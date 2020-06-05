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Koronavirüs dışı hastalara da test yapılacak

Koronavirüs tedavisi uygulananlar için büyükşehirlerde 'Takip Klinikleri' kuruldu. Hastaneye herhangi bir şikayetle başvuranlara önce Covid-19 testi yapılacak. Testlerin yüzde 96'sı ise artık 'belirtisiz kişilere' yapılıyor.
 05 Haziran 2020 08:00
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Koronavirüs dışı hastalara da test yapılacak

Yeni tip koronavirüs tedavisinde Türkiye'de uygulanan tedavi metotları ve ilaçların hastalarda kalıcı hasara yol açıp açmadığını tespit etmek için, yoğun bakım sürecinden sonra taburcu edilenlere kronik hastalık takibi yapılıyor.

Edinilen bilgilere göre, Covid-19 tedavisi uygulanan hastaların takibi için Ankara ve İstanbul başta olmak üzere bazı büyükşehirlerdeki hastanelerde 'Takip Klinikleri' kuruldu. Covid-19 geçiren hastalardan özellikle yoğun bakımda kalanların takibine 'Kronik hastalık' protokolünün uygulandığı belirtildi. Bu hastalar, herhangi bir kronik hastalık gibi belli dönemlerde takip edilecek. Koronavirüsün özellikle organlarda hasar bırakıp bırakmadığına bakılacak. İlk vakanın görüldüğü 10 Mart'tan bu yana tedavi uygulanıp taburcu edilen hastaların yeniden hastaneye başvuranların oranının binde bir civarında olduğu belirtildi. Bu takiplerden elde edilen verilerde şu ana kadar olumsuz bir tablonun ortaya çıkmadığı kaydedildi.

Hastanelerin Covid-19 dışı hastaları kabul etmeye başlaması ile birlikte ise virüs taşıyıp taşımadıklarını tespit etmek için, herhangi bir şikayetle hastanelere başvuranlara önce virüs testi yapılacağı, ardından şikayetine konu olan hastalığının tedavi işlemlerine geçileceği kaydedildi.

ÖNCE TEST SONRA TEDAVİ

Bilim Kurulunda yapılan değerlendirmelerde, son 10 gündür yapılan testlerin yüzde 96'sının 'belirtisiz kişilere' yapılan testlerden oluştuğu ifade edildi. Bilim Kurulu üyesi Prof.Dr. Tevfik Özlü, salgının başlarında sadece semptomu olan kişilere test yapıldığını, dolayısıyla pozitif olan günlük vaka sayılarının tamamının hastalardan oluştuğunu, bunların yüzde 23'ünün de hastaneye yatırılarak tedavi edildiğini hatırlattı. Özlü "Oysa şimdi test yapılan kişilerin yüzde 96'sı asemptomatik kişiler ve pozitif olanların sadece yüzde 2,3'ünü hastanede tedavi ediyoruz. Alınan tedbirlerle ve yazın gelmesiyle virüsün bulaşının azalması, test sayımızın artması, asemptomatik kişilere test yapmamız, 65 yaş üstünü iyi korunmamız, erken ve etkin tedavi yaklaşımımız bu sonucun elde edilmesinde etkili olabilecek faktörler. Bu, hastalığın artık daha hafif seyrettiği ve virüsün eskisi kadar ağır hastalığa sebep olmadığı anlamına geliyor. Fakat bunu hemen virüs mutasyon geçirdi, virülansı (hastalık yapma potansiyeli) azaldı anlamına gelmeyebilir" değerlendirmesini yaptı.

VİRÜS ÖLÜMCÜL OLMAKTAN UZAKLAŞTI

Başta virüs yükü yüksek olan Ankara, İstanbul, İzmir ve körfez illeri olmak üzere, Türkiye genelinden toplanan verilerde de, Covid-19 şüphesiyle hastaneye başvuranların büyük bölümüne artık ayakta tedavi uygulandığı tespiti yapıldı. Gelen hastaların, ilk başlardaki gibi hastalığı ağır geçirmediği, 'Virüsün ölümcül olma' özelliğinden uzaklaştığı, diğer ülkelerde de buna benzer gelişmelerin olduğu belirtildi.

YÜCEL KAYAOĞLU
Türkiye
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