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Fırsatçılara cezayı kesin, ifşa edin bir daha yapamasınlar!

Tüketicinin sesi Aydın Ağaoğlu "İnternetteki favori ilan kayıtları delildir. Bu, haksız fiyat artışıdır ve kanunen 100 bin TL'ye kadar cezası var. Ticaret Bakanlığına şikayet edin. Devlet de cezayı kesip ifşa etmeli ki, bunlar bir daha yaşanmamalı" dedi.
 05 Haziran 2020 07:36
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Fırsatçılara cezayı kesin, ifşa edin bir daha yapamasınlar!

Pandeminin ekonomiye vereceği tahribatı en aza indirmek için birçok önemli tedbiri hayata geçiren hükümet, son olarak kamu bankaları kanalıyla konut ve otomobilde faizleri düşürüp, vadeyi uzatıp, bir yıl da erteleme imkanı getirmişti. Bunun üzerine devreye giren fırsatçılar, bir gecede özellikle konutta yüzde 50'yi aşan oranlarda fiyat artırdılar. Bu fahiş artış, internet sitelerindeki "favori ilan" takiplerinde de açıkça görüldü. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu; favoriye alınıp da takip edilen bu ilanların fotoğraflarının çekilerek, Tüketici Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince Ticaret Bakanlığı'na ihbar edilebileceğini ve bunların cezai yaptırımlarının bulunduğunu söyledi. Ağaoğlu "Ticaret Bakanlığının ALO 175 şikayet hattının yanı sıra Haksız Fiyat Artışı mobil şikayet uygulamasından da zam yapanlar ihbar edilebilir. Çekin fotoğrafı, Bakanlığa gönderin. Bir ay sonra da 4.982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu gereğince 'Şikayetimin sonucunu 15 gün içinde bana bildirin' şeklinde talepte bulunun. Böylece resmi otoriteleri harekete geçirelim. Girdi maliyetlerinde artış olmadan yapılan fiyat artışı, 2018 yılındaki kur şokunun ardından 'haksız fiyat artışı' olarak kabul edilmiştir. Bunlara kanunen en az 10 bin TL'nin üzerinde ceza uygulanabilir. Hatta bu ceza oranı, 10 kata kadar artabilir. Bu ihbarlar ve takipler yapılsın, Bakanlık da en ağırından cezayı uygulasın ve bunları ifşa etsin. O zaman görürüz bir daha böyle fiyat artışları yapabiliyorlar mı? Telefonlarımız kilitlendi, binlerce şikayet alıyoruz. Dar gelirlinin konut ve otomobil hayalini yine kursaklarında bıraktılar" diye konuştu.

'İKİNCİ EL'DE SIKINTI VAR

İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Nizamettin Aşa da vatandaşların emlakçıyı suçladığına dikkat çekerek "Oysa hiçbir emlakçı ev fiyatları artsın istemez, çünkü satışlarımızı yavaşlatır. Sıfır konut satışlarında bankalar, 27 Mayıs'tan önce uygulanan fiyatların üzerinde satan müteahhitlere kredi vermeyeceğini açıkladı. Ancak ikinci elde öyle bir mekanizma yok. Bu nedenle ev almak isteyen vatandaşlarımız bir evi almadan önce çok iyi bir fiyat araştırması yapsın. Pazarlık yaparak alsın. Faiz indirimiyle fiyatları artıranları yetkili kurumlara ihbar etsinler" dedi.

ANLAŞMALAR BOZULUYOR

Adrese Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Hidurmaz ise "Virüs sebebiyle durgunluk yaşayan gayrimenkul sektöründe, kamu bankalarından gelen faiz indirimleri yüzleri güldürdü. Ancak bu sefer de konut fiyatlarındaki ani yükseliş tüketicileri hayal kırıklığına uğrattı. Önceden prensipte yapılan satışlarda bile fiyat artışı yaptılar. Vatandaşların da büyük çoğunluğu alım yapmaktan vazgeçiyor. Tekrar başa dönmeyelim. Bazı lokasyonlarda stoktaki sıfır daire azlığı da fiyatları tetikliyor, yeni projeler yapılmalı" ifadelerini kullandı. Samsun Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Mevlüt Oral da "Piyasada sıkıntı olduğu zaman 400 bin TL'lik dairesini 350 bin TL'ye satmak isteyenler, bugün 450 bin TL'ye satmayı düşünüyor. Son günlerde bu tür örnekler oldukça çoğaldı. Bu gerçekten çok üzücü. Meslektaşlarım, fırsatçılık yapanların yanına müşteri götürmesin" tavsiyesinde bulundu.
Türkiye
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