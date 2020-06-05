Temassız yaşam önlemleri: Yeni normalde sosyalleşme böyle olacak

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, normalleşme sürecinde vatandaşın sosyal aktivitelerde bulunduğu yerlerde alınacak önlemleri belirledi. Bilim Kurulu'nun önceki gün yapmış olduğu toplantıda sosyal aktivitelerin kullanıldığı yerlerde alınacak önlemlerle ilgil kuralları şöyle:

TOPLU ORGANİZASYON YOK

ÇAY BAHÇELERİ: Masalarda sadece karşılıklı oturulacak. Masa/sandalyeler her müşteri sonrasında deterjanlı bezle temizlenecek. Masa örtüsü kullanılmamasına dikkat edilecek. Kullanılıyorsa her yeni müşteri grubu öncesinde değiştirilecek. Çay bahçelerinde oturma düzeni ve sosyal mesafenin korunamayacağı toplantı, eğlence ve toplu organizasyonlar düzenlenemeyecek.

HER GÜNE YENİ KIYAFET

DERNEK, LOKALLER: Maske takılacak. Personel kıyafetleri günlük olarak değiştirilecek. Yalancı güven hissi oluşturarak Kovid-19 bulaşma riskini arttırabileceği için mutfak alanında bulaşık yıkayanlar haricindeki çalışanlar eldiven kullanmayacak.

KOŞULAR MASKESİZ

YÜRÜME ALANLARI: Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı şikayeti olanlar, kovid-19 teyhisi alan veya temaslı olanlar açık alanda bile olsa yürüme alanlarını kullanmamasına dikkat edilecek. Koşu yapanlar hariç herkes maske takacak. Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçınılacak. Bank, spor aleti gibi yerlerle el teması mümkün olduğu kadar az yapılacak. Gözlere, ağız ve burna mümkün olduğu kadar dokunulmayacak.

OLTALARIN ARASI 2 METRE

OLTA BALIKÇILARI: Balık tutma alanında, olta, yem, kova, kepçe, havlu gibi e?yalar kişisel olmalı, ortak kullanılmamasına dikkat edilecek. Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçınılacak. Gruplar halinde balık tutma alanının boyutlarının izin verdiği sayıda kişiyle sosyal mesafe (en az 2 metre) göz önünde bulundurularak aktivite gerçekleştirilmelidir. Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı yakınması olanlar, Kovid-19 tanısı veya temaslısı olanlar açık alanda bile olsa olta balıkçılığı etkinliğine katılmamalıdır.

KIRAATHANELERE RANDEVU

MİLLET KIRAATHANESİ: Millet kıraathanelerine okuma/çalışma salonundaki ve internet alanlarındaki sandalyeler aralarında en az 1 metre olacak şekilde azaltılacak. Kıraathane ziyaretçileri ile çalışanlar arasında kitap alışverişi, kaynak bulma, kitap arama gibi işlemler sırasında sosyal mesafe korunacak. Çalışma ve oturma alanlarında su dışında içecek ve yiyecek tüketimine izin verilmeyecek. Yoğunluğu önlemek adına Millet Kıraathaneleri ziyaretçileri mümkün olduğu kadar randevu ile gidecek.

Online müze turu

MÜZELER VE ÖREN YERLERİ: Müze girişinde maske ve sosyal mesafe kontrolünü yapacak bir personel görevlendirilecek. Müzelerin kullanıcılarına randevu ile veya online hizmet vermeleri teşvik edilecek. Müzelerde online hizmet verme ağları genişletilecek. Müze personeli misafir kabul etmeyecek. Sergilenen eserler önünde kalabalık oluşturulmayacak. Mecbur olmadıkça yüzeylere dokunulmayacak. Ören yerlerinde genel olarak 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve ziyaretçi planlaması yapılacak.

Kişiye özel kese

KAPLICA VE HAMAMLAR: Personelin çalışma tarihi, saati ve randevulu müşteri bilgisi kayıt altına alınacak. Sosyal mesafenin sağlanamadığı sıra banyosu gibi alanlarda, banyolar bir atlanarak kullanılacak. Su ve buharla maskenin ıslanabileceği alanlar dışında beklerken, soyunup giyinirken, ya da dinlenirken kişiler maske takmayacak. Havlular kişiye özel olacak. Sauna, masaj salonları, spor salonları ve çocuk kulüpleri mümkün olduğu kadar kullanılmayacak. Hamam tası, kese, lif, sünger gibi müşteri tarafından kullanılacak malzemeler müşteriye özel olacak.

Kampta sınırlı toplu faaliyet

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞINA BAĞLI KAMPLAR: Gençler, kamp boyunca kişisel eşyalarını kullanmaları konusunda bilinçlendirilecek. Yeşil kamplarda park, piknik alanları, mesire yerleri, milli park alanları ve dağ gezileri gibi etkinliklerde maskesiz girilmesine izin verilmeyecek. Kamplara katılanların toplu faaliyetlerde mümkün olduğu kadar kısa süre kalması sağlanacak. Misafirin kullandığı dokuma (nevresim, çarşaf, havlu vb.) ürünleri katlanarak bocalanarak bu işlem sırasında toz ve partikül oluşumuna izin vermeyecek. Çırpma ve silkeleme yapılmayacak.

GENÇLİK MERKEZLERİ: Giriş ve çıkışların kaydı tutulacak. Faaliyetler sosyal mesafe kurallarına göre planlanacak. Toplu olarak kullanılan yerlerin daha az sayıda kişiyle ve dönüşümlü olarak kullanılmasına dikkat edilecek. Gençler gün boyu aynı kurs odalarında ders görecek ve oda değişikliği yapamayacak.

Kreşe kurye giremeyecek

KREŞ, GÜNDÜZ BAKIM EVLERİ: Velilere "Bilgilendirme Formu ve Taahhütname" imzalatılacak. Çocuk sayısı 10'un üzerinde olmayacak. Çocukların ateş ölçüm sonuçları çizelge ile kayıt altına alınacak. Kurye, kargo görevlisi kreşe alınmayacak, teslimatlar dış kapıda yapılacak. Sanat, müzik, beden eğitimi ve diğer etkinliklerde grupların birbirine karışması önlenecek. Oyuncakların temizlik yoluyla dönüşümlü kullanılabilmesi için yeterli sayıda oyuncak bulundurulacak. Temizliği sağlanamayacak pelüş ve tüylü oyuncaklar kullanılmayacak.

Fazlı Şahan