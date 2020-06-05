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Başkent'te 'drift' terörü

Başkentte Çayyolu Saltoğlu Bulvarı'nı mesken tutan hız tutkunları, lüks araçlarıyla tehlike saçıyor.Gençlerden oluşan grup önce seyir tepesinde alkol alıyor, sonra bulvarda drift atarak risk yaratıyor. Milliyet, şikayetlere rağmen durdurulamayan, yarışan, drift atan trafik canavarlarını gece görüntüledi
 05 Haziran 2020 07:51
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Başkent'te 'drift' terörü

Milliyet'ten Paşa Alyurt'un haberine göre: Ankara'nın bulvarları drift düşkünlerine teslim. Çayyolu Saltoğlu Bulvarı'nda hemen her gece hız yaparak drift atan hız tutkunları bölgede yaşayan vatandaşların yıllardır süren şikayetlerine rağmen durdurulamıyor. Üstelik bu kişiler sokağa çıkma yasağı sırasında bile trafik terörüne devam etti. Milliyet, lüks araçlarla çevre sakinlerine yaşatılan teröre tanıklık etti.

Çevre tedirgin

Önce Saltoğlu Caddesi Angora evlerindeki bulvar yakınlarında seyir tepesinde saat 21.00 sıralarında toplanan grubun bu bölgede alkol kullandıkları görüldü. Dikkat çekmemek için araçlarını belirli mesafelerde park ederek araç içerisinde zaman geçiren grup, gecenin ilerleyen saatlerinde bulvara inerek drift terörüne başladı. Çıkardıkları sesle çevrede yaşayanları tedirgin eden grup, yarışlarıyla tehlike de yaratıyor. Yaşları 18 ile 25 yaş arasında değişen grubun haftanın büyük bölümünde aynı eylemi gerçekleştirdiği belirtiliyor.

'Şikayet edeni tehdit ettiler'

Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi'nde büfe işleten Ali Öztaş: "Bölgemiz adeta off-road alanına döndü. Gecenin ilerleyen saatlerinde mekanlar boşalmaya başlayınca drift atılmaya başlanıyor. Yaptıkları hızları videoya çekiyorlar. Hız tutkunu gruplar nedeniyle hayatımız tehlikede. Şikayet edildikten sonra, şikayet edeni bulup tehdit ediyorlar."

Aynı bölgede çiçekçi dükkanı bulunan Hüsnü Midiliç: "Biz bunlardan şikayetçiyiz. Can kayıpları, kazalar olmasına rağmen insanlar tedbirsiz davranıyor. Risk altındayız."

Hızını alamayıp büfeye girdi

Drift yapılan bölgeye 50 metre uzaklıktaki caddede çiçek dükkanı işleten A.B.: "Sabahları dükkanı açmaya geldiğimde gerek Saltoğlu Caddesi'ndeki kavşakta gerekse ona yakın olan bir önceki kavşakta sürekli lastik izlerine rastlıyorum. Birkaç sene önce aynı bölgede yarış yaparken, drift atarken hızını alamayan lüks bir araç yanımızdaki büfeye girdi. Dikkatli ve duyarlı olmak gerekiyor."

'Polis gittikten sonra devam ediyorlar'

Mutlukent Mahallesi Muhtarı Ayfer Yargıç: "Drift terörü estiren grup kendilerine göre bir eğlence alanı yaratmış. İçki şişede durduğu gibi durmuyor. Polis gelip gerekli kontrolleri yaptıktan 5 dakika sonra yine aynı yere gelip drift yapıyorlar. Aynı durum Binsesin sitesinde de yaşanıyor. Site sakinleri rahatsız."
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