adayı (234030) Abdüssamet ÇİÇEK Adıyaman Hakimliğine,
364. Malatya C.Savcısı Adayı (234031) Günal ÇİÇEK Karabük Cumhuriyet Savcılığına,
365. Van Hakim Adayı (234033) Meyfer ÇİÇEK Adana Hakimliğine,
366. Ankara C.Savcısı Adayı (234034) Okan Altay ÇİÇEK Varto (Muş) Cumhuriyet Savcılığına,
367. İstanbul Anadolu Hakim Adayı (234035) Rojda ÇİÇEK Kurşunlu (Çankırı) Hakimliğine,
368. istanbul C.Savcısı Adayı (234036) Mithat ÇİFTÇİ Karayazı (Erzurum) Cumhuriyet Savcılığına,
369. Erzurum C.Savcısı Adayı (234037) Muhammet Okan ÇİFTÇİ Nevşehir Cumhuriyet Savcılığına,
370. Konya Hakim Adayı (234038) Tuğçe SEZER Niğde Hakimliğine,
371. İzmir Hakim Adayı (234040) Anıl Emre ÇOBAN Giresun Hakimliğine,
372-Burdur C.Savcısı Adayı (234041) Zeynep ÇOBAN Hani (Diyarbakır) Cumhuriyet Savcılığına,
373. Ankara Batı Hakim Adayı (234043) Merve ÇORAPÇI Aliağa (Karşıyaka) Hakimliğine,
374. Konya Hakim Adayı (234044) Ali ÇÖMLEKÇİ Sinop Hakimliğine,
375. Erzurum Hakim Adayı (234046) Yusuf DAĞCI Sivas Hakimliğine,
376. Ankara Hakim Adayı (234047) Merve Gül DALASLAN Tokat Hakimliğine,
377. İstanbul Hakim Adayı (234048) Özkan DANACI Kahramankazan (Ankara Batı) Hakimliğine,
378. Erzurum Hakim Adayı (234049) Ayşe DAŞBAŞ1 Adıyaman Hakimliğine,
379. Rize C.Savcısı Adayı (234051) Mustafa DELİBALTA Adana Cumhuriyet Savcılığına,
380. Burhaniye C.Savcısı Adayı (234052) Mehmet DELİBEY Suşehri (Şebinkarahisar) Cumhuriyet
Savcılığına,
381. Afyonkarahisar Hakim Adayı (234053) Bilgenur DEMİR Sandıklı (Afyonkarahisar) Hakimliğine,
382. Ankara Hakim Adayı (234054) Elifsu Beyza DEMİR Zile Hakimliğine,
383. Adıyaman Hakim Adayı (234055) Erdal DEMİR Çerkezköy (Çorlu) Hakimliğine,
3 84.Ankara Hakim Adayı (234056) Eren DEMİR Kahramanmaraş Hakimliğine,
385.Sakarya Hakim Adayı (234057) Havva DEMİR Çorum Hakimliğine,
386. Adana C.Savcısı Adayı (234058) Hilal DEMİR Çorum Cumhuriyet Savcılığına,
387. Erzurum Hakim Adayı (234059) Şeyda DEMİR Kocaeli Hakimliğine,
388. Adana C.Savcısı Adayı (234060) Umur Ozan DEMİR Giresun Cumhuriyet Savcılığına,
389. Kayseri Hakim Adayı (234061) Ülkü DEMİR Çorlu Hakimliğine,
390. Nizip C.Savcısı Adayı (234062) İlker Soner DEMİRBİLEK Hozat (Tunceli) Cumhuriyet Savcılığına,
391. Konya Hakim Adayı (234063) Sümeyye KARA Kayseri Hakimliği ne,
392. Ankara Batı C.Savcısı Adayı (234064) Ahmet Kürşat DEMİRDÖĞER Mustafakemalpaşa (Bursa)
Cumhuriyet Savcılığına,
393. Aydın Hakim Adayı (234065) Görkem DEMİRDÖVEN Antalya Hakimliğine,
394. Akhisar Hakim Adayı (234066) Enes Nuri DEMİREL Sakarya Hakimliğine,
395. Kahramanmaraş C.Savcısı Adayı (234067) Furkan DEMİREL Ilgın (Akşehir) Cumhuriyet Savcılığına,
396. Bolu Hakim Adayı (234068) Fatma Nur DEMİRER PULLU Giresun Hakimliğine,
397. İstanbul Hakim Adayı (234069) Mehmet Akif DEMİRKAN Silivri Hakimliğine,
398. Tekirdağ Hakim Adayı (234070) Merve COŞKUN Sarız (Kayseri) Hakimliğine,
399. Bakırköy Hakim Adayı (234071) Elit Meviza DEMİRKOL Diyarbakır Hakimliğine,
400. Bafra Hakim Adayı (234072) Mehmet Emir DEMİRKOL Kayseri Hakimliğine,
401.İstanbul Anadolu Hakim Adayı (234073) Özgecan DEMİRKOL Gaziantep Hakimliğine,
402.Sivas Hakim Adayı (234074) Kadir DEMİRKOPARAN Trabzon Hakimliğine,
403. Kocaeli Hakim Adayı (234075) Enes DEMİRTAŞ Tufanbeyli (Kozan) Hakimliğine,
404. Malatya C.Savcısı Adayı (234076) Menderes DEMİRTAŞ Akşehir Cumhuriyet Savcılığına,
405. Ankara Batı Hakim Adayı (234077) Osman DEMİRTAŞ Gebze Hakimliğine,
406. Ankara Hakim Adayı (234078) Şule DEMİRTAŞ Sakarya Hakimliğine,
407. Antalya Hakim Adayı (234079) Ufuk DEMİRTAŞ İzmir Hakimliği ne,
408. Ankara C.Savcısı Adayı (234080) Havva DEMİRTAŞLI Dazkırı (Dinar) Cumhuriyet Savcılığına,
409. Ankara Hakim Adayı (234081) Muhammet Hayri DENEK Tokat Hakimliğine,
410. istanbul Anadolu Hakim Adayı (234083) Beyza DENİZ Arhavi (Artvin) Hakimliğine,
411. Konya C.Savcısı Adayı (234084) Muhammed Raşit DENİZ Şebinkarahisar Cumhuriyet Savcılığına,
412. Gaziantep Hakim Adayı (234085) Muhammet Abdurrahman DENİZ Akşehir Hakimliğine,
413. Bitlis Hakim Adayı (234086) Rahmetullah DENİZ Silifke Hakimliğine,
414. Ankara Hakim Adayı (234087) Yasin DENİZ Gaziantep Hakimliğine,
415. Ankara Hakim Adayı (234088) Mustafa Eren DERELİ Mesudiye (Ordu) Hakimliğine,
416. Niğde Hakim Adayı (234089) Nuray YAVUZ Bursa Hakimliğine,
417. Kahramanmaraş C.Savcısı Adayı (234090) Ahmet Tayyar DERTLİ Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığına,
418. Antalya Hakim Adayı (234091) Celal Metehan DESTEBAŞI Fatsa (Ünye) Hakimliğine,
419. Ankara Batı C.Savcısı Adayı (234092) Mustafa Recep DEVECİOGLU Torul (Gümüşhane)
Cumhuriyet Savcılığına,
420. İstanbul Hakim Adayı (234093) Abdulsamet DİKENOVA Çorum Hakimliğine,
421. Mersin Hakim Adayı (234094) Halil DİLAN Ereğli (Zonguldak) Hakimliğine,
422. Ankara Batı C.Savcısı Adayı (234095) Mehmet Uğur DİLBER Yüksekova Cumhuriyet Savcılığına,
423 .Ankara Batı Hakim Adayı (234096) Muhammet Raşit DİLEKÇİ Turgutlu Hakimliğine,
424. Adana Hakim Adayı (234097) Tuğba DİLER Gebze Hakimliğine,
425. Van C.Savcısı Adayı (234098) Orhan DİNCER Yeşilova (Burdur) Cumhuriyet Savcılığına,
426. Ankara Batı Hakim Adayı (234099) Kemal DİNÇ Bandırma Hakimliğine,
427. Trabzon Hakim Adayı (234100) Merve DİNÇ Amasya Hakimliğine,
428.1sparta Hakim Adayı (234101) Vesile Reyhan DİNÇ Ermenek Hakimliğine,
429. Gebze Hakim Adayı (234102) Akif DİNÇER Karabük Hakimliğine,
430. Bursa Hakim Adayı (234103) Orhan DİNÇER İsparta Hakimliğine,
43 l.Ankara Hakim Adayı (234104) Seher DİNEK Antalya Hakimliğine,
432. Mersin Hakim Adayı (234105) Çağlar DİRNEÇLER Sakarya Hakimliğine,
433. Bursa Hakim Adayı (234106) Muhammed Zeki DİŞÇİ Ünye Hakimliğine,
434. Konya C.Savcısı Adayı (234107) Alper DOĞAN Tarsus Cumhuriyet Savcılığına,
435. Şanlıurfa Hakim Adayı (234108) Esad DOĞAN Araklı (Trabzon) Hakimliğine,
436. istanbul Anadolu Hakim Adayı (234109) Merve DOĞAN Adana Hakimliğine,
437. Erzurum Hakim Adayı (234110) Nur Dilara DOĞAN İzmir Hakimliğine,
438. Adana Hakim Adayı (234111) Ömer Faruk DOĞAN Andırın (Kahramanmaraş) Hakimliğine,
439. Ankara Hakim Adayı (234112) Seda DOĞAN Adana Hakimliğine,
440. Adıyaman Hakim Adayı (234113) Selahattin Eyüp DOĞAN Nazilli Hakimliğine,
441. Ankara Hakim Adayı (234114) Taner DOĞAN Nevşehir Hakimliğine,
442. Ankara Batı Hakim Adayı (234115) Fadime Sare DOĞANGÜN BAHADIR Van Hakimliği ne,
443. Şanlıurfa Hakim Adayı (234116) Muhittin DOĞANTÜRK Zonguldak Hakimliğine,
444. İzmir Hakim Adayı (234117) Elif Nur DOĞAY TANRIVERDİ Silifke Hakimliğine,
445.Silivri Hakim Adayı (234118) Emre DOKUMACI Akşehir Hakimliğine,
446. Ankara C.Savcısı Adayı (234119) Halil Burak DOKUR Zara (Sivas) Cumhuriyet Savcılığına,
447. Ankara Hakim Adayı (234120) Özge DORUK Gölköy (Ordu) Hakimliğine,
448.0rdu Hakim Adayı (234121) Ümran DOYMUŞ Kargı (Çorum) Hakimliğine,
449. Yalova Hakim Adayı (234122) Uğur DÖKÜNLÜ Kocaeli Hakimliği ne,
450. Adıyaman Hakim Adayı (234123) Ali Fuat DÖNMEZ Silivri Hakimliğine,
451. Ankara C.Savcısı Adayı (234124) Emine DÖNMEZ Edime Cumhuriyet Savcılığına,
452. Konya Hakim Adayı (234125) Ömer DÖNMEZ Silivri Hakimliğine,
453. Ankara Hakim Adayı (234128) Ferhat Utku DUMAN Kocaeli Hakimliğine,
454.1sparta Hakim Adayı (234129) Gülcan DUMAN BALA Yozgat Hakimliğine,
455. Ankara Hakim Adayı (234130) Yılmaz DUMAN Bursa Hakimliği ne,
456. Çarşamba C.Savcısı Adayı (234131) Ahmet DURAN Sivaslı (Uşak) Cumhuriyet Savcılığına,
457. Ereğli (Konya) Hakim Adayı (234132) Fatma Nur DURAN Alanya Hakimliğine,
458. Ankara Batı Hakim Adayı (234133) Zeynep DURAN Çatalca (Silivri) Hakimliğine,
459. Ankara Hakim Adayı (234134) Alper DURGUN Kastamonu Hakimliğine,
460. Ankara C.Savcısı Adayı (234135) Furkan DURGUT Aladağ (Kozan) Cumhuriyet Savcılığına,
461. Aksaray Hakim Adayı (234136) Adem DURMUŞ Turgutlu Hakimliğine,
462. Bursa C.Savcısı Adayı (234137) Mehmed Fatih DURMUŞ Delice (Kırıkkale) Cumhuriyet Savcılığına,
463. Bafra Hakim Adayı (234138) Burak DURSUN Silifke Hakimliğine,
464. Ankara Batı C.Savcısı Adayı (234139) Emre DURSUN Senirkent (İsparta) Cumhuriyet Savcılığına,
465. İstanbul Hakim Adayı (234140) Esma DURU Giresun Hakimliğine,
466. Ankara Batı C.Savcısı Adayı (234141) Şifa Nur DURU Çivril (Denizli) Cumhuriyet Savcılığına,
467. Alanya C.Savcısı Adayı (234142) Ahmet DURUSOY Gökçeada (Çanakkale) Cumhuriyet Savcılığına,
468. Kırıkkale Hakim Adayı (234143) Zeynep DURUSOY Marmara (Bandırma) Hakimliğine,
469. Adıyaman Hakim Adayı (234144) Latif DUYGUSUZ İpsala (Edirne) Hakimliğine,
47O.Samsım Hakim Adayı (234145) Emel DÜNDAR Yumurtalık (Ceyhan) Hakimliğine,
471.Ankara Hakim Adayı (234146) Handan DÜZGÜN Kahramanmaraş Hakimliğine,
472.Sakarya Hakim Adayı (234147) Mesut EĞİN Diyarbakır Hakimliğine,
473. Muğla Hakim Adayı (234149) Mürüvvet EKEN TAV Hatay Hakimliği ne,
474. Ankara Batı Hakim Adayı (234150) Gülistan EKİCİ Fethiye Hakimliğine,
475. Konya Hakim Adayı (234151) Tolgunay KUZU Foça (Karşıyaka) Hakimliğine,
476. Konya Hakim Adayı (234153) İsmail EKİNCİ Selendi (Salihli) Hakimliğine,
477. Balıkesir Hakim Adayı (234154) Emre Eray EKİZ Nazilli Hakimliğine,
478. Ankara Hakim Adayı (234155) Doğukaan EKMEKÇİ Edremit (Burhaniye) Hakimliğine,
479. Batman C.Savcısı Adayı (234156) Ömer EKMEN Niğde Cumhuriyet Savcılığına,
480. Ankara Hakim Adayı (234157) Funda EKŞİ KOÇAK Erzurum Hakimliğine,
481. Ankara C.Savcısı Adayı (234158) Furkan ELEMAN Emet (Tavşanlı) Cumhuriyet Savcılığına,
482. Adana Hakim Adayı (234159) Mustafa ELMALI Vakfıkebir (Trabzon) Hakimliğine,
483. Bursa Hakim Adayı (234160) Merve EMEKSİZ Diyarbakır Hakimliğine,
484. Bolu C.Savcısı Adayı (234161) Engin EMRE Osmaniye Cumhuriyet Savcılığına,
485. Konya Hakim Adayı (234162) Fatma Nur EMRE Edime Hakimliğine,
486. İstanbul Anadolu C.Savcısı Adayı (234163) Burak ER Şebinkarahisar Cumhuriyet Savcılığına,
487. Aksaray Hakim Adayı (234164) Merve ER Fethiye Hakimliğine,
488. Denizli Hakim Adayı (234165) Ünal ER Malatya Hakimliğine,
489. Erzincan Hakim Adayı (234167) Merve ERBAŞ AKYÜREK Kayseri Hakimliğine,
490. Adana C.Savcısı Adayı (234168) Bilge Naz ERBAŞLI Altınözü (Hatay) Cumhuriyet Savcılığına,
491. Ankara Hakim Adayı (234169) Çağla ERBİL Gökçebey (Zonguldak) Hakimliğine,
492. Bursa Hakim Adayı (234170) Ahmet ERCAN Van Hakimliğine,
493. Bartın Hakim Adayı (234171) Aykut ERCAN Sakarya Hakimliğine,
494. Malatya C.Savcısı Adayı (234172) Osman ERCAN Kocaali (Sakarya) Cumhuriyet Savcılığına,
495. Bakırköy Hakim Adayı (234173) Ayşe Nur ERÇIKAN Adana Hakimliğine,
496. Ankara Hakim Adayı (234174) Muhammed Enes ERDEM Mersin Hakimliğine,
497. Diyarbakır Hakim Adayı (234175) Muhammed Şadi ERDEM Fethiye Hakimliği ne,
498. Elazığ Hakim Adayı (234176) Nagihan ÖZDEMİR Trabzon Hakimliğine,
499.0rdu Hakim Adayı (234177) Sena Nur ERDEM Şanlıurfa Hakimliğine,
500.0smaniye C.Savcısı Adayı (234178) Yasin ERDEM Diyadin (Doğubayazıt) Cumhuriyet Savcılığına,
501. Ankara Batı Hakim Adayı (234179) Cihan ERDOĞAN Feke (Kozan) Hakimliğine,
502. Ankara Hakim Adayı (234180) Dilan ERDOĞAN İmranlı (Sivas) Hakimliğine,
503.Salihli C.Savcısı Adayı (234181) Furkan ERDOĞAN Bucak (Burdur) Cumhuriyet Savcılığına,
504. Ankara Batı Hakim Adayı (234182) Hatice ERDOĞAN Adana Hakimliğine,
505. Kayseri Hakim Adayı (234184) Kürşat ERDOĞAN Espiye (Giresun) Hakimliğine,
506. Ankara C.Savcısı Adayı (234185) Metin Yüksel ERDOĞAN Bandırma Cumhuriyet Savcılığına,
507. Ankara Batı Hakim Adayı (234186) Mustafa Can ERDOĞAN Tokat Hakimliğine,
508. Erzincan Hakim Adayı (234187) Rumeysa ERDOĞAN Bergama Hakimliğine,
509. Kayseri Hakim Adayı (234188) Seren Sebahat ERDOĞAN Kozan Hakimliğine,
510. Ankara Hakim Adayı (234189) Sümeyya ERDOĞAN Emirdağ (Bolvadin) Hakimliğine,
51 l.Kayseri C.Savcısı Adayı (234190) Ali ERDOĞDU Elbistan Cumhuriyet Savcılığına,
512,Kırşehir Hakim Adayı (234191) Elif Arda ERDOĞDU Kocaali (Sakarya) Hakimliğine,
513.0smaniye Hakim Adayı (234192) Mehtap EREN GÜNGÖR Tavşanlı Hakimliğine,
514. Ankara Hakim Adayı (234193) Tuğba EREN Tekirdağ Hakimliğine,
515. Zile Hakim Adayı (234194) Zehra Merve UYSAL Osmaniye Hakimliğine,
516. Adana Hakim Adayı (234195) Dilberay ERGÜ Kilis Hakimliğine,
517. Bursa Hakim Adayı (234197) Tuna Gökalp ERGÜN Enez (Edime) Hakimliğine,
518. istanbul Anadolu Hakim Adayı (234198) Hüseyin ERİKCİ Salihli Hakimliğine,
519. Adana C.Savcısı Adayı (234199) Haşan Tahsin ERKAN Hınıs Cumhuriyet Savcılığına,
520. İzmir Hakim Adayı (234200) Rıdvan EROĞLU Terme (Çarşamba) Hakimliğine,
521 .İzmir Hakim Adayı (234201) Sinem ERSAYOĞLU Niğde Hakimliğine,
522. Yozgat Hakim Adayı (234202) Zeynep ERSİN Kırıkkale Hakimliğine,
523, Mersin Hakim Adayı (234203) Sinan ERSÖZ Serik (Manavgat) Hakimliğine,
524. İnegöl Hakim Adayı (234204) Volkan ERSÖZ Aydın Hakimliğine,
525. Ankara Hakim Adayı (234205) Doğan Can ERTAN Çorum Hakimliği ne,
526. Bakırköy Hakim Adayı (234206) Metin ERTARMAN Hatay Hakimliğine,
527. Konya C.Savcısı Adayı (234208) Musa ERYILMAZ Sütçüler (İsparta) Cumhuriyet Savcılığına,
528. Nevşehir Hakim Adayı (234209) Reyyan ERYILMAZ Samandağ (Hatay) Hakimliğine,
529. Tokat C.Savcısı Adayı (234210) Gizem ERYİGİT Bergama Cumhuriyet Savcılığına,
530. Konya C.Savcısı Adayı (234211) Burak ESEN Silivri Cumhuriyet Savcılığına,
531. Bingöl Hakim Adayı (234212) Esengül ESEN Bursa Hakimliğine,
532. Malatya C.Savcısı Adayı (234213) Tuğba ESER Çiftlik (Niğde) Cumhuriyet Savcılığına,
533. İzmir C.Savcısı Adayı (234215) Rezzan YILDIZ Adana Cumhuriyet Savcılığına,
534.Sivas Hakim Adayı (234217) Mehmet FİDAN Adana Hakimliğine,
535. Uşak Hakim Adayı (234218) Ayşenur FİLİZ KUYUCU Siirt Hakimliğine,
536. Kastamonu C.Savcısı Adayı (234219) Sinan GARGACIOGLU Silivri Cumhuriyet Savcılığına,
537. Antalya Hakim Adayı (234220) Ömer Lütfullah GENCAY Çerkezköy (Çorlu) Hakimliğine,
538. Denizli C.Savcısı Adayı (234221) Başak Nimet GENCER Kırıkhan Cumhuriyet Savcılığına,
539. Karaman Hakim Adayı (234222) Gülce GENÇ Menemen (Karşıyaka) Hakimliğine,
540. Ankara Hakim Adayı (234223) Şeyma Sümeyra GENÇ Vezirköprü Hakimliğine, 54LYozgat Hakim Adayı (234224) Yunus Emre GENÇER Tarsus Hakimliğine,
542. Şanlıurfa Hakim Adayı (234225) Fehime GERGER Bolvadin Hakimliğine,
543. Ankara C.Savcısı Adayı (234226) Muhammed Ali GEVREK Tarsus Cumhuriyet Savcılığına,
544. Erciş Hakim Adayı (234227) Eyüp Atıf GÖÇMEN Kilis Hakimliğine,
545. Kahramanmaraş C.Savcısı Adayı (234228) Ahmet GÖK Niğde Cumhuriyet Savcılığına,
546. Kahramanmaraş Hakim Adayı (234229) Hatice YAZICI Adıyaman Hakimliğine,
547. Kayseri Hakim Adayı (234230) Begümnur GÖKÇE Düzce Hakimliğine,
548. İstanbul Hakim Adayı (234231) Ceren GÖKÇE AYDIN Kozan Hakimliğine,
549. Ankara Hakim Adayı (234232) Ceren GÖKÇEK Bergama Hakimliğine,
550. Konya Hakim Adayı (234233) Osman Gazi GÖKDEMİR Kumru (Ünye) Hakimliğine,
551. Erzurum Hakim Adayı (234234) Yavuz GÖKSAL Ereğli(Konya) Hakimliğine,
552. Adıyaman Hakim Adayı (234235) Burak GÖKSU Ödemiş Hakimliğine,
553. İstanbul Hakim Adayı (234236) Ezgi GÖKTAŞ Amasya Hakimliğine,
554. İstanbul Hakim Adayı (234237) Fatma Betül GÖL Altıntaş (Kütahya) Hakimliğine,
555. Ankara C.Savcısı Adayı (234238) Savaş GÖLOGLU Altıntaş (Kütahya) Cumhuriyet Savcılığına,
556. Burhaniye Hakim Adayı (234239) Burak GÖNÜL Nazilli Hakimliğine,
557. Karşıyaka Hakim Adayı (234240) Kutay GÖNÜL Kocaeli Hakimliğine,
558. Ankara Hakim Adayı (234241) Esra İLHAN Koyulhisar (Şebinkarahisar) Hakimliğine,
559. Ankara Batı Hakim Adayı (234242) Hatice GÖYHAN Ünye Hakimliğine,
560. Erzurum Hakim Adayı (234244) Ahmet Sait GÖZEGER Karacabey (Bursa) Hakimliğine,
561. Burhaniye Hakim Adayı (234245) Muhammed Zübeyir GÖZÜKARA Aksaray Hakimliğine,
562. Konya Hakim Adayı (234246) Özge GÜÇLÜ Azdavay (Kastamonu) Hakimliğine,
563. Trabzon Hakim Adayı (234247) Fatma BAYSAL Kocaeli Hakimliğine,
564,Siverek C.Savcısı Adayı (234248) Haşan GÜL Zara (Sivas) Cumhuriyet Savcılığına, 565 .Kırşehir Hakim Adayı (234249) Sümeyye GÜL Sakarya Hakimliğine,
566. Kayseri C.Savcısı Adayı (234250) Gülhan GÜL AKDENİZ Kırklareli Cumhuriyet Savcılığına,
567. Elbistan C.Savcısı Adayı (234251) Mehmet GÜLBAY Zonguldak Cumhuriyet Savcılığına,
568. Mersin C.Savcısı Adayı (234252) Hatice Beyza GÜLER Çine (Aydın) Cumhuriyet Savcılığına, 569.Samsun C.Savcısı Adayı (234253) Mehmet Salih GÜLER Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığına,
570. Ankara Batı Hakim Adayı (234254) Muhammed Yasin GÜLER Aksaray Hakimliği ne,
571. Ankara C.Savcısı Adayı (234255) Hamit Burak GÜLERCE İskenderun Cumhuriyet Savcılığına, 572.1stanbul C.Savcısı Adayı (234257) Enes GÜLTEKİN Suruç (Şanlıurfa) Cumhuriyet Savcılığına,
573. Ankara Hakim Adayı (234258) Ali Şafak GÜLTEPE Ünye Hakimliğine,
574. Ankara Hakim Adayı (234260) Miyase GÜMÜŞ UYSAL Söke Hakimliğine,
575. istanbul Hakim Adayı (234261) Ali Taha GÜN Erbaa (Tokat) Hakimliğine,
576. Tokat C.Savcısı Adayı (234262) Kasım GÜN Karaman Cumhuriyet Savcılığına,
577. Elbistan Hakim Adayı (234263) Nükhet GÜNALTILI Ünye Hakimliğine,
578. Balıkesir Hakim Adayı (234264) Betül GÜNAY Ereğli (Zonguldak) Hakimliğine,
579. Ankara C.Savcısı Adayı (234265) Haşan GÜNAY Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığına,
580. istanbul Hakim Adayı (234266) Sedef GÜNAY Adana Hakimliğine, 581.Ordu Hakim Adayı (234267) Ahmet GÜNAYDIN Konya Hakimliğine,
582. İstanbul C.Savcısı Adayı (234268) Emre GÜNCAN Kemaliye (Erzincan) Cumhuriyet Savcılığına,
583. Afyonkarahisar C.Savcısı Adayı (234269) Mustafa Sait GÜNDOGDU Pınarhisar (Kırklareli)
Cumhuriyet Savcılığına,
584. Giresun C.Savcısı Adayı (234270) Ömer GÜNDOGDU Tomarza (Kayseri) Cumhuriyet Savcılığına,
585. Ankara C.Savcısı Adayı (234271) İsa GÜNDÜZ Uşak Cumhuriyet Savcılığına,
586. Bakırköy Hakim Adayı (234272) Kubilay GÜNDÜZ Denizli Hakimliği ne,
587. İstanbul Anadolu C.Savcısı Adayı (234273) Mehmet Fatih GÜNDÜZ İnegöl Cumhuriyet Savcılığına,
588. Ankara C.Savcısı Adayı (234274) Saadet Yağmur GÜNDÜZ Adana Cumhuriyet Savcılığına,
589. Ankara Batı Hakim Adayı (234275) Gülay GÜNEL Bartın Hakimliğine,
590. Gaziantep Hakim Adayı (234276) Ali GÜNERİ Yalova Hakimliğine,
591. Mardin C.Savcısı Adayı (234277) Ali GÜNEŞ Ereğli(Konya) Cumhuriyet Savcılığına,
592. Tokat C.Savcısı Adayı (234280) Emrullah GÜNEŞ Lüleburgaz (Kırklareli) Cumhuriyet Savcılığına,
593. İstanbul C.Savcısı Adayı (234281) Fatih GÜNEŞ Eskişehir Cumhuriyet Savcılığına,
594. Ankara C.Savcısı Adayı (234282) Mustafa Tayyib GÜNEŞ Pazarcık (Kahramanmaraş) Cumhuriyet Savcılığına,
595. Fethiye Hakim Adayı (234283) Tuğba GÜNEŞ Kırklareli Hakimliğine,
596. Bakırköy C.Savcısı Adayı (234284) Uğur GÜNEŞ Çorum Cumhuriyet Savcılığına,
597. Burhaniye Hakim Adayı (234285) Yunus GÜNEŞ Karaman Hakimliğine,
598. Ankara Hakim Adayı (234286) Buse GÜNEY Kozan Hakimliğine,
599. Ankara Batı Hakim Adayı (234287) Sümeyye GÜNEY ARTUN Antalya Hakimliği ne, öOO.Kırıkkale C.Savcısı Adayı (234288) Büşra GÜNGÖR Gediz (Kütahya) Cumhuriyet Savcılığına, 601 .Bursa C.Savcısı Adayı (234289) Muhammed Burak GÜNGÖR Gölköy (Ordu) Cumhuriyet
Savcılığına,
602. Ankara C.Savcısı Adayı (234290) Mustafa GÜNGÖR Tutak (Patnos) Cumhuriyet Savcılığına,
603 .İzmir Hakim Adayı (234292) Engin GÜNTİN Gerger (Adıyaman) Hakimliğine,
604. Ankara C.Savcısı Adayı (234293) Rümeysa GÜNYAKTIKAHYE Van Cumhuriyet Savcılığına,
605. izmir Hakim Adayı (234295) Betül GÜRBÜZ Bursa Hakimliğine,
606. Bursa Hakim Adayı (234296) Burak GÜRBÜZ Nazilli Hakimliğine,
607. Bolvadin Hakim Adayı (234297) Hatice KONAK Niğde Hakimliğine,
608. Ankara C.Savcısı Adayı (234298) İbrahim GÜRBÜZ Malkara (Tekirdağ) Cumhuriyet Savcılığına,
609. İstanbul Anadolu C.Savcısı Adayı (234299) İsmail GÜRBÜZ Hopa (Artvin) Cumhuriyet Savcılığına, ölO.Konya C.Savcısı Adayı (234300) Ceyda Öznur GÜREL Çorum Cumhuriyet Savcılığına,
61 l.Ankara Batı C.Savcısı Adayı (234301) Mustafa GÜRGEN Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığına,
612. Ankara Batı C.Savcısı Adayı (234302) Özge GÜRHAN Kalkandere (Rize) Cumhuriyet Savcılığına,
613. Ankara Batı C.Savcısı Adayı (234303) Bilal GÜVEN Anamur (Silifke) Cumhuriyet Savcılığına,
614. Ankara Hakim Adayı (234304) Osman Nuri GÜVEN Samandağ (Hatay) Hakimliğine, 615.Osmaniye C.Savcısı Adayı (234305) Tufan GÜVEN Rize Cumhuriyet Savcılığına,
616. Kahramanmaraş Hakim Adayı (234306) Muhammed Fahrettin GÜVENÇ Malatya Hakimliğine,
617. Erzurum C.Savcısı Adayı (234307) Ahmet GÜZEL Mengen (Bolu) Cumhuriyet Savcılığına,
618. Konya C.Savcısı Adayı (234308) Burhanettin GÜZEL Hazro (Diyarbakır) Cumhuriyet Savcılığına,
619. Kahramanmaraş C.Savcısı Adayı (234309) Hakan GÜZEL Silifke Cumhuriyet Savcılığına,
620. Gaziantep Hakim Adayı (234310) Seda Nur GÜZEL Akseki (Manavgat) Hakimliğine,
621. Ankara Hakim Adayı (234311) Fuat Kürşat GÜZELKÜÇÜK Erbaa (Tokat) Hakimliğine,
622. Rize C.Savcısı Adayı (234312) Bilal HAMZAÇEBİ İdil (Midyat) Cumhuriyet Savcılığına,
623. Erzurum Hakim Adayı (234313) Muhammet Emre HAN Adana Hakimliğine,
624. İstanbul Hakim Adayı (234314) Betül HANCIOGLU Osmaniye Hakimliğine,
625. Uşak Hakim Adayı (234316) Muhammet Sefa HAS Zonguldak Hakimliğine,
626. İstanbul Hakim Adayı (234317) Yusuf HASBAL Bursa Hakimliğine,
627. Antalya Hakim Adayı (234318) Şefik Cem HASTAOGLU Karamürsel (Kocaeli) Hakimliğine,
628. Bursa Hakim Adayı (234319) Fatma HATİPOGLU İnegöl Hakimliğine,
629. İstanbul Anadolu Hakim Adayı (234320) Hale HAYDAROGLU Karacabey (Bursa) Hakimliğine,
630. Malatya Hakim Adayı (234321) Merve HAZAR Adana Hakimliğine,
631. Vezirköprü C.Savcısı Adayı (234322) Abdullah HAZIR Digor (Kars) Cumhuriyet Savcılığına,
632. Kadirli Hakim Adayı (234323) Duran HAZIR Beyşehir (Seydişehir) Hakimliğine,
633. Rize Hakim Adayı (234324) Ülfet Beyza HÜSREV Silivri Hakimliğine,
634. Ankara Batı C.Savcısı Adayı (234325) Betül ILICA Demirci (Salihli) Cumhuriyet Savcılığına,
635. Antalya Hakim Adayı (234326) Kamil IŞIK İzmir Hakimliğine,
636. Batman C.Savcısı Adayı (234327) Nurullah IŞIK Enez (Edime) Cumhuriyet Savcılığına,
637. Kayseri Hakim Adayı (234328) Seher IŞIK Kahramanmaraş Hakimliğine,
638. İzmir Hakim Adayı (234329) Muhammet Ali İKİNCİ Çarşamba Hakimliği ne,
639. Denizli Hakim Adayı (234330) Sezgin İLHAN Karabük Hakimliğine,
64O.Silivri C.Savcısı Adayı (234331) Mehmet Yavuz İMAMOGLU Ulus (Bartın) Cumhuriyet Savcılığına,
641. Ankara C.Savcısı Adayı (234332) Abdullah İMAT Gürün (Sivas) Cumhuriyet Savcılığına,
642. Nizip C.Savcısı Adayı (234333) Hüseyin İNAL Yahyalı (Kayseri) Cumhuriyet Savcılığına,
643. Kayseri Hakim Adayı (234334) Merve AKSU Düzce Hakimliğine,
644. Kütahya Hakim Adayı (234335) Eslim BÜYÜK Diyarbakır Hakimliği ne,
645. Ankara Hakim Adayı (234336) Aslı Arzu İNANICI Yalova Hakimliğine,
646. Trabzon C.Savcısı Adayı (234337) Hami İNCE Osmaniye Cumhuriyet Savcılığına,
647. Bursa Hakim Adayı (234338) Ozan Özcan İNCE Akhisar Hakimliğine,
648.Samsun Hakim Adayı (234339) Talha Lütfü İNCE Kırıkkale Hakimliğine,
649. Eskişehir Hakim Adayı (234340) Cansu İNCEDAL Babaeski (Kırklareli) Hakimliğine,
650. Bandırma Hakim Adayı (234341) Emir İNCİ Zonguldak Hakimliğine,
651. Ankara Hakim Adayı (234342) Ömer İNCİRLİOĞLU Denizli Hakimliğine,
652.0smaniye Hakim Adayı (234343) Rümeysa İNEKÇİ Aksaray Hakimliğine,
653.Rize Hakim Adayı (234344) Elif İPEK BAŞ Muğla Hakimliğine,
654.Silivri C.Savcısı Adayı (234347) Sümeyye İSTİF Kırklareli Cumhuriyet Savcılığına,
655. Eskişehir C.Savcısı Adayı (234349) İzzet İZCİ Niğde Cumhuriyet Savcılığına,
656. Ankara Batı Hakim Adayı (234350) Hicran GÜLER Aksaray Hakimliği ne,
657. istanbul Anadolu C.Savcısı Adayı (234351) Murat KABAN Mersin Cumhuriyet Savcılığına,
658. Bakırköy Hakim Adayı (234352) Muhammet Emre KAÇIR Yalova Hakimliğine,
659. Bandırma Hakim Adayı (234353) Mahmut Emre KAÇAR Amasya Hakimliğine,
660. Batman C.Savcısı Adayı (234354) Furkan Reşit KAFAF Çınar (Diyarbakır) Cumhuriyet Savcılığına,
661. Ankara Batı C.Savcısı Adayı (234355) İsmet Erdinç KAFKAS Afyonkarahisar Cumhuriyet
Savcılığına,
662. İzmir Hakim Adayı (234356) Şeyma KAHRAMAN Gaziantep Hakimliğine,
663. Kocaeli C.Savcısı Adayı (234357) Fulya KAHVECİOGLU Mersin Cumhuriyet Savcılığına,
664. Bakırköy C.Savcısı Adayı (234358) Safa Recep KALAYCI Didim (Söke) Cumhuriyet Savcılığına,
665. Erzincan Hakim Adayı (234359) Burak Enes KALKAN Konya Hakimliğine,
666. Batman Hakim Adayı (234360) Haşan KALKAN Bartın Hakimliğine,
667. Elbistan C.Savcısı Adayı (234361) Gül KAMACI Orhangazi (Bursa) Cumhuriyet Savcılığına,
668. Gaziantep Hakim Adayı (234362) Begüm Buse KANER Buldan (Denizli) Hakimliğine,
669.Sivas Hakim Adayı (234363) Yahya Furkan KANGAL Bafra Hakimliğine,
670. Ankara Batı C.Savcısı Adayı (234364) Mehmet Recep KANTARMIŞ Çaldıran (Erciş) Cumhuriyet
Savcılığına,
671. Yozgat Hakim Adayı (234365) Merve KAPLAN Amasya Hakimliğine,
672. Konya Hakim Adayı (234366) Abdulkadir KARA Kayseri Hakimliği ne,
673. Yozgat Hakim Adayı (234367) İsmail Hakkı KARAARSLAN Ödemiş Hakimliğine,
674. istanbul C.Savcısı Adayı (234369) Haşan KARACA Osmaniye Cumhuriyet Savcılığına,
675. Konya C.Savcısı Adayı (234370) Mustafa KARACA Andırın (Kahramanmaraş) Cumhuriyet
Savcılığına,
676. İstanbul C.Savcısı Adayı (234371) Emre KARACAN Beytüşşebap (Şımak) Cumhuriyet Savcılığına,
677. Şebinkarahisar Hakim Adayı (234372) Furkan KARACAOGLU Sorgun (Yozgat) Hakimliğine, 678İstanbul Anadolu Hakim Adayı (234373) Cansu KARAÇAM Bilecik Hakimliğine,
679.Sivas Hakim Adayı (234374) Emre KARAÇINAR Çanakkale Hakimliğine,
680. Söke Hakim Adayı (234375) Esma Nilsu KARADAĞ Vakfıkebir (Trabzon) Hakimliğine,
681. Tokat Hakim Adayı (234376) Onur KARADAYIOGLU Kemer (Antalya) Hakimliğine, 682.Silivri C.Savcısı Adayı (234377) Mehmet KARADENİZ Bergama Cumhuriyet Savcılığına, 683İstanbul C.Savcısı Adayı (234378) Zübeyir KARADENİZ Bartın Cumhuriyet Savcılığına,
684. Ankara Hakim Adayı (234379) Sultan Nursaç KARADÖL Gemlik (Bursa) Hakimliğine,
685. Erzurum C.Savcısı Adayı (234381) Samet KARAGÖZ Özalp (Van) Cumhuriyet Savcılığına,
686. Bakırköy Hakim Adayı (234382) Abdurrahman Burak KARAHAN Akhisar Hakimliğine,
687. Rize Hakim Adayı (234383) Akibe KARAHAN Denizli Hakimliğine,
688.Sivas Hakim Adayı (234384) Canan KARAKAYA ÖZMEN Kırıkkale Hakimliğine,
689. Ankara Hakim Adayı (234385) Melisa KARAKAYA Nazilli Hakimliğine,
690. Ankara Hakim Adayı (234386) Burak KARAKOÇ Gaziantep Hakimliğine,
691. Mersin Hakim Adayı (234387) Bervin KARAKUŞ Batman Hakimliğine,
692. istanbul Anadolu Hakim Adayı (234388) Cumali KARAKUŞ Aliağa (Karşıyaka) Hakimliğine,
693. İstanbul Hakim Adayı (234389) Muhammed Talha KARAMAN Terme (Çarşamba) Hakimliğine,
694. Ankara Hakim Adayı (234390) Münevver KARAMAN YILDIRIM Of (Trabzon) Hakimliğine,
695. Trabzon Hakim Adayı (234391) Kürşat KARAMANOGLU Dörtyol (İskenderun) Hakimliğine,
696. Kilis Hakim Adayı (234393) Döne KARAOĞLU Gaziantep Hakimliğine,
697. Diyarbakır Hakim Adayı (234394) Saki Nur KARAROĞLU ERDEM Fethiye Hakimliği ne,
698. Kırıkhan C.Savcısı Adayı (234395) Can Berk KARATAŞ Edremit (Burhaniye) Cumhuriyet
Savcılığına,
699. Elazığ Hakim Adayı (234396) Olcay KARATAŞ Bozkır (Seydişehir) Hakimliğine,
700. Ankara Hakim Adayı (234397) Gönül KARATEPELİ Çardak (Denizli) Hakimliğine,
701. Afyonkarahisar Hakim Adayı (234398) Kübra KARAYEL Antalya Hakimliğine,
702. Bakırköy Hakim Adayı (234399) izgi KARDAŞ ALADAG Ordu Hakimliğine,
703. Çankırı Hakim Adayı (234400) Tuğçe Nur KARDAŞ Bartın Hakimliğine,
704. Ankara Batı Hakim Adayı (234401) Muhammed Ali KARDEŞ Aydıncık (Silifke) Hakimliğine,
705. Kastamonu Hakim Adayı (234402) Leyla KARDEŞLER BAŞER Edremit (Burhaniye) Hakimliğine,
706. Adana C.Savcısı Adayı (234403) Arif Furkan KARLI Elmalı Cumhuriyet Savcılığına, 707.Sivas Hakim Adayı (234404) Şule Sultan KARLI Cihanbeyli (Konya) Hakimliğine,
708. Ankara Hakim Adayı (234405) Samet KARPUZ Kuşadası (Söke) Hakimliğine,
709. Rize Hakim Adayı (234406) Serpil KARSLI Malatya Hakimliğine,
710.Sivas Hakim Adayı (234407) Oğuz KARTAL Ulus (Bartın) Hakimliğine,
711. Adıyaman C.Savcısı Adayı (234408) Seval KARTAL Burdur Cumhuriyet Savcılığına,
712. Bursa Hakim Adayı (234409) Yusuf KASAPOGLU Kırıkkale Hakimliğine,
713. Tokat Hakim Adayı (234410) Ömer Faruk KAŞAVEKLİOĞLU Bursa Hakimliğine,
714. Erzurum Hakim Adayı (234411) Merve KAVAZ Gaziantep Hakimliğine,
715. Denizli C.Savcısı Adayı (234412) Mehmet KAVCAR Şavşat (Artvin) Cumhuriyet Savcılığına, 716.0smaniye Hakim Adayı (234413) Hüseyin KAVUN Gölpazarı (Bilecik) Hakimliğine, 717.Erzurum C.Savcısı Adayı (234414) Abdussamet KAYA Araç (Kastamonu) Cumhuriyet Savcılığına, 71 S.Samsun Hakim Adayı (234415) Burak KAYA Reşadiye (Tokat) Hakimliğine,
719. Ankara Hakim Adayı (234416) Büşra KAYA Bursa Hakimliğine,
720. Nizip C.Savcısı Adayı (234418) Halil İbrahim KAYA Çumra (Konya) Cumhuriyet Savcılığına,
721. Kahramanmaraş Hakim Adayı (234419) İsa KAYA Gediz (Kütahya) Hakimliğine,
722. Sivas Hakim Adayı (234420) Muhammed KAYA Ilgın (Akşehir) Hakimliğine,
723. Bergama Hakim Adayı (234421) Naci KAYA Konya Hakimliğine,
724. Antalya Hakim Adayı (234422) Süheyla KAYA Tosya (Kastamonu) Hakimliğine,
725. Malatya C.Savcısı Adayı (234423) Sümeyya KAYA Suluova (Amasya) Cumhuriyet Savcılığına,
726. Ankara Hakim Adayı (234424) Tuğçe KAYA Mersin Hakimliğine,
727. Ankara Hakim Adayı (234425) Dilek KAYAALP Fatsa (Ünye) Hakimliğine,
728. Akhisar Hakim Adayı (234426) Sıla KIYAK Erdemli (Mersin) Hakimliğine,
729. Ankara Hakim Adayı (234427) Mehmet KAYACI Trabzon Hakimliğine,
730. Kınkkale Hakim Adayı (234428) Özge KAYADELEN Karasu (Sakarya) Hakimliğine,
731. Ankara Hakim Adayı (234429) Çağrı KAYCIOĞLU Çubuk (Ankara) Hakimliğine,
732. Eskişehir Hakim Adayı (234430) Mesut KAYGISUZ İskenderun Hakimliğine,
733. Antalya Hakim Adayı (234431) Hakan KAYGUSUZ Mustafakemalpaşa (Bursa) Hakimliğine,
734. Gaziantep C.Savcısı Adayı (234432) Burak KAYIŞ Çerkezköy (Çorlu) Cumhuriyet Savcılığına,
735. Ankara Hakim Adayı (234433) Seda KAYNAR Konya Hakimliğine,
736.Silivri Hakim Adayı (234434) Sevgi MELEK Gebze Hakimliği ne,
737. Rize Hakim Adayı (234435) Cüneyt KAZDAL Düzce Hakimliğine,
738. istanbul Hakim Adayı (234436) Arda KEKÜLLÜOĞLU Nevşehir Hakimliğine,
739. Konya Hakim Adayı (234437) Taha KELEŞ Salihli Hakimliğine,
740. Konya Hakim Adayı (234438) Sümeyye KELEŞOGLU Bilecik Hakimliğine,
741. Seydişehir Hakim Adayı (234439) Süleyman KELİK Osmaniye Hakimliğine,
742. İzmir C.Savcısı Adayı (234440) Hicret KEMENTOĞLU Dörtyol (İskenderun) Cumhuriyet
Savcılığına,
743. Konya Hakim Adayı (234441) Osman Nuri KENDİRCİ Alanya Hakimliğine,
744. Bolu Hakim Adayı (234442) Burcu KEPEZ Şiran (Gümüşhane) Hakimliğine,
745. Eskişehir C.Savcısı Adayı (234443) Mustafa KEPEZ Azdavay (Kastamonu) Cumhuriyet Savcılığına,
746. Ankara Batı Hakim Adayı (234444) Sena Betül GÜVEN Anamur (Silifke) Hakimliğine,
747. Afyonkarahisar Hakim Adayı (234445) Emre KESKİN Gaziantep Hakimliği ne,
748. Burhaniye Hakim Adayı (234446) Ümit Gökhan KESKİN Babaeski (Kırklareli) Hakimliğine,
749. Eskişehir Hakim Adayı (234447) Rezzan KESMEN Çekerek (Yozgat) Hakimliğine,
750. İstanbul C.Savcısı Adayı (234448) Doğan Emre KILIÇ Çerkezköy (Çorlu) Cumhuriyet Savcılığına, 751 .Bakırköy Hakim Adayı (234449) Havva KILIÇ Siirt Hakimliğine,
752. istanbul C.Savcısı Adayı (234450) Nurdan KILIÇ Bartın Cumhuriyet Savcılığına,
753. Ceyhan Hakim Adayı (234451) Yasemin KILIÇ AK Tavas (Denizli) Hakimliğine,
754. Ankara Hakim Adayı (234452) Maide KILIÇLAR DALKIRAN Bingöl Hakimliğine,
755. Ankara Batı Hakim Adayı (234453) Berze Nur ÇALIM Rize Hakimliğine,
756. Karaman C.Savcısı Adayı (234455) Miyase KILINÇ Edremit (Burhaniye) Cumhuriyet Savcılığına,
757. Konya Hakim Adayı (234456) Betül KIRAÇ Mersin Hakimliğine,
758.Samsun C.Savcısı Adayı (234457) Nurullah KIRBIYIK Başkale (Van) Cumhuriyet Savcılığına, 759.Gaziantep Hakim Adayı (234458) Yahya KIRICI Rize Hakimliğine,
76O.Samsun Hakim Adayı (234459) Niyazi Burak KIRIMCA Gaziantep Hakimliğine,
761. İzmir Hakim Adayı (234461) Ahsen Beyza İKİNCİ Çarşamba Hakimliği ne,
762. Erzurum Hakim Adayı (234462) Enes KIRKOGLU Kırşehir Hakimliğine,
763. Kayseri Hakim Adayı (234463) Merve KIRMA Sinanpaşa (Afyonkarahisar) Hakimliğine,
764. Aydın Hakim Adayı (234465) Ozan KIVRAK Tokat Hakimliğine,
765. Ankara C.Savcısı Adayı (234466) Muhammed Mücahit KIYMAĞI Niğde Cumhuriyet Savcılığına,
766. Ankara Hakim Adayı (234467) Büşra KIYMAZ Hatay Hakimliğine,
767. Ankara Hakim Adayı (234468) Beyza KIZILASLAN GİRİŞİT Van Hakimliğine, 768.Sinop C.Savcısı Adayı (234469) Şeyma KIZILASLAN Fethiye Cumhuriyet Savcılığına,
769. Malatya Hakim Adayı (234470) Seren KIZILKAYA Akşehir Hakimliğine,
770. Kayseri Hakim Adayı (234471) Nuh Mehmet KOCA Malatya Hakimliğine,
771. Kahramanmaraş Hakim Adayı (234472) Yusuf KOCA Feke (Kozan) Hakimliğine,
772. izmir C.Savcısı Adayı (234473) Hande KOCABAŞ Akkuş (Ünye) Cumhuriyet Savcılığına,
773. izmir C.Savcısı Adayı (234474) Umut KOCABAŞ Divriği (Sivas) Cumhuriyet Savcılığına,
774. Ankara Hakim Adayı (234475) Hikmet KOCABEY Hakkari Hakimliğine,
775.Ordu C.Savcısı Adayı (234476) Haşan Ali KOCAKOÇ Güroymak (Bitlis) Cumhuriyet Savcılığına,
776. Sivas Hakim Adayı (234477) Elif KOÇ Manavgat Hakimliğine,
777. Bakırköy C.Savcısı Adayı (234478) Mehmet Ali KOÇ Adilcevaz (Bitlis) Cumhuriyet Savcılığına,
778. Nevşehir Hakim Adayı (234479) Alperen KOÇAK Kelkit (Gümüşhane) Hakimliğine,
779. Ankara C.Savcısı Adayı (234480) Hakan KOÇAK Avanos (Nevşehir) Cumhuriyet Savcılığına,
780. Yüksekova Hakim Adayı (234481) Haşan KOÇAK Adıyaman Hakimliğine,
781 .Ankara Batı Hakim Adayı (234482) Hüseyin Bilal KOÇAK Osmaniye Hakimliğine,
782.istanbul Hakim Adayı (234483) Muhammet KOÇAK Erzincan Hakimliğine,
783.Samsıın C.Savcısı Adayı (234485) Melih KODALAK Harran (Şanlıurfa) Cumhuriyet Savcılığına,
784. Afyonkarahisar Hakim Adayı (234486) Ravza KOLCU YILMAZ Erdemli (Mersin) Hakimliğine,
785. Amasya Hakim Adayı (234487) Ayşe KOLDAŞ Kulu (Konya) Hakimliğine,
786.Samsun Hakim Adayı (234488) Asel KOLDERE Silivri Hakimliğine,
787. İstanbul C.Savcısı Adayı (234489) Burak Berk KOLOTOGLU Uludere (Şımak) Cumhuriyet Savcılığına,
788. Kırşehir Hakim Adayı (234490) Habip Akın KOLUKIRIK Mesudiye (Ordu) Hakimliğine,
789. Ankara Hakim Adayı (234491) Erkin KORAL Menemen (Karşıyaka) Hakimliğine,
790. Ankara Batı Hakim Adayı (234492) Azize KORKMAZ Silifke Hakimliğine,
791. Ankara Hakim Adayı (234493) Hacer Büşra KORKMAZ Nevşehir Hakimliğine,
792. İzmir Hakim Adayı (234494) Yiğit Can KORKMAZ Kiraz (Ödemiş) Hakimliğine,
793. Ankara Batı Hakim Adayı (234495) Burcu KORKMAZ CAN Erzincan Hakimliğine,
794. Ankara Batı C.Savcısı Adayı (234496) Murat KORKUT Andırın (Kahramanmaraş) Cumhuriyet Savcılığına,
795. Çankırı Hakim Adayı (234497) Yasemin KORKUT YILDIZ Şanlıurfa Hakimliğine,
796. Ankara Hakim Adayı (234498) Yağmur KOTAN Karataş (Adana) Hakimliğine,
797. İstanbul Hakim Adayı (234500) Mehmet Can KOZAN Devrek (Zonguldak) Hakimliğine,
798. Ağrı Hakim Adayı (234501) Adil KÖK Aksaray Hakimliğine,
799. İstanbul C.Savcısı Adayı (234502) Binnaz KÖKER Kuşadası (Söke) Cumhuriyet Savcılığına,
800. Bakırköy Hakim Adayı (234503) Göknur KOKSAL Milas (Bodrum) Hakimliğine,
801. Ankara Hakim Adayı (234504) Emre KÖKTEN Ereğli (Zonguldak) Hakimliğine,
802. Malatya Hakim Adayı (234505) Şeyma KÖLÜK Körfez (Kocaeli) Hakimliğine,
803. İstanbul Anadolu C.Savcısı Adayı (234506) Muhammed İkbal KÖROGLU Bartın Cumhuriyet Savcılığına,
804. Bursa Hakim Adayı (234507) Hilal Nur KÖSE Şarkışla (Sivas) Hakimliğine,
8O5.Samsun Hakim Adayı (234508) Beyza KÖSEOĞLU Samsun Hakimliğine,
806. Rize Hakim Adayı (234509) Muhammet Abdussamet KÖSEOĞLU Pazar (Rize) Hakimliğine,
807. Ankara C.Savcısı Adayı (234510) Alican KÖŞGER Korgan (Ünye) Cumhuriyet Savcılığına,
808. Erzurum Hakim Adayı (234511) Ziya KUL Akçaabat (Trabzon) Hakimliğine,
809. Malatya C.Savcısı Adayı (234513) Aslı KURBAN Samandağ (Hatay) Cumhuriyet Savcılığına,
810. Ankara C.Savcısı Adayı (234514) Abdulkadir KURT Bulanık (Patnos) Cumhuriyet Savcılığına, 811 .Manavgat Hakim Adayı (234515) Aslıhan KURT AYDOĞAN Kocaeli Hakimliğine,
812. Hakkarİ C.Savcısı Adayı (234516) Barış KURT Doğanhisar (Akşehir) Cumhuriyet Savcılığına,
813, Trabzon Hakim Adayı (234517) Elif Ebru KURT Turgutlu Hakimliğine,
814, Denizli Hakim Adayı (234518) ilhan KURT Ödemiş Hakimliğine,
815. İstanbul Hakim Adayı (234520) Zeynep KURUM KARAGÖZ Bayramiç (Çanakkale) Hakimliğine, 816.Söke Hakim Adayı (234522) Şükrü Aykut KUTLU Senirkent (İsparta) Hakimliğine,
817. Bakırköy C.Savcısı Adayı (234523) Veysel KUTLU Maden (Elazığ) Cumhuriyet Savcılığına,
818. Uşak C.Savcısı Adayı (234524) Yaşar KUYUCU Siirt Cumhuriyet Savcılığına,
819. Ankara C.Savcısı Adayı (234525) Mehmet KUZ Şiran (Gümüşhane) Cumhuriyet Savcılığına,
820. Ankara Hakim Adayı (234526) Ayşe Zeynep KÜÇÜK Aybastı (Ünye) Hakimliğine,
821. Trabzon Hakim Adayı (234527) Deniz KÜÇÜK Çankırı Hakimliğine,
822. Manisa Hakim Adayı (234528) Fatma Zehra KÜÇÜK Kocaeli Hakimliğine,
823. İstanbul Anadolu C.Savcısı Adayı (234529) imdat KÜÇÜK Yığılca (Düzce) Cumhuriyet Savcılığına,
824. Konya Hakim Adayı (234530) Baki Mert KÜÇÜKALİ Kocaeli Hakimliğine,
825. Ankara Hakim Adayı (234531) Çağrı KÜÇÜKKARABACAK Boyabat Hakimliğine,
826. Giresun Hakim Adayı (234532) Nida KÜL Akşehir Hakimliğine,
827. İstanbul Hakim Adayı (234533) Hamza KÜSKÜ Bodrum Hakimliğine,
828. Ankara Batı Hakim Adayı (234534) Abdulbaki KÜSMÜŞ Hatay Hakimliğine,
829. Ankara C.Savcısı Adayı (234535) Abdullah LALE Ardahan Cumhuriyet Savcılığına,
830. Ankara Batı C.Savcısı Adayı (234536) Muzaffer LEKESİZ Kırklareli Cumhuriyet Savcılığına,
831. Ankara Batı Hakim Adayı (234537) Tamer LEVENT Gürgentepe (Ordu) Hakimliğine,
832. Ankara Batı Hakim Adayı (234538) Taner LEVENT Bigadiç (Balıkesir) Hakimliğine,
833. Ankara Hakim Adayı (234539) Aklima MACİT Bayburt Hakimliğine,
834. Bakırköy C.Savcısı Adayı (234540) Furkan MAHSUL Nazimiye (Tunceli) Cumhuriyet Savcılığına,
835. istanbul Hakim Adayı (234541) Tunahan MAKİNİST Sakarya Hakimliğine,
836. Ankara Hakim Adayı (234542) Sabire MANGAL Çorlu Hakimliğine,
837. İstanbul Anadolu Hakim Adayı (234543) Haşan MANGAN Diyarbakır Hakimliğine,
838. Trabzon Hakim Adayı (234544) Şeyda MARAŞ Şarkışla (Sivas) Hakimliğine,
839. Boyabat C.Savcısı Adayı (234545) Hakkı MAVİŞ Kırıkkale Cumhuriyet Savcılığına,
840. Malatya Hakim Adayı (234546) Pınar MAYDA PINAR Giresun Hakimliğine,
841. Tokat Hakim Adayı (234547) Selami MELEK Gebze Hakimliği ne,
842. Ankara Hakim Adayı (234548) Tuğba MEMİŞ Yenice (Çanakkale) Hakimliğine,
843. Şanlıurfa C.Savcısı Adayı (234549) Mehmet Fatih MENTEŞ Marmara (Bandırma) Cumhuriyet Savcılığına,
844.Seydişehir Hakim Adayı (234550) Mustafa Cüneyt MERT Silivri Hakimliğine,
845. Afyonkarahisar Hakim Adayı (234551) Serdar Sezer MERT Torbalı (İzmir) Hakimliğine,
846. Konya C.Savcısı Adayı (234553) Muhammed Kıyam MUTLUER Milas (Bodrum) Cumhuriyet
Savcılığına,
847. İstanbul Anadolu Hakim Adayı (234554) Efe NALBANT Marmara (Bandırma) Hakimliğine,
848. Bakırköy C.Savcısı Adayı (234555) Uğur NALBANT Dörtyol (İskenderun) Cumhuriyet Savcılığına,
849. Ankara Hakim Adayı (234556) Muhammet Emre NAS Hayrabolu (Tekirdağ) Hakimliğine,
850. Yozgat C.Savcısı Adayı (234557) Mehmet Kaan NAZLI Sason (Batman) Cumhuriyet Savcılığına, 851 .Trabzon Hakim Adayı (234559) Aybüke OCAK BAL Tarsus Hakimliğine,
852. Ünye Hakim Adayı (234560) Büşra OCAK Rize Hakimliğine,
853. Denizli C.Savcısı Adayı (234564) Sinan OĞUR Çüngüş (Diyarbakır) Cumhuriyet Savcılığına,
854. Ankara Batı Hakim Adayı (234565) Tuğçe OKAY Çarşamba Hakimliğine,
855. Adana Hakim Adayı (234566) Oğuzhan OKŞAN Trabzon Hakimliğine,
856. Ankara Hakim Adayı (234567) Merve OKUR Bergama Hakimliğine,
857. Karaman C.Savcısı Adayı (234568) Muhterem OKUR Selendi (Salihli) Cumhuriyet Savcılığına,
858. Bursa Hakim Adayı (234569) Oğuzhan OKUTAN Göksün (Elbistan) Hakimliğine,
859.Sivas C.Savcısı Adayı (234570) Mualla Nazlı OKYAY Yunak (Akşehir) Cumhuriyet Savcılığına,
860. Bayburt C.Savcısı Adayı (234571) Emre OLGUN İnegöl Cumhuriyet Savcılığına,
861. Eskişehir Hakim Adayı (234572) Burak ONAR Giresun Hakimliğine,
862. Erzurum Hakim Adayı (234573) Muhammed Enes ORAK Elazığ Hakimliğine,
863. Ankara Hakim Adayı (234575) Ecem Büşra AKINCI Ceyhan Hakimliğine,
864. izmir Hakim Adayı (234576) Eda Nur ORHAN Adana Hakimliğine,
865. Ankara Hakim Adayı (234577) Fatma Sare OTÇU Niğde Hakimliğine,
866. Afyonkarahisar Hakim Adayı (234579) Elif KESKİN Gaziantep Hakimliği ne,
867. İstanbul Anadolu C.Savcısı Adayı (234581) Çağrı ÖĞÜT Yıldızeli (Sivas) Cumhuriyet Savcılığına,
868. Konya Hakim Adayı (234582) Erhan ÖKMEN Mersin Hakimliğine,
869. Ankara Hakim Adayı (234583) Hatice Filiz ÖMEROĞLU Didim (Söke) Hakimliğine,
870. Kayseri C.Savcısı Adayı (234584) Ahsen Betül AYDEM Balıkesir Cumhuriyet Savcılığına,
871. Ankara Batı Hakim Adayı (234585) Merve ÖNAL Bayındır (Ödemiş) Hakimliğine,
872. Elazığ C.Savcısı Adayı (234586) Refik ÖNDAŞ Çeşme (İzmir) Cumhuriyet Savcılığına,
873. Van Hakim Adayı (234587) İsmail ÖNER Vezirköprü Hakimliğine,
874. Ankara Batı C.Savcısı Adayı (234588) Melike ÖNGEL Başkale (Van) Cumhuriyet Savcılığına,
875. İstanbul Anadolu Hakim Adayı (234589) Halil ÖNVER Suşehri (Şebinkarahisar) Hakimliğine,
876. Mersin Hakim Adayı (234590) Nuri Bilal ÖZ Trabzon Hakimliğine,
877. Bursa Hakim Adayı (234591) Ahmed Furkan ÖZBAGKIRAN Kırşehir Hakimliğine,
878. Kayseri C.Savcısı Adayı (234592) Selman ÖZBEK Çarşamba Cumhuriyet Savcılığına,
879. Ankara Hakim Adayı (234593) Halil ÖZBİLEN Çorlu Hakimliğine,
880,Samsun C.Savcısı Adayı (234594) Emre Can ÖZCAN Hadim (Konya) Cumhuriyet Savcılığına,
881. Ankara Batı C.Savcısı Adayı (234595) İbrahim Ethem ÖZCAN Kayseri Cumhuriyet Savcılığına,
882. Karaman Hakim Adayı (234596) Meryem ÖZCANOĞLU Nevşehir Hakimliğine,
883. Tokat Hakim Adayı (234597) Zeynep BEYAZKAYA Fethiye Hakimliğine,
884. Adana Hakim Adayı (234598) Barış ÖZDAMAR Samsun Hakimliğine,
885. Kahramanmaraş Hakim Adayı (234599) Abdulbaki ÖZDEMİR Erbaa (Tokat) Hakimliğine,
886. Ankara Hakim Adayı (234600) Abdullah ÖZDEMİR Fethiye Hakimliğine,
887.0smaniye Hakim Adayı (234601) Ayşenur ERDEM Gebze Hakimliğine,
888. Konya C.Savcısı Adayı (234602) Fatma AKBAŞ Sakarya Cumhuriyet Savcılığına,
889. Erzincan C.Savcısı Adayı (234603) Harun ÖZDEMİR Derik (Mardin) Cumhuriyet Savcılığına,
890. Gaziantep C.Savcısı Adayı (234604) Kadir ÖZDEMİR Yenice (Karabük) Cumhuriyet Savcılığına,
891. İstanbul C.Savcısı Adayı (234605) Recep ÖZDEMİR Çaycuma (Zonguldak) Cumhuriyet Savcılığına,
892. Elazığ C.Savcısı Adayı (234606) Selçuk ÖZDEMİR Trabzon Cumhuriyet Savcılığına,
893. Ankara C.Savcısı Adayı (234607) Serkan ÖZDEMİR Salihli Cumhuriyet Savcılığına,
894. Erzurum C.Savcısı Adayı (234608) Seyithan ÖZDEMİR Gürgentepe (Ordu) Cumhuriyet Savcılığına,
895. Antalya C.Savcısı Adayı (234609) Yunus Emre ÖZDEMİR Kozan Cumhuriyet Savcılığına,
896. Ankara C.Savcısı Adayı (234610) Yusuf Kaan ÖZDEMİR Mut (Silifke) Cumhuriyet Savcılığına,
897. Ankara Batı Hakim Adayı (234611) Beyza AKSAKAL Alaşehir Hakimliğine,
898. Bakırköy Hakim Adayı (234612) Edibe Zeynep TOSUN Kahramanmaraş Hakimliğine,
899.Siverek C.Savcısı Adayı (234613) Ali Emre ÖZDİL İskenderun Cumhuriyet Savcılığına,
900. Ankara C.Savcısı Adayı (234614) Ali Hikmet ÖZDİL Yeşilhisar (Kayseri) Cumhuriyet Savcılığına,
901. Ankara Batı C.Savcısı Adayı (234615) Meryem ÖZDİN BULUT Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına,
902. Ankara Hakim Adayı (234616) Eda ÖZDOĞAN GÜNAY Şanlıurfa Hakimliğine,
903. Balıkesir C.Savcısı Adayı (234617) Rumeysa TANALI Erzurum Cumhuriyet Savcılığına,
904. Ankara C.Savcısı Adayı (234618) Sefa Burak ÖZEN Kozaklı (Nevşehir) Cumhuriyet Savcılığına,
905 .Ünye Hakim Adayı (234619) Umut Can ÖZEN Diyarbakır Hakimliğine,
906. Ankara Batı Hakim Adayı (234620) Aslıhan ÖZER Yozgat Hakimliğine,
907. Çorum C.Savcısı Adayı (234621) Cihat ÖZER Çaykara (Trabzon) Cumhuriyet Savcılığına,
908. Bakırköy Hakim Adayı (234623) Hatice Zülal AVCI Adana Hakimliğine,
909. Kırşehir C.Savcısı Adayı (234624) Yunus ÖZERDEM Ürgüp (Nevşehir) Cumhuriyet Savcılığına,
910. Tokat Hakim Adayı (234625) Ahmet ÖZERZURUMLU Çerkeş (Karabük) Hakimliğine,
911. İstanbul Anadolu C.Savcısı Adayı (234626) Ahmet Turgay ÖZGÜLER Seferihisar (İzmir) Cumhuriyet Savcılığına,
912. Aydın Hakim Adayı (234627) Mehmet Ali ÖZGÜN Menemen (Karşıyaka) Hakimliğine,
913. Konya C.Savcısı Adayı (234628) Ertuğrul ÖZKALE Adana Cumhuriyet Savcılığına,
914. Konya C.Savcısı Adayı (234629) Burak ÖZKAN Çatak (Van) Cumhuriyet Savcılığına,
915. Ankara Hakim Adayı (234630) Elif ÖZKAN Taşova (Amasya) Hakimliğine,
916. Kırşehir C.Savcısı Adayı (234631) Emrah ÖZKAN Mihalıççık (Eskişehir) Cumhuriyet Savcılığına,
917. Ankara Hakim Adayı (234632) Emrullah ÖZKAN Çaykara (Trabzon) Hakimliğine,
918. İstanbul Anadolu Hakim Adayı (234633) Ersel ÖZKAN Devrek (Zonguldak) Hakimliğine,
919. Antalya Hakim Adayı (234634) Mehmet Ali ÖZKAN Silifke Hakimliğine,
920. Ankara Hakim Adayı (234635) Melike İrem ÖZKAN SOYLU Çatalca (Silivri) Hakimliğine,
921. Ankara C.Savcısı Adayı (234636) Mustafa Çağrı ÖZKAN Çorlu Cumhuriyet Savcılığına,
922.Sivas Hakim Adayı (234637) Alperen ÖZKAYNAR Tomarza (Kayseri) Hakimliğine,
923. Ankara C.Savcısı Adayı (234638) Sertaç ÖZKILIÇ Akçakale (Şanlıurfa) Cumhuriyet Savcılığına,
924. Mersin C.Savcısı Adayı (234639) Enes ÖZMEN Kırıkkale Cumhuriyet Savcılığına,
925. istanbul Hakim Adayı (234640) Ragıp Sinan ÖZPARLAK Dörtyol (İskenderun) Hakimliğine,
926. izmir C.Savcısı Adayı (234641) Selime ÖZSEVER Kumru (Ünye) Cumhuriyet Savcılığına,
927. Bitlis Hakim Adayı (234642) Muhsin Oğuz ÖZSOY Biga (Çanakkale) Hakimliğine,
928. Gebze Hakim Adayı (234643) Oğuz ÖZSOY Burhaniye Hakimliğine,
929. Ankara C.Savcısı Adayı (234644) Yasin ÖZSOY İpsala (Edirne) Cumhuriyet Savcılığına,
930.Salihli Hakim Adayı (234645) Meryem ÖZŞAN Gürgentepe (Ordu) Hakimliğine,
931. Ankara Hakim Adayı (234647) Güven ÖZTEKİN Ceyhan Hakimliğine,
932. Ankara Hakim Adayı (234648) Aysun ÖZTÜRK Tarsus Hakimliğine,
933. Erzincan C.Savcısı Adayı (234649) Burhan ÖZTÜRK Silivri Cumhuriyet Savcılığına,
934. Bakırköy C.Savcısı Adayı (234650) Büşra ÖZTÜRK İmranlı (Sivas) Cumhuriyet Savcılığına,
935. Ankara C.Savcısı Adayı (234651) Durmuş Emre ÖZTÜRK Van Cumhuriyet Savcılığına,
93 ö.lstanbul Anadolu Hakim Adayı (234652) Ebru ÖZTÜRK Denizli Hakimliğine,
937.istanbul Anadolu C.Savcısı Adayı (234653) Emine ÖZTÜRK Çorlu Cumhuriyet Savcılığına,
93 8. Ankara Batı Hakim Adayı (234654) İrfan ÖZTÜRK Konya Hakimliği ne,
939. Bakırköy C.Savcısı Adayı (234655) Kurtuluş Berkay ÖZTÜRK Çarşamba Cumhuriyet Savcılığına,
940. istanbul Anadolu Hakim Adayı (234656) Mustafa ÖZTÜRK Zara (Sivas) Hakimliğine,
941. Kastamonu Hakim Adayı (234657) Oğuzhan ÖZTÜRK Ünye Hakimliğine,
942. İstanbul Anadolu C.Savcısı Adayı (234658) Şamil ÖZTÜRK Şımak Cumhuriyet Savcılığına,
943. Konya C.Savcısı Adayı (234659) Tayfun ÖZTÜRK Muğla Cumhuriyet Savcılığına,
944. Ankara Hakim Adayı (234660) Tuğçe ÖZTÜRK Amasya Hakimliğine,
945. Bakırköy C.Savcısı Adayı (234661) Onur ÖZÜDOGRU Silifke Cumhuriyet Savcılığına,
946. izmir Hakim Adayı (234662) Tuğba ÖZVURAL BİRCAN Ereğli (Zonguldak) Hakimliğine,
947. Sakarya Hakim Adayı (234663) Mustafa ÖZYOL Adana Hakimliğine,
948. Ankara Batı Hakim Adayı (234664) Zeynep PALACI ATEŞ Silifke Hakimliğine,
949. istanbul Hakim Adayı (234665) Fatih Şamil PAMUK Bayat (Çorum) Hakimliğine,
950. Ankara C.Savcısı Adayı (234666) Yakup PANCARCI Kalkandere (Rize) Cumhuriyet Savcılığına,
951. Ankara C.Savcısı Adayı (234667) Özmen PEHLİVAN Çerkezköy (Çorlu) Cumhuriyet Savcılığına,
952. Ankara Hakim Adayı (234669) Esranur PEKBAK ERTAN Çorum Hakimliği ne,
953.0smaniye Hakim Adayı (234670) Soner PEKTAŞ Nevşehir Hakimliğine,
954. Ankara Batı C.Savcısı Adayı (234672) Ali PENDİK Hacıbektaş (Nevşehir) Cumhuriyet Savcılığına,
955. Elazığ C.Savcısı Adayı (234673) Yunus PERÇİN Sivas Cumhuriyet Savcılığına,
956. Nizip Hakim Adayı (234674) Fatma Cansel POLAT Kaynarca (Sakarya) Hakimliğine,
957. İstanbul Anadolu C.Savcısı Adayı (234675) Furkan POLAT Düziçi (Osmaniye) Cumhuriyet
Savcılığına,
958.Sivas Hakim Adayı (234677) Şeyma POLAT Trabzon Hakimliğine,
959. Antalya C.Savcısı Adayı (234678) Elif Gökçe POLATKAN Elmalı Cumhuriyet Savcılığına,
960. Çankırı Hakim Adayı (234679) Merve ÖZDEMİR Adana Hakimliğine,
961. Ankara Batı C.Savcısı Adayı (234680) Bedirhan PORTEK Çekerek (Yozgat) Cumhuriyet Savcılığına,
962. Edime Hakim Adayı (234682) Ayşe Burcu REŞİTOGLU Trabzon Hakimliğine,
963. Bolu Hakim Adayı (234683) Ebubekir RÖZGAR Gümüşhacıköy (Amasya) Hakimliğine,
964. Kırklareli Hakim Adayı (234684) Minel SAÇAR Erzurum Hakimliğine,
965. Elbistan C.Savcısı Adayı (234685) Rüstem SAFİ Akçaabat (Trabzon) Cumhuriyet Savcılığına,
966. Manisa Hakim Adayı (234686) Deniz SAK Ortaca (Fethiye) Hakimliğine,
967. Bayburt Hakim Adayı (234688) Kübra SAKA OLGUN İnegöl Hakimliğine,
968. Burhaniye C.Savcısı Adayı (234689) İbrahim SAKİN Dicle (Diyarbakır) Cumhuriyet Savcılığına,
969. İstanbul Anadolu C.Savcısı Adayı (234690) Nusreddin SALTABAŞ Turgutlu Cumhuriyet Savcılığına,
970. Kadirli Hakim Adayı (234691) Hediye SALTALI Hadim (Konya) Hakimliğine,
971. Ereğli (Konya) Hakim Adayı (234692) Burcu SANCIOGLU Sivas Hakimliğine,
972. Ankara Hakim Adayı (234693) Azmi Can SAPMAZ Alaçam (Bafra) Hakimliğine,
973. Muğla C.Savcısı Adayı (234694) İsmail Tolga SAPMAZ Yerköy (Yozgat) Cumhuriyet Savcılığına,
974. Gaziantep C.Savcısı Adayı (234695) Yunus Emre SARAÇ Pamukova (Sakarya) Cumhuriyet
Savcılığına,
975. Erzurum Hakim Adayı (234696) Zeynep SARAÇOĞLU Bandırma Hakimliğine,
976. Karaman Hakim Adayı (234697) Osman SARAY Tekirdağ Hakimliğine,
977. Konya C.Savcısı Adayı (234698) Fatih Emre SARGIN Beylikova (Eskişehir) Cumhuriyet Savcılığına,
978. Ankara Hakim Adayı (234699) Gülcansu ASLAN Çarşamba Hakimliğine,
979. Bakırköy Hakim Adayı (234700) Orhan Gazi SARIDAG Amasya Hakimliğine,
980. Kahramanmaraş Hakim Adayı (234701) Ali SARIKAYA Hassa (Hatay) Hakimliğine,
981 .Antalya Hakim Adayı (234702) Cansu ÇINGIL Konya Hakimliğine,
982.Ankara Hakim Adayı (234703) Kasımcan SARIKAYA Tekirdağ Hakimliğine,
983.Seydişehir Hakim Adayı (234705) Büşra SARITAŞ Ladik (Vezirköprü) Hakimliğine,
984. Ankara Batı Hakim Adayı (234706) Gülseren SARITAŞ Kilis Hakimliğine,
985. Ankara Batı C.Savcısı Adayı (234707) Furkan SARI Altınözü (Hatay) Cumhuriyet Savcılığına,
986. İstanbul Hakim Adayı (234708) Sena Nur SATOGLU Gümüşhane Hakimliğine,
987. İstanbul Anadolu Hakim Adayı (234709) Nazik Elvan SAY Tufanbeyli (Kozan) Hakimliğine,
988. Ankara Hakim Adayı (234710) Semiha SAYGI Kumru (Ünye) Hakimliğine,
989. Bursa Hakim Adayı (234711) Feyza SAYGIN Mardin Hakimliğine,
990. Kırıkkale Hakim Adayı (234712) Vahide SAYĞILI Ereğli(Konya) Hakimliğine,
991. İstanbul C.Savcısı Adayı (234713) Halil Rahman SEÇĞİN Sungurlu Cumhuriyet Savcılığına,
992. Bakırköy Hakim Adayı (234716) Ceyhun SELÇUK Diyarbakır Hakimliğine,
993. Konya Hakim Adayı (234717) İbrahim SELÇUK Akhisar Hakimliğine,
994. Antalya Hakim Adayı (234718) Burcu SELEK Ceyhan Hakimliğine,
995. Bandırma Hakim Adayı (234719) Bahadır SERT Kilis Hakimliğine,
996. Ankara Hakim Adayı (234720) Hanife SERT Borçka (Artvin) Hakimliğine,
997. İnegöl Hakim Adayı (234721) Fatma SERTAN BULUT Ceyhan Hakimliğine,
998. Dinar Hakim Adayı (234722) Ahmet SERTÇELİK Bergama Hakimliğine,
999. İstanbul Anadolu C.Savcısı Adayı (234723) Esra KABAN Mersin Cumhuriyet Savcılığına,
1000. Kocaeli Hakim Adayı (234724) Hatice SEVEN AKKUŞ Afyonkarahisar Hakimliğine,
1001. Giresun Hakim Adayı (234725) Umut Füras SEVİNÇİ Pınarbaşı (Kayseri) Hakimliğine,
1002. Elbistan C.Savcısı Adayı (234727) Hüseyin SEYİRCİ Lüleburgaz (Kırklareli) Cumhuriyet Savcılığına,
1003. Ankara Batı C.Savcısı Adayı (234728) Bahadır SEZER Çarşamba Cumhuriyet Savcılığına,
1004. İstanbul Hakim Adayı (234729) Büşra SEZER Ödemiş Hakimliğine,
1005. Konya Hakim Adayı (234730) Ali İhsan SEZGİN Kırklareli Hakimliğine,
1006. Ankara Hakim Adayı (234731) Hafıze Belemir SOLMAZ Bozüyük (Bilecik) Hakimliğine,
1007. Kocaeli Hakim Adayı (234732) Zeliha Nur SONER Taşköprü (Kastamonu) Hakimliğine,
1008. Ankara Hakim Adayı (234734) Furkan SOYLU Bursa Hakimliğine,
1009. Ankara Batı Hakim Adayı (234735) Hilal SÖGÜTDELEN Erzincan Hakimliğine,
1010. İstanbul Anadolu Hakim Adayı (234736) Bayram SÖNMEZ Sındırgı (Balıkesir) Hakimliğine,
1011. Elbistan Hakim Adayı (234737) Cansu SÖNMEZ Havza (Vezirköprü) Hakimliğine,
1012. Erzurum Hakim Adayı (234738) Muhammed SÖNMEZ Lüleburgaz (Kırklareli) Hakimliğine,
1013. İstanbul Hakim Adayı (234740) Ömer SÖYLEMEZ Ödemiş Hakimliğine,
1014. Konya C.Savcısı Adayı (234741) Ali SÖZÜER Kangal (Sivas) Cumhuriyet Savcılığına,
10İ 5. Ankara Batı Hakim Adayı (234742) İlay Zeynep SUATA Gebze Hakimliğine,
1016. Trabzon Hakim Adayı (234743) İpek Şeyma SUİÇMEZ GÜNDÜZ Denizli Hakimliği ne,
1017. Konya Hakim Adayı (234744) Ömer Faruk SUNGUR Balıkesir Hakimliğine,
1018. Kırıkkale C.Savcısı Adayı (234745) Merve SUSAM Banaz (Uşak) Cumhuriyet Savcılığına,
1019. Ankara Batı Hakim Adayı (234746) Nur Bamı SÜER Van Hakimliğine,
1020. İstanbul Hakim Adayı (234747) Nurgül SÜLEYMANOGLU Demirci (Salihli) Hakimliğine,
1021. İstanbul Anadolu Hakim Adayı (234748) İsmail SÜMER Zonguldak Hakimliğine,
1022. Konya Hakim Adayı (234749) Emre ŞAHAN Gölköy (Ordu) Hakimliğine,
1023. Manisa Hakim Adayı (234750) Alperen ŞAHİN Akdağmadeni (Yozgat) Hakimliğine,
1024. Adıyaman Hakim Adayı (234751) Aynur ŞAHİN Çankırı Hakimliğine,
1025. Gaziantep C.Savcısı Adayı (234752) Ebubekir ŞAHİN Tokat Cumhuriyet Savcılığına,
1026. Elbistan Hakim Adayı (234753) Elif ŞAHİN Karaman Hakimliğine,
1027. Ankara Hakim Adayı (234755) Ferhat ŞAHİN Burhaniye Hakimliğine,
1028. Ankara Batı Hakim Adayı (234756) Gözde Fatma ŞAHİN TOY İskenderun Hakimliğine,
1029. Ankara Batı Hakim Adayı (234757) Mustafa ŞAHİN Soma (Akhisar) Hakimliğine,
1030. Ankara Hakim Adayı (234758) Mücahit Erdem ŞAHİN Sakarya Hakimliğine,
1031. Kayseri Hakim Adayı (234759) Nurgül ŞAHİN Zonguldak Hakimliğine,
1032. Konya Hakim Adayı (234760) Ömer Faruk ŞAHİN Karabük Hakimliğine,
1033. Ankara Hakim Adayı (234761) Ömer Yavuz ŞAHİN Samandağ (Hatay) Hakimliğine,
1034. Konya Hakim Adayı (234762) Selin ŞAHİN Sütçüler (İsparta) Hakimliğine,
1035. Kayseri C.Savcısı Adayı (234763) Selman Sadık ŞAHİN Feke (Kozan) Cumhuriyet Savcılığına,
1036. Trabzon Hakim Adayı (234764) Seyna ŞAHİN Kula (Salihli) Hakimliğine,
1037. Ankara Hakim Adayı (234765) Yasin ŞAHİN Ceyhan Hakimliği ne,
1038. Gebze C.Savcısı Adayı (234766) Mustafa ŞANLI Sarayönü (Konya) Cumhuriyet Savcılığına,
1039. Hatay Hakim Adayı (234767) Kübra ŞAŞMAZ İskenderun Hakimliğine,
1040. Antalya Hakim Adayı (234768) Asya ŞAYLI Antalya Hakimliğine,
1041. Mersin Hakim Adayı (234769) Ahmet ŞEKER Adana Hakimliğine,
1042. Nevşehir Hakim Adayı (234770) Salih ŞEKERYAPAN Gelibolu (Çanakkale) Hakimliğine,
1043. Ankara C.Savcısı Adayı (234771) Aslı ŞEN ÖZEL Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına,
1044. Ankara Batı Hakim Adayı (234773) Duygu ŞEN Sakarya Hakimliğine,
1045. İskenderun Hakim Adayı (234774) Gökhan ŞEN Marmaris (Muğla) Hakimliğine,
1046. İstanbul Anadolu Hakim Adayı (234775) Kübra KAYA Zonguldak Hakimliğine,
1047. Bakırköy Hakim Adayı (234776) Müslüm ŞENER Tarsus Hakimliğine,
1048. İstanbul Anadolu Hakim Adayı (234777) Merve Nur ŞENGÜL Kozan Hakimliğine,
1049. Yozgat Hakim Adayı (234778) Ömer ŞENLİK Dereli (Giresun) Hakimliğine,
1050. Samsun C.Savcısı Adayı (234779) Ferhat Ogün ŞENOCAK Dargeçit (Midyat) Cumhuriyet
Savcılığına,
1051. Rize Hakim Adayı (234780) Ahsen ŞENOL İPEK Adana Hakimliğine,
1052. Ankara Hakim Adayı (234781) Ayhan Çağatay ŞENTÜRK Nazilli Hakimliğine,
1053. Ankara Hakim Adayı (234782) Ezgi ŞENTÜRK Çerkeş (Karabük) Hakimliğine,
1054. Samsun C.Savcısı Adayı (234783) Mustafa ŞENTÜRK Küre (İnebolu) Cumhuriyet Savcılığına,
1055. Bakırköy C.Savcısı Adayı (234789) Kaan ŞIKTAŞ Sarıoğlan (Kayseri) Cumhuriyet Savcılığına,
1056. Aksaray C.Savcısı Adayı (234790) Enes Yakup ŞİMŞEK Durağan (Boyabat) Cumhuriyet Savcılığına,
1057. Kastamonu Hakim Adayı (234792) Gökçen ŞİMŞEK ÖZELGÜL Nevşehir Hakimliğine,
1058. Samsun C.Savcısı Adayı (234793) İzzet ŞİMŞEK Tekman (Hınıs) Cumhuriyet Savcılığına,
1059. Ankara C.Savcısı Adayı (234794) Sefa ŞİMŞEK Gemerek (Sivas) Cumhuriyet Savcılığına,
1060. Konya Hakim Adayı (234795) İsa ŞİMŞİR Antalya Hakimliğine,
1061. Ankara C.Savcısı Adayı (234796) Mehmet TABANLI Mudanya (Bursa) Cumhuriyet Savcılığına,
1062. Bakırköy Hakim Adayı (234797) Hüseyin TAGMAN Sakarya Hakimliğine,
1063. Antalya Hakim Adayı (234798) Süleyman TAK Ceyhan Hakimliğine,
1064. Kadirli Hakim Adayı (234799) Seden TAMER Salihli Hakimliğine,
1065. Sakarya C.Savcısı Adayı (234800) Fatih TAN Kulu (Konya) Cumhuriyet Savcılığına,
1066. Ankara C.Savcısı Adayı (234802) Osman TANGALOGLU Tarsus Cumhuriyet Savcılığına,
1067. Erzurum Hakim Adayı (234803) Abdulhamit TANRISEVEN Afyonkarahisar Hakimliğine,
1068. Erzincan Hakim Adayı (234804) Sibel TAPANOGLU Sakarya Hakimliğine,
1069. Niğde Hakim Adayı (234805) Zekeriya TARCAN Babaeski (Kırklareli) Hakimliğine,
1070. Çorum Hakim Adayı (234806) Mehmet Mert TARKAN Çerkezköy (Çorlu) Hakimliğine,
1071. Samsun Hakim Adayı (234807) Safa TARKAN Alanya Hakimliğine,
1072. Muğla Hakim Adayı (234808) Hacer TAŞ SÜNBÜL Ceylanpınar (Viranşehir) Hakimliğine,
1073. İstanbul Hakim Adayı (234809) Zekeriya TAŞAN Akkuş (Ünye) Hakimliğine,
1074. Kırklareli C.Savcısı Adayı (234810) Tayyip TAŞDELEN Koyulhisar (Şebinkarahisar) Cumhuriyet Savcılığına,
1075. Ankara Hakim Adayı (234811) Burcu TAŞDEMİR Yayladağı (Hatay) Hakimliğine,
1076. Ankara Hakim Adayı (234812) Gülşen TAŞDEMİR Silivri Hakimliğine,
1077. Samsun C.Savcısı Adayı (234813) Özkan TAŞDEMİR Turhal (Zile) Cumhuriyet Savcılığına,
1078. Gebze Hakim Adayı (234814) Gül TAŞKIN DEMİRTAŞ İzmir Hakimliği ne,
1079. Adana C.Savcısı Adayı (234815) Erdinç TAŞLI Ordu Cumhuriyet Savcılığına,
1080. Ankara C.Savcısı Adayı (234816) Muhammed Fatih TAŞYAPAN Düziçi (Osmaniye) Cumhuriyet Savcılığına,
1081. Bakırköy Hakim Adayı (234817) Burak Taha TATAR Ordu Hakimliğine,
1082. Ankara Batı Hakim Adayı (234818) Fatma TATAR Mersin Hakimliğine,
1083. İstanbul Hakim Adayı (234819) Recep TATAR Manavgat Hakimliğine,
1084. İstanbul Anadolu Hakim Adayı (234820) Zafer TATLISOY Sarayköy (Denizli) Hakimliğine,
1085. Afyonkarahisar Hakim Adayı (234821) idris TAV Hatay Hakimliği ne,
1086. Ünye Hakim Adayı (234822) Tansu TAVLI Ermenek Hakimliğine,
1087. Bolvadin C.Savcısı Adayı (234824) Kamil TEKDEMİR Çeşme (İzmir) Cumhuriyet Savcılığına,
1088. Ankara Hakim Adayı (234825) Yusuf Furkan TEKERLEK Şavşat (Artvin) Hakimliğine,
1089. Ankara Hakim Adayı (234826) Amine TEKİN KAYMAK Yusufeli (Artvin) Hakimliğine,
1090. Konya C.Savcısı Adayı (234827) Buğra TEKİN Mersin Cumhuriyet Savcılığına,
1091. Niğde Hakim Adayı (234828) Emre TEKİN Keşan (Edime) Hakimliğine,
1092. Ankara Hakim Adayı (234829) Melis TEKİN Bafra Hakimliğine,
1093. Çorlu C.Savcısı Adayı (234830) Ahmet Oğuzhan TEKOGUL Torul (Gümüşhane) Cumhuriyet
Savcılığına,
1094. Ankara Batı Hakim Adayı (234831) Emine TEKTAŞ Kütahya Hakimliğine,
1095. Nizip Hakim Adayı (234832) Erol TELLİOGLU Şavşat (Artvin) Hakimliğine,
1096. Van Hakim Adayı (234834) Rahime Zeynep TEMEL Çal (Denizli) Hakimliğine,
1097. Bursa Hakim Adayı (234835) Hatice ERDOĞAN Bandırma Hakimliğine,
1098. Erzurum Hakim Adayı (234836) Hülya TEMİZ AYIKOL Çankırı Hakimliğine,
1099. Ankara Hakim Adayı (234837) Mustafa TEMİZ Seydişehir Hakimliğine,
1100. Eskişehir Hakim Adayı (234838) Ezgi TEMURCAN CENGİZ İnegöl Hakimliğine,
1101. İstanbul Hakim Adayı (234840) Fatih TEPECİK Bafra Hakimliğine,
1102. Konya Hakim Adayı (234841) İzzet TERCAN Mudanya (Bursa) Hakimliğine,
1103. Manavgat C.Savcısı Adayı (234842) Anıl TERYAKİ İdil (Midyat) Cumhuriyet Savcılığına,
1104. İstanbul C.Savcısı Adayı (234843) Barış TIĞLI Alucra (Şebinkarahisar) Cumhuriyet Savcılığına,
1105. İstanbul C.Savcısı Adayı (234844) Ömer Faruk TIN Keşan (Edime) Cumhuriyet Savcılığına,
1106. İstanbul Anadolu Hakim Adayı (234845) Muhammed TİKİCİ Karaman Hakimliğine,
1107. Ankara Hakim Adayı (234846) Meryem DUMAN Bursa Hakimliği ne,
1108. İstanbul Hakim Adayı (234847) Rukiye TOKA Samsun Hakimliğine,
1109. Erzurum C.Savcısı Adayı (234848) Fatime TOKTAŞ Nurdağı (İslahiye) Cumhuriyet Savcılığına,
1110. İstanbul Anadolu C.Savcısı Adayı (234849) Tansu TOLU Afşin (Elbistan) Cumhuriyet Savcılığına,
1111. Antalya Hakim Adayı (234850) Mine TOPAL Diyarbakır Hakimliğine,
1112. Adana Hakim Adayı (234851) Şeyda SEKENDİZ Dörtyol (İskenderun) Hakimliğine,
1113. Bakırköy Hakim Adayı (234852) Çağla TOPRAK Gönen (Bandırma) Hakimliğine,
1114. Karşıyaka Hakim Adayı (234853) Esra ÇINAR Şebinkarahisar Hakimliğine,
1115. Şebinkarahisar Hakim Adayı (234854) Nazlı TOSUN Bozkır (Seydişehir) Hakimliğine,
1116. İstanbul C.Savcısı Adayı (234855) Ecem TULAY Tefenni (Burdur) Cumhuriyet Savcılığına,
1117. Ankara C.Savcısı Adayı (234856) Murat TULUMCU Çerkezköy (Çorlu) Cumhuriyet Savcılığına,
1118. Samsun C.Savcısı Adayı (234857) Süleyman Çağlayan TUNA Akşehir Cumhuriyet Savcılığına,
1119. Ankara Hakim Adayı (234858) İrem TUNCER Dinar Hakimliğine,
1120. Mersin C.Savcısı Adayı (234859) Agit TUNÇ Trabzon Cumhuriyet Savcılığına,
1121. Van Hakim Adayı (234860) İbrahim TUNÇER Burdur Hakimliğine,
1122. Yalova C.Savcısı Adayı (234861) Yunus TURA Çatalca (Silivri) Cumhuriyet Savcılığına,
1123. Elazığ C.Savcısı Adayı (234862) Meral TURAL Taşlıçay (Ağrı) Cumhuriyet Savcılığına,
1124. Antalya C.Savcısı Adayı (234863) Üsame TURAL Osmaniye Cumhuriyet Savcılığına,
1125. Bursa C.Savcısı Adayı (234864) Burak TURAN Çivril (Denizli) Cumhuriyet Savcılığına,
1126. Eskişehir Hakim Adayı (234865) Şeyma TURGUT Konya Hakimliğine,
1127. Aydın Hakim Adayı (234866) Yunus TURGUT Bergama Hakimliğine,
1128. Bingöl C.Savcısı Adayı (234867) Ali TURHAN Burhaniye Cumhuriyet Savcılığına,
1129. Malatya C.Savcısı Adayı (234868) Anıl Cem TURHAN Sarıveliler (Ermenek) Cumhuriyet Savcılığına,
1130. İsparta C.Savcısı Adayı (234869) Muhammet Mustafa TURHAN Şavşat (Artvin) Cumhuriyet Savcılığına,
1131. Yozgat C.Savcısı Adayı (234870) Rumeysa TURSUN Denizli Cumhuriyet Savcılığına,
1132. Bitlis C.Savcısı Adayı (234871) Muhammed Eren TUTCU Anamur (Silifke) Cumhuriyet Savcılığına,
1133. Ankara Hakim Adayı (234872) Soyhan TUTKAÇ Afyonkarahisar Hakimliğine,
1134. Elazığ C.Savcısı Adayı (234873) Gülsüm TUTUŞ Pervari (Siirt) Cumhuriyet Savcılığına,
1135. Ankara Hakim Adayı (234874) Çiğdem TÜDEŞ Karaman Hakimliğine,
1136. Ankara Batı C.Savcısı Adayı (234875) Mustafa TÜFEKÇİ Lice (Diyarbakır) Cumhuriyet Savcılığına,
1137. Antalya Hakim Adayı (234876) Muhammet Hamza TÜFEKÇİOĞLU Niğde Hakimliğine,
1138. Siirt Hakim Adayı (234877) Leyla TÜLÜCE GÜRLEK Aladağ (Kozan) Hakimliğine,
1139. İstanbul C.Savcısı Adayı (234878) Ozan Hakan TÜRKAN Doğubayazıt Cumhuriyet Savcılığına,
1140. Kayseri C.Savcısı Adayı (234879) Ata Ömer TÜRKDÖNMEZ Çayıralan (Boğazlıyan) Cumhuriyet Savcılığına,
1141. Kırıkkale C.Savcısı Adayı (234880) Alpercan TÜRKEL Baykan (Siirt) Cumhuriyet Savcılığına,
1142. Şanlıurfa C.Savcısı Adayı (234881) Recep TÜRKMEN İnegöl Cumhuriyet Savcılığına,
1143. Ankara C.Savcısı Adayı (234882) Gözde TÜRÜDİ Suruç (Şanlıurfa) Cumhuriyet Savcılığına,
1144. Ankara Hakim Adayı (234883) Burak UÇAR Gündoğmuş (Manavgat) Hakimliğine,
1145. Gebze Hakim Adayı (234884) Nadide Gül ÇIRAK Kadirli (Osmaniye) Hakimliğine,
1146. Çorum C.Savcısı Adayı (234885) Tayyip UÇAR Çay (Bolvadin) Cumhuriyet Savcılığına,
1147. Muğla Hakim Adayı (234886) Derya UÇAR TOKSÖZ Bursa Hakimliğine,
1148. Ankara Hakim Adayı (234887) Kübra UĞUR Mersin Hakimliğine,
1149. Amasya C.Savcısı Adayı (234888) Muhammed Zahid UĞURLU Hilvan (Siverek) Cumhuriyet Savcılığına,
1150. Çorum Hakim Adayı (234890) Enes Tuğcan UĞUZ Ereğli(Konya) Hakimliğine,
1151. Malatya Hakim Adayı (234891) Buket ULAŞ Kahramanmaraş Hakimliğine,
1152. Batman Hakim Adayı (234892) Kübra ULÇAY İzmir Hakimliğine,
1153. Ankara C.Savcısı Adayı (234896) Hilal UMAY Amasya Cumhuriyet Savcılığına,
1154. Kırıkkale C.Savcısı Adayı (234897) Mustafa Eray URCAN Sivas Cumhuriyet Savcılığına,
1155. İstanbul Hakim Adayı (234898) Öznur URKUN İmranlı (Sivas) Hakimliğine,
1156. Mersin Halam Adayı (234899) Ahmet Onur USLU Adana Hakimliğine,
1157. Karabük Hakim Adayı (234900) Kübra USLU Gerede (Bolu) Hakimliğine,
1158. Ankara Batı C.Savcısı Adayı (234901) Şeyma USLU Uzunköprü (Edime) Cumhuriyet Savcılığına,
1159. Ankara C.Savcısı Adayı (234902) Ömer USLUDİL Pütürge (Malatya) Cumhuriyet Savcılığına,
1160. Kayseri Hakim Adayı (234903) Mehmet Fehmi USTA Sivas Hakimliğine,
1161. Antalya Hakim Adayı (234905) Adem UYSAL Mesudiye (Ordu) Hakimliğine,
1162. Ankara Hakim Adayı (234906) Bilge Betül ŞAHİN Ceyhan Hakimliği ne,
1163. Rize C.Savcısı Adayı (234908) Ümit Banu UZUN Çaykara (Trabzon) Cumhuriyet Savcılığına,
1164. Kocaeli C.Savcısı Adayı (234909) Esra UZUNOGLU Silivri Cumhuriyet Savcılığına,
1165. Batman C.Savcısı Adayı (234910) Fatih ÜÇLER Hanak (Ardahan) Cumhuriyet Savcılığına,
1166. Yozgat C.Savcısı Adayı (234911) Ali ÜNAL Niksar (Tokat) Cumhuriyet Savcılığına,
1167. Konya C.Savcısı Adayı (234912) Fatih ÜNAL Geyve (Sakarya) Cumhuriyet Savcılığına,
1168. İstanbul Anadolu Hakim Adayı (234913) Fatma GÜRBÜZ Hopa (Artvin) Hakimliğine,
1169. İstanbul Anadolu Hakim Adayı (234914) Gökberk ÜNAL Yalvaç Hakimliğine,
1170. Ankara Batı Hakim Adayı (234915) Hikmet Uğur ÜNAL Silivri Hakimliğine,
1171. Balıkesir Hakim Adayı (234916) Mihriban ÜNAL Altınözü (Hatay) Hakimliğine,
1172. Nevşehir Hakim Adayı (234917) Ömer Faruk ÜNAL Gaziantep Hakimliğine,
1173. İstanbul Anadolu C.Savcısı Adayı (234918) Sena ÜNAL Aralık (İğdır) Cumhuriyet Savcılığına,
1174. Bakırköy Hakim Adayı (234919) Sevcan ÜNAL Balıkesir Hakimliğine,
1175. İstanbul Anadolu C.Savcısı Adayı (234920) Selin ÜNGAN Ayvalık (Burhaniye) Cumhuriyet Savcılığına,
1176. İsparta Hakim Adayı (234921) Etga ÜNVER Beyşehir (Seydişehir) Hakimliğine,
1177. Ordu Hakim Adayı (234923) Övgü ÜREY Nevşehir Hakimliğine,
1178. İğdır C.Savcısı Adayı (234924) Fatih ÜSTÜN Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığına,
1179. Kocaeli Hakim Adayı (234925) Özge VAN IŞIK Burdur Hakimliğine,
1180. Ankara Batı Hakim Adayı (234926) Nilay Nur VAR AKSAY Hatay Hakimliğine,
1181. Adıyaman C.Savcısı Adayı (234927) Ahmet VAROL Düzce Cumhuriyet Savcılığına,
1182. İzmir C.Savcısı Adayı (234928) Zehra VAROL Yenişehir (İnegöl) Cumhuriyet Savcılığına,
1183. Ankara Batı Hakim Adayı (234929) Deray DEMİR Giresun Hakimliğine.
1184. Ünye Hakim Adayı (234930) Sezai İlker VİDİNLİOĞLU Araç (Kastamonu) Hakimliğine,
1185. Gaziantep Hakim Adayı (234932) Beyza VURAL Diyarbakır Hakimliğine,
1186. Elbistan C.Savcısı Adayı (234933) Muhammed Fatih VURAL Tokat Cumhuriyet Savcılığına,
1187. Ankara C.Savcısı Adayı (234934) Seher VURUCU Bayat (Çorum) Cumhuriyet Savcılığına,
1188. Yozgat Hakim Adayı (234935) Sümeyye VURUR Hatay Hakimliğine,
1189. Kayseri Hakim Adayı (234936) Hüseyin YAĞAN Bayburt Hakimliğine,
1190. Ankara Hakim Adayı (234937) Merve YAGBASAN Erdemli (Mersin) Hakimliğine,
1191. Antalya Hakim Adayı (234938) Ali YAĞCI Dörtyol (İskenderun) Hakimliği ne,
1192. İskenderun Hakim Adayı (234939) Elife YAĞCI Ereğli(Konya) Hakimliğine,
1193. Yozgat Hakim Adayı (234940) Mustafa YAĞLI Karaman Hakimliğine,
1194. İstanbul Hakim Adayı (234941) Kübra HACIARİFOĞLU Kocaeli Hakimliğine,
1195. Ankara Hakim Adayı (234942) Huri Songül YALAZ Erzincan Hakimliğine,
1196. Antalya Hakim Adayı (234943) Pelin YALÇIN KÖSE Niğde Hakimliğine,
1197. İstanbul Hakim Adayı (234944) Sena YALÇIN Gölcük (Kocaeli) Hakimliğine,
1198. İstanbul Hakim Adayı (234945) Sena Damla YALÇIN Kocaeli Hakimliğine,
1199. Antalya Hakim Adayı (234946) Timur YALÇIN Gölköy (Ordu) Hakimliğine,
1200. Aydın Hakim Adayı (234947) Tugay YALÇIN Erdemli (Mersin) Hakimliğine,
1201. Hatay Hakim Adayı (234948) Yunus Emre YALÇIN Hopa (Artvin) Hakimliğine,
1202. Bitlis Hakim Adayı (234951) Yusuf YALI Karasu (Sakarya) Hakimliğine,
1203. İzmir Hakim Adayı (234952) Mücahit Kemal YAMAK Orhangazi (Bursa) Hakimliğine,
1204. Ankara Hakim Adayı (234953) Ayşe Tuğçe YAMAN Gaziantep Hakimliğine,
1205. Hatay C.Savcısı Adayı (234954) Muhammed Cuma YANMAZ İznik (İnegöl) Cumhuriyet Savcılığına,
1206. Boğazlıyan Hakim Adayı (234955) İlknur YAPAR Tonya (Trabzon) Hakimliğine,
1207. Tarsus Hakim Adayı (234956) İsmail YAPICI Giresun Hakimliğine,
1208. İstanbul Anadolu Hakim Adayı (234957) Emre YARAR Kütahya Hakimliğine,
1209. İstanbul Hakim Adayı (234958) Murat YARDIMCI Hassa (Hatay) Hakimliğine,
1210. Ankara Batı Hakim Adayı (234959) Betül YARIM Niğde Hakimliğine,
1211. Bakırköy C.Savcısı Adayı (234960) Ali Mert YAŞAR Ayvacık (Çanakkale) Cumhuriyet Savcılığına,
1212. Ankara Hakim Adayı (234961) Elif Hazal YAŞAR Aksaray Hakimliğine,
1213. Ankara Hakim Adayı (234964) Ezgi YAVANOGLU Kütahya Hakimliğine,
1214. Ankara Batı Hakim Adayı (234965) Emine Aybüke YILDIRICI Kocaeli Hakimliğine,
1215. Bafra Hakim Adayı (234966) Salih YAVUZ Seferihisar (İzmir) Hakimliğine,
1216. Kırıkkale Hakim Adayı (234967) Enes Semih YAZAN Kahramanmaraş Hakimliği ne,
1217. Ankara Batı Hakim Adayı (234968) Mehmet Fatih YAZAR Aydın Hakimliğine,
1218. Ankara Hakim Adayı (234969) Elif YAZICI Kayseri Hakimliğine,
1219. Kahramanmaraş C.Savcısı Adayı (234970) Muhammed YAZICI Adıyaman Cumhuriyet Savcılığına,
1220. Şanlıurfa C.Savcısı Adayı (234971) Yunus Emre YEDİKARDEŞ Ereğli(Konya) Cumhuriyet Savcılığına,
1221. Ankara Hakim Adayı (234972) Nur Cansu YEĞİN Aliağa (Karşıyaka) Hakimliğine,
1222. Ankara Hakim Adayı (234973) Beyza YENİDÜNYA Keşan (Edime) Hakimliğine,
1223. Erzurum C.Savcısı Adayı (234974) Kübranur DEMİRCİ Bahçesaray (Van) Cumhuriyet Savcılığına,
1224. Bakırköy C.Savcısı Adayı (234975) Zekican YEŞİL Gürün (Sivas) Cumhuriyet Savcılığına,
1225. Bakırköy Hakim Adayı (234976) İnan YEŞİLİRMAK Denizli Hakimliğine,
1226. Ankara Batı Hakim Adayı (234977) Tamer YEŞİLYURT Gaziantep Hakimliğine,
1227. Gaziantep Hakim Adayı (234978) Mustafa YETER Merzifon (Amasya) Hakimliğine,
1228. Erzurum Hakim Adayı (234979) Muhammet Talha YIKMIŞ Dörtyol (İskenderun) Hakimliğine,
1229. Tarsus Hakim Adayı (234980) Mesude YILDIRAN Milas (Bodrum) Hakimliğine,
1230. Ankara Batı Hakim Adayı (234981) Furkan YILDIRIM Boyabat Hakimliğine,
1231. İzmir Hakim Adayı (234982) İsa Mert YILDIRIM Kayseri Hakimliğine,
1232. Sivas Hakim Adayı (234983) Kübra YILDIRIM Nazilli Hakimliğine,
1233. İstanbul Anadolu Hakim Adayı (234984) Muhammed Salih YILDIRIM İznik (İnegöl) Hakimliğine,
1234. Elazığ Hakim Adayı (234985) Muhammed Yusuf YILDIRIM Suşehri (Şebinkarahisar) Hakimliğine,
1235. Osmaniye Hakim Adayı (234987) Selin SERT Anamur (Silifke) Hakimliğine,
1236. Samsun Hakim Adayı (234988) Sertaç YILDIRIM Diyarbakır Hakimliğine,
1237. Uşak C.Savcısı Adayı (234989) Ümit YILDIRIM Akçakoca (Düzce) Cumhuriyet Savcılığına,
1238. Ankara Hakim Adayı (234990) Zübeyde YILDIRIM Erzincan Hakimliğine,
1239. Ankara C.Savcısı Adayı (234991) Tarık Furkan YILDIRIMHAN Aybastı (Ünye) Cumhuriyet Savcılığına,
1240. İzmir Hakim Adayı (234992) Benay YILDIZ Osmaniye Hakimliğine,
1241. Kahramanmaraş Hakim Adayı (234993) Burak YILDIZ Düzce Hakimliğine,
1242. İstanbul Anadolu Hakim Adayı (234994) Ercan YILDIZ Milas (Bodrum) Hakimliğine,
1243. Ankara Hakim Adayı (234995) Esra YILDIZ YAĞCI Dörtyol (İskenderun) Hakimliği ne,
1244. Konya Hakim Adayı (234996) Hatice YILDIZ Şile (İstanbul Anadolu) Hakimliğine,
1245. İzmir Hakim Adayı (234997) İbrahim Oğuzhan YILDIZ Adana Hakimliğine,
1246. Bakırköy C.Savcısı Adayı (234998) Muhammed Aykut YILDIZ Edremit (Burhaniye) Cumhuriyet Savcılığına,
1247. Sivas C.Savcısı Adayı (234999) Mustafa YILDIZ Aksaray Cumhuriyet Savcılığına,
1248. İstanbul Hakim Adayı (235000) Ömer Batuhan YILDIZ Ünye Hakimliğine,
1249. İstanbul Hakim Adayı (235001) Tuncay YILDIZ Bandırma Hakimliğine,
1250. Yalova Hakim Adayı (235003) Üsame YILDIZ Kadirli (Osmaniye) Hakimliğine,
1251. İzmir C.Savcısı Adayı (235005) Yunus YILDIZ Kırıkhan Cumhuriyet Savcılığına,
1252. Bursa Hakim Adayı (235006) Zehra YILDIZ Ödemiş Hakimliğine,
1253. Ardahan Hakim Adayı (235007) İrem YILDIZOĞLU Diyarbakır Hakimliğine,
1254. İzmir Hakim Adayı (235008) Ali YILMAZ Tekirdağ Hakimliğine,
1255. Konya Hakim Adayı (235009) Arif Sami YILMAZ İzmir Hakimliğine,
1256. Adıyaman Hakim Adayı (235010) Ayşenur YILMAZ Salihli Hakimliğine,
1257. Sivas Hakim Adayı (235011) Büşra YILMAZ Dazkırı (Dinar) Hakimliğine,
1258. İstanbul Anadolu Hakim Adayı (235012) Deniz YILMAZ İzmir Hakimliğine,
1259. Konya Hakim Adayı (235013) Ebru Nur TURAN Batman Hakimliğine,
1260. Osmaniye Hakim Adayı (235014) Elif YILMAZ Alucra (Şebinkarahisar) Hakimliğine,
1261. Ankara Hakim Adayı (235015) Emre YILMAZ Aydıncık (Silifke) Hakimliğine,
1262. Gaziantep Hakim Adayı (235016) Fatma YILMAZ Kütahya Hakimliğine,
1263. Kilis Hakim Adayı (235017) Gizem YILMAZ Ayvalık (Burhaniye) Hakimliğine,
1264. Ankara Hakim Adayı (235018) Gülay YILMAZ Kuşadası (Söke) Hakimliğine,
1265. Çanakkale Hakim Adayı (235019) Hatice ERMİŞ İspir (Erzurum) Hakimliğine,
1266. Ankara Hakim Adayı (235020) Hüseyin YILMAZ Karaman Hakimliğine,
1267. İsparta Hakim Adayı (235021) Mehmet Akif YILMAZ Alaca (Sungurlu) Hakimliğine,
1268. Balıkesir Hakim Adayı (235022) Ümit YILMAZ Bursa Hakimliğine,
1269. İstanbul Anadolu Hakim Adayı (235023) Yasemin YILMAZ Giresun Hakimliğine,
1270. Erzurum Hakim Adayı (235024) Fatih YİGİT Giresun Hakimliğine,
1271. Bursa Hakim Adayı (235025) Mert YİĞİT Düziçi (Osmaniye) Hakimliğine,
1272. Ankara Hakim Adayı (235026) Seval YİGİT Bulancak (Giresun) Hakimliğine,
1273. Nevşehir C.Savcısı Adayı (235027) Fehmi YÖNDEMLİ Akyazı (Sakarya) Cumhuriyet Savcılığına,
1274. Muğla Hakim Adayı (235028) Yaşar YÖRÜK Çameli (Denizli) Hakimliğine,
1275. Sivas C.Savcısı Adayı (235029) Alperen YURT Artova (Tokat) Cumhuriyet Savcılığına,
1276. İstanbul Hakim Adayı (235030) Mehmet Furkan YURTNAÇ Çatalca (Silivri) Hakimliğine,
1277. Ankara Batı Hakim Adayı (235031) Tuğçe Gupse YÜCE Konya Hakimliğine,
1278. Manisa C.Savcısı Adayı (235032) Furkan Kaan YÜKSEK Akçakale (Şanlıurfa) Cumhuriyet
Savcılığına,
1279. Kırıkkale Hakim Adayı (235033) Emre YÜKSEL Simav (Uşak) Hakimliğine,
1280. Kayseri Hakim Adayı (235034) Sevgi YÜKSEL Gaziantep Hakimliğine,
1281. İstanbul Anadolu Hakim Adayı (235036) Hafize Eşlem YÜRÜKÇÜ Amasya Hakimliğine,
1282. Yalova Hakim Adayı (235037) Sinem DÖKÜNLÜ Kocaeli Hakimliği ne,
1283. Alanya Hakim Adayı (235038) Muhammed Talha ZARARSIZ Yığılca (Düzce) Hakimliğine,
1284. İstanbul Hakim Adayı (235039) Mustafa ZENGİN Konya Hakimliğine,
1285. İzmir Hakim Adayı (235040) Emre ZEYBEK Devrek (Zonguldak) Hakimliğine,
1286. Zile Hakim Adayı (235041) Enes ZONGUR Fatsa (Ünye) Hakimliğine,
1287. İstanbul Hakim Adayı (235043) Emre AKDÜZEN Çarşamba Hakimliğine,
1288. Ankara Batı Hakim Adayı (235044) Lütfıye AYDOGAN DEMİR Kars Hakimliğine,
1289. Bakırköy Hakim Adayı (235045) Merve BAŞTÜRK Gebze Hakimliğine,
1290. Ankara C.Savcısı Adayı (235046) Aziz BİLGE Tosya (Kastamonu) Cumhuriyet Savcılığına,
1291. Amasya Hakim Adayı (235047) Esma ÇETİNTAŞ Vezirköprü Hakimliğine,
1292. Antalya C.Savcısı Adayı (235048) Ayşenıır ERTUNÇ Ereğli(Konya) Cumhuriyet Savcılığına,
1293. Konya Hakim Adayı (235049) Mustafa KAŞIKÇI Azdavay (Kastamonu) Hakimliğine,
1294. İstanbul Anadolu Hakim Adayı (235050) Ali Safa KILIÇ Zile Hakimliğine,
1295. Uşak Hakim Adayı (235051) Yeşim KUŞU Tokat Hakimliğine,
1296. Ankara Batı Hakim Adayı (235052) Duygu SANCAR Akhisar Hakimliğine,
1297. Rize Hakim Adayı (235053) Rabia Nur SOLMAZ AFŞAR Erzin (İskenderun) Hakimliğine,
1298. Bursa C.Savcısı Adayı (235054) Utku Eren TOHUMCU Nazilli Cumhuriyet Savcılığına,
1299. Gaziantep Hakim Adayı (235056) Gamze YAZ Ereğli (Zonguldak) Hakimliğine,
1300. Ankara C.Savcısı Adayı (235057) Muhammet Furkan YEŞİLYURT Ereğli(Konya) Cumhuriyet Savcılığına,
1301. Ankara Hakim Adayı (235058) Fatih YILMAZ Gönen (Bandırma) Hakimliğine,
1302. İstanbul C.Savcısı Adayı (235059) Melih DAKMAZ İscehisar (Afyonkarahisar) Cumhuriyet Savcılığına,
1303. Denizli Hakim Adayı (235060) İbrahim Türkhan EROGLU Çankırı Hakimliğine,
7. derecenin 1. kademesi (705+1500) göstergesi ile;
1304. Kayseri C.Savcısı Adayı (220797) Serdar YILMAZ Kadirli (Osmaniye) Cumhuriyet Savcılığına,
1305. Denizli Hakim Adayı (234668) Muhammet Sait PEHLİVANLI Pazar (Rize) Hakimliğine,
1306. Karaman Hakim Adayı (234671) Muhammet PELİT Akhisar Hakimliğine,
1307. Çorum C.Savcısı Adayı (235004) Yasin Burak YILDIZ Çiftlik (Niğde) Cumhuriyet Savcılığına,
7. derecenin 2. kademesi (720+1500) göstergesi ile;
1308. Konya C.Savcısı Adayı (234148) Baybars EKEN Reşadiye (Tokat) Cumhuriyet Savcılığına,
6. derecenin 1. kademesi (760+1600) göstergesi ile;
1309. İstanbul C.Savcısı Adayı (177092) Muhammet ŞAHİN Kadirli (Osmaniye) Cumhuriyet Savcılığına,
1310. Bakırköy C.Savcısı Adayı (186042) Ahmet GÜREL Göle (Ardahan) Cumhuriyet Savcılığına,
1311. Kocaeli Hakim Adayı (233845) Tanju BAYINDIRLI Taşköprü (Kastamonu) Hakimliğine,
1312. Bingöl Hakim Adayı (233879) Yusuf BOR Nevşehir Hakimliğine,
1313. Amasya C.Savcısı Adayı (234348) Hüseyin İŞLER Kulp (Diyarbakır) Cumhuriyet Savcılığına,
1314. Diyarbakır C.Savcısı Adayı (234726) Ahmet SEYİDOGLU Hınıs Cumhuriyet Savcılığına,
1315. Batman Hakim Adayı (235461) Muhammed BOZKURT İlgaz (Çankırı) Hakimliğine,
6. derecenin 2. kademesi (785+1600) göstergesi ile;
1316. Elazığ C.Savcısı Adayı (174900) Mehmet TOPRAK Şabanözü (Çankırı) Cumhuriyet Savcılığına,
1317. Bakırköy Hakim Adayı (233827) Ahmet BAŞAK Alaçam (Bafra) Hakimliğine,
1318. Nevşehir Hakim Adayı (233990) Esra ÇAKMAK BİÇİCİOGLU Eleşkirt (Ağrı) Hakimliğine,
1319. Bitlis Hakim Adayı (234368) Emre KARACA Sakarya Hakimliğine,
1320. Ankara Hakim Adayı (234512) Tahsin KUM Salihli Hakimliğine,
1321. Ankara Hakim Adayı (234646) Ayşe Merve ÖZTEKİN Cide (İnebolu) Hakimliğine,
1322. Ankara Batı Hakim Adayı (234687) Ahmet SAKA Şebinkarahisar Hakimliğine,
1323. Gaziantep Hakim Adayı (234839) Mehmet TEMÜR İzmir Hakimliğine.
5. derecenin 1. kademesi (835+2200) göstergesi ile;
1324. İstanbul Hakim Adayı (124379) Ayla NEMLİ ÖGE Adana Hakimliğine,
1325. Hatay Hakim Adayı (132572) Şakir Ömer KARCIOĞLU Safranbolu (Karabük) Hakimliğine,
1326. Ankara Hakim Adayı (141912) Hülya ÇAMALAN İzmir Hakimliğine,
1327. Ankara Batı Hakim Adayı (151908) Muhammet KESKİN Karacabey (Bursa) Hakimliğine,
1328. Ankara Hakim Adayı (174868) Okan Çağrı ÇATAK Adana Hakimliğine,
1329. İnegöl C.Savcısı Adayı (220389) İlyas ÖNER Derinkuyu (Nevşehir) Cumhuriyet Savcılığına,
1330. Ankara Hakim Adayı (233974) Eda COŞKUN KAYAKÖKÜ Milas (Bodrum) Hakimliğine,
1331. Adana C.Savcısı Adayı (234050) Bekir DELEBE Bolvadin Cumhuriyet Savcılığına,
1332. İstanbul C.Savcısı Adayı (234454) Batuhan KILINÇ Keşan (Edime) Cumhuriyet Savcılığına,
1333. Bitlis Hakim Adayı (234893) Ahmet ULUG Kütahya Hakimliğine,
1334. İstanbul Anadolu Hakim Adayı (234894) İbrahim ULUHAN Mersin Hakimliğine,
1335. Kocaeli C.Savcısı Adayı (234907) Efe İsmail UZUN Suruç (Şanlıurfa) Cumhuriyet Savcılığına,
1336. Elazığ Hakim Adayı (234949) Fatih YALÇ1NKAYA Bafra Hakimliğine,
5. derecenin 2. kademesi (865+2200) göstergesi ile;
1337. Nevşehir Hakim Adayı (234045) Bahadır Han DAĞCI Adana Hakimliğine,
1338. Ankara Hakim Adayı (234460) Şadiye KIRIŞIK Batman Hakimliğine,
1339. Çarşamba C.Savcısı Adayı (234889) Ozan UĞURLU Batman Cumhuriyet Savcılığına,
4. derecenin 1. kademesi (915+2300) göstergesi ile;
1340. İstanbul Anadolu C.Savcısı Adayı (128935) Zübeyde DALGÜLGE ŞENGÜL Göksün (Elbistan) Cumhuriyet Savcılığına,
1341. Boyabat Hakim Adayı (141592) İsmail DEMİRCAN Konya Hakimliğine,
1342. Ankara Hakim Adayı (233752) Ziya ASLAN Tarsus Hakimliğine,
1343. Adıyaman Hakim Adayı (234082) Abdulkadir DENİZ Konya Hakimliğine,
1344. Sakarya C.Savcısı Adayı (234207) Vildan ERTEKİN Kırklareli Cumhuriyet Savcılığına,
1345. İstanbul C.Savcısı Adayı (234417) Durmuş Ali KAYA Aydın Cumhuriyet Savcılığına,
1346. Ankara C.Savcısı Adayı (234499) Mehmet Zafer KOZ Sinanpaşa (Afyonkarahisar) Cumhuriyet Savcılığına,
1347. Ankara Hakim Adayı (234714) Halil İbrahim SEKİ Pervari (Siirt) Hakimliğine,
1348. Ankara Batı Hakim Adayı (234986) Ramazan YILDIRIM Muratlı (Tekirdağ) Hakimliğine,
1349. Ankara Hakim Adayı (235035) Yalçın YÜREKLİ Siirt Hakimliğine,
1350. Antalya Hakim Adayı (235055) Ayşenur UZUN Antalya Hakimliğine,
4. derecenin 2. kademesi (950+2300) göstergesi ile;
1351. Ankara C.Savcısı Adayı (114766) Mahir ÖZENÇ Silivri Cumhuriyet Savcılığına,
1352. Burdur Hakim Adayı (219395) Reyyan AKDEMİR Antalya Hakimliğine,
1353. İsparta Hakim Adayı (234259) Seval GÜLYAGCI İnebolu Hakimliğine,
1354. Ankara Batı C.Savcısı Adayı (234345) Rııkiye İPEK YILMAZ Mardin Cumhuriyet Savcılığına,
1355. İstanbul Hakim Adayı (234464) Ersin KIRMIZI Tarsus Hakimliğine,
1356. Çankırı C.Savcısı Adayı (234715) Hüseyin SEKÜ Lüleburgaz (Kırklareli) Cumhuriyet Savcılığına,
3. derecenin 1. kademesi (1020+3000) göstergesi ile;
1357. Kırklareli Hakim Adayı (233738) Mehmet ARSLAN Anamur (Silifke) Hakimliğine,
1358. Ankara C.Savcısı Adayı (233819) Bayram BARIŞ Yusufeli (Artvin) Cumhuriyet Savcılığına,
1359. Kırıkkale Hakim Adayı (233894) İlhan BOZBAĞ Niğde Hakimliğine,
1360. Konya Hakim Adayı (233910) Ramazan BULUT Kocaeli Hakimliğine,
1361. Oltu Hakim Adayı (234039) Ersin ÇİL Samsun Hakimliğine,
1362. Ankara C.Savcısı Adayı (234042) Havva ÇOBAN SELİMOĞLU Kars Cumhuriyet Savcılığına,
1363. Sakarya C.Savcısı Adayı (234580) Fatih Murat ÖCEK Bandırma Cumhuriyet Savcılığına,
1364. Amasya Hakim Adayı (234739) Ümit SÖNMEZ Bursa Hakimliğine,
1365. Turgutlu Hakim Adayı (234801) Yunus TANÇ İzmir Hakimliğine,
1366. Hatay Hakim Adayı (234963) Mustafa YATMAZ Erdek (Bandırma) Hakimliğine,
1367. Diyarbakır Hakim Adayı (235002) Uğur YILDIZ Ayancık (Sinop) Hakimliğine,
1368. Antalya Hakim Adayı (235042) Akif TÖGEL Boyabat Hakimliğine,
3. derecenin 2. kademesi (1065+3000) göstergesi ile;
1369. Ankara C.Savcısı Adayı (234019) İsmail ÇEŞME Sarız (Kayseri) Cumhuriyet Savcılığına,
1370. Ankara Batı Hakim Adayı (234315) Isra Çiğdem HARMANCI Kütahya Hakimliğine,
2. derecenin 1. kademesi (1155+3600) göstergesi ile;
1371. Ankara Hakim Adayı (139069) Kadir ERDOĞAN Şemdinli (Yüksekova) Hakimliğine,
1372. Ankara Hakim Adayı (233698) Harun Serdar AKYEL Diyarbakır Hakimliğine,
1373. Konya Hakim Adayı (234552) İbrahim Alper METE Çaycuma (Zonguldak) Hakimliğine,
1374. Antalya Hakim Adayı (234754) Erkan ŞAHİN Yahyalı (Kayseri) Hakimliğine,
1375. İskenderun C.Savcısı Adayı (234962) Yunus YAŞLIK Kiğı (Bingöl) Cumhuriyet Savcılığına,
2. derecenin 2. kademesi (1210+3600) göstergesi ile;
1376. Ankara Batı C.Savcısı Adayı (234823) Süleyman Zafer TAYLAN Çaycuma (Zonguldak) Cumhuriyet Savcılığına,
1. derecenin 1. kademesi (1320+4000) göstergesi ile;
1377. İzmir C.Savcısı Adayı (234392) Mehmet KARANLIK Yüksekova Cumhuriyet Savcılığına,
1378. İstanbul Anadolu Hakim Adayı (234676) Rıdvan POLAT Şanlıurfa Hakimliğine,
1. derecenin 2. kademesi (1380+4000) göstergesi ile;
1379. Ankara Batı C.Savcısı Adayı (233860) Okay BEKTAŞ Bafra Cumhuriyet Savcılığına,
Ad çekme usulü ile naklen atanmışlardır.
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