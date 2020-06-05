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Ceren Damar'ın babası sanığın avukatından şikayetçi

Ankara'da Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel, sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından 2 Ocak 2019'da üniversitedeki odasında tabanca ve bıçakla öldürülmüştü.
 05 Haziran 2020 07:57
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Ceren Damar'ın babası sanığın avukatından şikayetçi

Milliyet'ten Paşa Alyurt'un haberine göre: Sanık Hasan İsmail Hikmet, Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sonucu 21 Şubat'ta ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Katilin avukatı Vahit Bıçak yargılama boyunca yaptığı açıklamalar ve aile hakkındaki sözleri nedeniyle tartışma konusu olmuştu. Ankara Barosu da Bıçak hakkında "meslek kurallarının ihlal edildiği" gerekçesiyle şubatta res'en soruşturma açmıştı.

'Meslekten men edilsin'

Ceren Damar Şenel'in babası Mustafa Damar da avukat Vahit Bıçak'ı, Ankara Barosu'na şikayet etti. Milliyet'e konuşan baba Mustafa Damar, "Vahit Bıçak'ın söyledikleri hukuki değil. Her şeyi kendi zihninde kurguladığı çarpıtmalarla anlattı. Kızıma iftira attı. Namusuna iftira attı. Bir ölünün hatırasına hakaret etti. Alenen suç işledi. Kızım ve ailemle ilgili söyledikleri savunma sınırıyla açıklanabilecek şeyler değil. Yaptıklarının karşılıksız kalmaması gerekiyor" dedi. Şikayet dilekçesinde, Bıçak'ın ihlal ettiği meslek kuralları ve res'en uygulanacak maddelerden cezalandırılarak meslekten men edilmesi istendi.

Yeni soruşturma

Katil Hasan İsmail Hikmet'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararının ardından babası Ömer Hikmet ile 24 Şubat'ta cezaevinde yaptığı görüşmenin tutanakları ortaya çıktı. Baba - oğulun başta Ceren Damar Şenel'in babası Mustafa Damar olmak üzere mahkeme üyeleri, basın mensupları ve birçok kişi hakkındaki tehdit ve hakaret içerikli konuşmaları ile ilgili cezaevi yönetiminin ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.
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