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Tik Tok gençliği nereye gidiyor?

Bir genç kız, istediği ayakkabıyı almadığı gerekçesiyle annesini merdivenlerden aşağı yuvarladı. Bu görüntüler bir defa daha herkese "Yeni nesil nereye gidiyor?" sorgulaması yaptırttı.
 05 Haziran 2020 07:20
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Tik Tok gençliği nereye gidiyor?

Önceki gün sosyal medyada paylaşılan bir video, herkesi derinden sarstı. Görüntülerde bir genç kız, istediği ayakkabıyı almadığı için annesini mağazanın merdivenlerinden aşağı doğru itiyor. Yere düşen kadın "Bacağım, bacağım" diye ağlarken kızı "Onay mı veriyorsun da konuşuyorsun orada?" diyerek bağırıyor. Mağaza çalışanları, kıza tepki gösterirken yerde acıdan kıvranan kadını "Tamam ablam, sakin ol" diye teskin etmeye çalışıyor. Bu arada kız "Anlamıyorsun laftan. Sinir ediyorsun beni" diye söylenmeye devam ediyor. Kendisine "Bir insan annesini döver mi? Sen nasıl bir kızsın?" diye tepki gösteren kişiye de "Sen ne biliyorsun? Ne konuşuyorsun geri zekalı?" diye tepki gösteriyor. Duruma oldukça sinirlenen başka bir vatandaş ise "Seni yamulturum. Beynini patlatırım" sözleriyle müdahalede bulunuyor.

TÜKETİM TOPLUMU

Bu görüntülerin ardından birçok kişi, #anneyekalkanellerkırılsın etiketi altında sitemde bulundu. Olayı yorumlayan uzmanlar ise son yıllarda "Tiktok Gençliği" diye tabir edilen Z kuşağında bu tip olumsuz davranışların arttığını söyledi. "Tüketim toplumunda harcayabildiğin ölçüde varsın" diyen uzmanlar, şu görüşte: Günümüzde şiddet hayatımızın bir parçası oldu. Çok daha kötüsü şiddete alıştık. Çocuklar ve gençler de bunu görerek büyüyor. Bu sebeple gençler şiddeti, öfkelerini göstermenin bir yolu olarak görüyor. İkinci olarak bir şeyleri satın almak dürtüsü oluşturan oniomania, yani takıntılı alışveriş hastalığından bahsedebiliriz. Bu durum kontrolsüz ve aşırı miktarda alışveriş yapma krizleri şeklinde ortaya çıkar. Kişi hissettiği olumsuz duyguları bastırmak için sıkça alışveriş yapar. Eğer bir şey alamazsa strese girer, öfkelenir.
Türkiye
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