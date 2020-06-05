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Ödünç vekile etik ayar: Seçim barajı yine masada

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MKYK'da kurmaylarına siyasi partiler ve seçim kanunu üzerinde çalışma talimatı verdi. Başlıklardan biri, seçime girme yeterliliği olacak. CHP'nin 2018 seçimlerinde İYİ Parti'ye "ödünç vekil" hediyesine benzer adımların önlenmesi bekleniyor. Ancak düzenleme "siyasi etik" çerçevesinde olacak.
 05 Haziran 2020 07:05
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Ödünç vekile etik ayar: Seçim barajı yine masada

Uzun bir aranın ardından yüz yüz toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) kritik iki yasada yapılacak düzenlemeler konusu masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurmaylarına "Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Yasası üzerinde çalışma yapalım" talimatı verdiği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre Siyasi Partiler Kanunu'nda ele alınacak başlıklardan biri, siyasi partilerin seçime girme yeterliliği olacak. Mevcut yasaya göre yeni kurulmuş bir parti, teşkilatlanmasını 40+1 ilde tamamlayamamışsa TBMM'de grup kurduğu takdirde sandık vizesi alabiliyor. CHP'nin 2018 seçimlerinde yasa boşluğundan faydalanarak İYİ Parti'ye 'ödünç vekil' hediye edişini engelleyecek bir düzenlemenin gündeme gelmesi bekleniyor. AK Parti kurmayları, siyasi etik kurallarına yönelik bir düzenleme üzerinde çalışıyor.

SEÇİM BARAJI YİNE MASADA

MYK'da ele alınan diğer başlık da 'seçim barajı' oldu. Buna göre seçim barajına ilişkin alternatifler tekrar gözden geçirilecek. Bu kapsamda yüzde 10 olan barajın aşağıya çekilmesi gündemde. Bunun yanında dar bölge ya da daraltılmış bölge seçenekleri de masaya yatırılacak. CHP'nin İş Bankası hisselerinin hazineye devri konusu da Siyasi Partiler Kanunu kapsamında çözülecek. Mevcut yasaya göre siyasi partiler ticari faaliyette bulunamıyor. Yeni düzenlemeyle bu belirsizliğin ortadan kaldırılması hedefleniyor. Bu arada yerel seçimlerle birlikte gündeme gelen, 'belediye başkanlığı ile muhtarlık seçimlerinin ayrılması' önerileri de Seçim Kanunu kapsamında değerlendirilecek. Muhtarlık ve belediye başkanlığı pusulalarında karışıklık nedeniyle geçersiz sayılan oylar, seçim sonuçlarına yönelik tartışmalara yol açmıştı.

Fazlı Şahan
Yeni Şafak
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