İzmir'de FETÖ operasyonu: 31 gözaltı
|05 Haziran 2020 07:39
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Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik yürütülen operasyonlar devam ediyor.
Bu kapsamda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde 27 adrese düzenlediği operasyonda aralarında mahrem yapı içerisinde görev alan, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle hakkında arama kararı olan ve örgütsel faaliyetlere devam ettiği belirlenen 31 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, cezaevinde yatan veya firari olarak aranan örgüt mensuplarına verilmek üzere örgütü destekleyen kişilerden toplandığı belirlenen poşetlenmiş şekilde toplam 203 bin 950 lira, 3 bin 380 avro, 68 bin 350 dolar, bir miktar ziynet eşyası, gizli haberleşme ve veri aktarımının sağlanması için özel program yüklenmiş toplam 54 tablet bilgisayar ve cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.
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