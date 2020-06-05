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Türkiye'nin ilk dijital mezuniyet töreni

Koronavirüsü salgını nedeniyle üniversitelerde mezuniyet törenleri düzenlenemezken Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek dijital mezuniyet töreni yaptı.
 05 Haziran 2020 08:05
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Türkiye'nin ilk dijital mezuniyet töreni

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zakir Avşar ve öğretim üyelerinin makam odalarından katıldığı dijital mezuniyet törenine öğrenciler ve aileleri evlerinden kendi bilgisayarları üzerinden bağlandı.

Fakülte tanıtım filminin gösterilmesiyle başlayan dijital törende Rektör Prof. Dr. Yusuf Tekin, "Böyle bir mezuniyet töreni yapmayı arzu etmezdik. Türkiye'nin en büyük Kültür ve Kongre Merkezi bize tahsis edilirken 5 bin kişilik bir salonda bütün Türkiye'ye örnek olacak bir mezuniyet töreni yapmayı hayal etmiştik" dedi. Şartlar el verirse coşkulu bir mezuniyet töreni gerçekleştirmeyi taahhüt eden Tekin, olmazsa da önümüzdeki yıl mezuniyet törenine bu yıl mezun olan bütün öğrencileri de davet edeceklerini kaydetti.

Evde kep attılar

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zakir Avşar da konuşmasında, mezuniyet törenlerine çok önem verdiklerini ifade ederek, "Mezuniyet törenini ne yazık ki dijital ortamda gerçekleştirmek durumunda kaldık. Oysaki bu törene çok önem veriyorduk. Çünkü bu yıl fakültemiz 50. Dönem mezunlarını veriyor. Dile kolay yarım asırdır her yıl mezun veriyoruz" diye konuştu. Avşar, "Sizleri törensiz uğurlamak istemedik. Madem, dersleri kesmedik ve uzaktan da olsa yaptık; o zaman mezuniyet törenini de böyle yaparız dedik. Ve Türkiye'nin ilk dijital mezuniyet törenini organize ettik" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından öğrenciler geçen yıl mezuniyet törenindeki kep atma görüntüleri eşliğinde evlerinde temsili olarak kep attı.
İhlas Haber Ajansı
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