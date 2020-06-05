65 yaşa 4, gençlere 3 gün izin masada
|05 Haziran 2020 07:45
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün AK Parti Genel Merkezinde yapılan MYK toplantısında koronavirüsle mücadele ve kongre süreci masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsle mücadele sürecinde ilk defa MYK üyeleriyle yüz yüze toplantı yaptı. Edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda, Türkiye'nin, pandemi sürecini başarılı bir şekilde yürüttüğünü, havaların düzelmesiyle birlikte virüsün etkisinin azaldığını belirterek "Bilim Kurulunun çalışmaları ve vaka sonuçları da gösteriyor ki sanki yılbaşında hiç Covid-19 konuşmayacağız" değerlendirmesi yaptı.
65 yaş üstü vatandaşlara, sabırla evde kalarak tedbirlere uyduğu için teşekkür eden Erdoğan "Büyüklerimiz bizim için çok değerli. Virüsün onlara bulaşma riski yüksek. O sebeple risk grubundaki vatandaşlarımıza özel bir ihtimam gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.
AY SONUNA DOĞRU YASAK KALDIRILACAK
Toplantıda, 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma izninin arttırılması konusu da gündeme geldi. Edinilen bilgiye göre, 65 yaş üstü vatandaşların izin gününün dört güne, 18 yaş altı gençlerin ise üç güne çıkarılması öngörülüyor. Haziran ayının ortası ya da sonuna doğru yasağın tamamen kaldırılması planlanıyor.
KONGRELER BEKLEMEDE
Teşkilat Başkanlığı da toplantıda kongre sürecine ilişkin sunum yaptı. Yapılan sunumda 973 ilçede sadece 187'sinde kongre yapıldığı belirtildi. Virüsün etkisinin azalmasıyla temmuz sonu, ağustos başı gibi ilçe kongrelerine, Eylül ayı sonuna doğru ise il kongrelerine başlanacağı kaydedildi.
Damla Peker
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