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Grup Yorum şarkılarını DHKP-C'ye onaylatıyor

İçişleri Bakanlığı'na bağlı İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı, DHKP-C terör örgütünün kirli yüzünü ortaya seren bir rapor hazırladı.
 05 Haziran 2020 06:50
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Grup Yorum şarkılarını DHKP-C'ye onaylatıyor

İçişleri Bakanlığı'na bağlı İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı, DHKP-C terör örgütünün kirli yüzünü ortaya seren bir rapor hazırladı. Örgütün kendisini öğrenci ve gençlik hareketi ya da sanatsal faaliyetler etrafında şekillenen ve 'özgürlük' arayışında bulunan mağdur bir yapılanma şeklinde lanse etmeye çalıştığı belirtilen raporda bugüne kadar gerçekleştirilen kanlı eylemlere yer verildi. Raporda, DHKP-C'nin ideolojik propagandasında kültür ve sanatın, silah ve şiddet kadar önemli olduğu ve terörizm için bir araç olarak kullanıldığına dikkat çekilerek son günlerde Yenikapı Miting Alanı'nda konser vereceğine dair açıklamalarıyla gündeme gelen Grup Yorum'un albümünde yer alacak parçaların terör örgütünün Merkez Yönetim Komitesi tarafından belirlendiği ifade edildi. Raporda şu tespitler yer aldı:

Albüm çıkmadan son olarak demosu Merkez Komite'ye gönderiliyor. Onay verilen albüm satışa sunuluyor. Merkez Komite'den habersiz hiçbir faaliyet yürütülmüyor. Orkestra komitesi, Grup Yorum içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarından oluşuyor. Grup Yorum, örgüt tarafından yapılan illegal şifreli yazışmalarda 'efsane' olarak kodlandırılır. Sanatın örgütsel eyleme aracı kılındığı, terör için sanat yaklaşımın somutlaştığı yer olan Grup Yorum'un faaliyetleri DHKP-C ile arasındaki organik bağı göstermektedir.

Ebru Karatosun

Türkiye
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