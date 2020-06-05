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FETÖ biten DHKP-C'ye el uzatıyor

İçişleri Bakanlığı, kırsal alandaki varlığı 2016 yılında bitirilen DHKP-C'yi ve FETÖ ilişkisini konu alan bir rapor hazırladı. "Bir Terör Örgütünün Çöküşü: Ölüm Oruçları ve DHKP-C'nin Kanlı Geçmişi" başlıklı raporda, örgütün son koz olarak yeniden ölüm oruçlarına başvurduğu belirtiliyor. Örgüte bu konuda destek veren ise PKK ve FETÖ. Türkiye'deki yayınlarına son verilen FETÖ'cü sitelerin ölüm oruçlarıyla dayanışma mesajları dikkat çekiyor.
 05 Haziran 2020 06:10
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FETÖ biten DHKP-C'ye el uzatıyor

İçişleri Bakanlığı terör örgütü DHKP/C'nin çöküşünü konu alan bir rapor hazırladı. "Bir Terör Örgütünün Çöküşü: Ölüm Oruçları ve DHKP/C'nin Kanlı Geçmişi" başlıklı raporda, örgüte bağlı teröristlerin saldırıları sonucu 1'i savcı ve 30'u güvenlik görevlisi 60 kişinin şehit olduğu ve 576 kişinin de yaralandığı anlatıldı. Türkiye'nin kararlı mücadelesi sayesinde tükenme noktasına gelen DHKP/C'nin, 2016 itibariyle kırsalda da bitirildiği kaydedildi. FETÖ-DHKP/C ilişkisine de dikkat çekilen raporda şu tespitler yapıldı:

SON ÇARE: ÖLÜM ORUCU

"Çıkmaz içerisindeki örgüt elindeki son kozu olan açlık grevi ve ölüm orucu eylemlerine yeniden başvurdu. Silahlı eylem gücünü yitiren örgüt, ölüm oruçlarını çok kullanışlı bir araç olarak görüyor. DHKP/C'nin ölüm oruçları dışında militan kadrosunu ve küçük sempatizan grubunu motive edebilecek bir aracı kalmamıştır. Ölüm orucu kamuoyunu meşgul etmek için diğer tüm terör eylemlerinden daha etkili bir araçtır. Bir militanın 250-300 gün sürebilecek bir ölüm orucu eylemi, örgüt için çok etkili ve sürekli bir propaganda malzemesi olmaktadır."

GRUP YORUM ÖRGÜTÜNDÜR

"DHKP/C terör örgütünün ideolojik propagandasında kültür ve sanat, silah ve şiddet kadar önemlidir ve terörizm için bir araç olarak kullanılmaktadır. Kültür ve sanatın örgüt tarafından önemsenmesinin en temel sebebi ise legal alanda var oluşunu sürdürme isteğidir. DHKP/C için Grup Yorum, müzik ve sanat üzerinden örgütsel faaliyetlerin yürütüldüğü en önemli istismar alanlarından birisidir. İllegal şifreli yazışmalarda 'EFSANE' olarak kodlanan Grup Yorum'un DHKP/C'nin bir parçası olduğunu kabul etmemek akıl tutulmasıdır. Grup Yorum, 'konser' adı altında gerçekleştirdiği faaliyetlerle propaganda, eleman ve finansman temini noktasında örgüt için hayati öneme sahiptir. Kitlelere ulaşma ve müziğin/sanatın insanlar üzerindeki etkisini terörün amaç ve çıkarları için istismar etmektedir. Uluslararası alanda da sanatı ve müziği kullanarak örgütün destek/taban elde etmesini amaçlamaktadır."

HEPSİ DHKP/C'YE BAĞLI

Türkiye'de DHKP/C'ye bağlı faaliyet gösteren legal görünümlü illegal yapılar arasında İdil Kültür Merkezi (İKM), Grup Yorum, Halkın Hukuk Bürosu (HHB), Temel Haklar ve Özgürlükler Derneği (THÖD), Tutuklu Aileleri ile Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (TAYAD) ve Gençlik Dernekleri Federasyonu'nun yer aldığı kaydedilen raporda, örgüt tabanını genişletmeye çalışan İdil Kültür Merkezi'nin 'İdil' ismini 1996 yılında ölüm orucundayken hayatını kaybeden DHKP/C mensubu Ayçe İdil Erkmen'den aldığı hatırlatıldı. İKM'nin ayrıca, DHKP/C'nin yurt dışındaki örgüt yöneticileriyle iletişimi için illegal alanla legal alan arasındaki bağlantının sağlandığı yer olduğu anlatıldı. Örgütün sözde legal organı Halkın Hukuk Bürosu'nun ise adalet, hukuk ve avukatlık mesleğinin istismarı üzerinden DHKP/C'nin hedeflerine hizmet ettiği belirtildi. 'Adalet Okulu' adlı oluşumla da hukuk öğrencilerine ders kılıfı altında örgüt ideolojisinin aktarıldığı vurgulandı.

Osman Özgan
Yeni Şafak
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