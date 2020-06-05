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İşten çıkarma yasağının 3 ay uzatılması gündemde

İstihdam için yeni paket yolda. Önümüzdeki günlerde Meclis'e sevk edilmesi beklenen torba teklif öncesinde çalışmalar hızlandı. İlk aşamada işten çıkarma yasağı, ücretsiz izin desteği, kısa çalışma ödeneği gibi halen uygulanan düzenlemeler çalışılıyor. Bu kapsamda işten çıkarma yasağının uzatılması da masada.
 05 Haziran 2020 07:50
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İşten çıkarma yasağının 3 ay uzatılması gündemde

Halen yürürlükte olan işten çıkarma yasağı, 17 Nisan 2020'de çıkarılan geçici yasa maddesiyle uygulamaya geçti. Bu düzenlemeyle, 3 ay süreyle işten çıkarma yasaklandı. Yasak, 17 Temmuz'da sona ermiş olacak. Ancak yasada yer alan bir diğer maddeye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işten çıkarma yasağını 3 ay uzatma yetkisi bulunuyor.

Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre bilgi veren yetkililer de, yasağın uzatılmasının söz konusu olabileceğini belirtirken, bu durumda ücretsiz izin ve izin sürecinde kullandırılan bin 170 TL desteğin de uzatılacağını vurguluyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un da bu hafta görüştüğü sosyal taraflara işten çıkarılması yasağının devam ettirilmesine nasıl baktıklarını sorduğu öğrenildi.

Bir diğer gündemdeki konu ise, kısa çalışma ödeneği. Kolaylaştırılan kısa çalışma ödeneği için süre haziran sonunda bitiyor. Diğer düzenlemelerde olduğu gibi, kolaylaştırılmış kısa çalışma ödeneği için de Cumhurbaşkanı'nın uzatma yetkisi bulunuyor. Ancak kısa çalışma ödeneği yerine başka bir desteğin söz konusu olup olamayacağına bakılıyor. Kısa çalışma ödeneğinin uygulama şartlarının belli olduğunu belirten yetkililer, "Şimdi işletmeler işyerlerini açmaya başladı. Bu dönem için yine destek verilebilir ancak adı değişebilir ve normalleşme sürecine uygun başka bir uygulamaya geçilebilir. Buna da bakılacak" ifadelerini kullandı.

Pakette istihdam için yeni teşvikler öngörülüyor. İstihdamını koruyanlara verilebilecek teşviklerin yanı sıra, yeni istihdama uygulanacak destekler araştırılıyor. Tüm bu düzenlemeler içinde kararnamelerle yapılacak olanlar ayrılacak. Yasal değişiklik gerektirenler ise hazırlığı süren ekonomi torba teklife eklenecek.
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