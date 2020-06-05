'Ev'de kampanya fırsatı tam gaz

Milliyet'ten Duygu Erdoğan'ın haberine göre: Ev sahibi olmak isteyenler için arka arkaya gelen finansman destek kampanyaları önemli bir fırsat dönemi oluşturdu. Bir taraftan tüketici için dev kredi paketleri oluşturan kamu ve kamu katılım bankaları, diğer taraftan ise Emlak Konut GYO'nun yeni kampanyası var. Tüketiciler, iki kampanyada da ödemesiz bir dönem ve düşük peşinat ile uzun vade imkanlarından faydalanabiliyor.

Gayrimenkul geliştirici firmalar da, bu kampanyalara ilave olarak kendi modellerini tüketiciye sunmaya başladı. Bunlar arasında ara ödemeli, indirimli içerikler var.

Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası tarafından tüketici için sunulan dört kredi paketinin en önemli ayaklarından birini 'konut finansmanı' paketi oluşturuyor. Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım'ın da dahil olduğu finansman paketinde; yüzde 10'dan başlayan, düşük özkaynak/peşinat oranı uygulanacak. Birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0.64 finansman oranı sunuluyor. Emlak Konut GYO ise, farklı illerdeki 26 Emlak Konut projesinde, yüzde 5 peşinat, yüzde 10 indirim ile ödemeleri üçüncü yılda başlatacak bir kampanya sunuyor.

'Takviye edeceğiz'

Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, kampanyaların hem sektör için doping olacağını, hem de tüketici için 'hiçbir zaman bulunmayacak' katkıları aynı anda sunduğunu söyledi. Durbakayım, "Durgunluk ve iyileşme dönemleri düşünülerek tüketici için ödemesiz dönemler var. Hiçbir kampanyada böyle bir model sunulmadı. Tüketici 'borçlanıyorum sıkıntıya girer miyim?' diye düşünmekte haklı, ancak bu paket endişelerini gideriyor. Ayrıca pandemi öncesi de sektör bir durağan dönemde olduğu için maliyetleri fiyatlara yansıtamamıştık. Dolayısıyla fiyatlar da oldukça uygun. Kampanyalı oranlara özel bankaların da katılmasını bekliyoruz. Sektördeki firmalar olarak bizler de takviye edici çalışmalar üzerinde çalışıyoruz" diye konuştu.

'Çarpan etkisi...'

Özak GYO Başkanı Ahmet Akbalık, TL olarak bakıldığında borçlanma maliyetlerinin konut kredisi için çok düşük kaldığını belirtirken, aynı zamanda gayrimenkuldeki uygun fiyatların önemli bir çarpan etkisi oluşturacağını ifade etti. Akbalık, "İnsanlar sadece yatırım için değil ihtiyaç için de bu zamanı değerlendirmek istiyor. Yatırım için en güçlü enstrümanın yine gayrimenkul olduğu görüldü. Mesela Kovid-19'un oluşturduğu bir travma var ve insanlar yaşam alanında bu etkiyi azaltmak için balkon gibi, çalışma odası gibi ihtiyaçlarına yönelik de yeni konut ihtiyaçları vardı. Şimdi bunu hayata geçirmek isteyenler kampanyaları yeni ve önemli bir ulaşım aracı olarak değerlendirecektir" dedi.

Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya ise, Avrupa Konutları markalı Başakşehir ve Yamanevler projeleriyle fırsatlar sunduklarını, bu iki projede 12 ay ödemesiz, 15 yıl vade ve aylık yüzde 0.64 oran uyguladıklarını söyledi.

Çetinsaya, markanın en yenisi olacak ve Arıcılar'da yer alacak Avrupa Konutları Vadi projesini de bu yıl tanıtacaklarını ifade etti.

İndirim avantajı var

Sur Yapı da İstanbul ve Antalya'daki 13 projesinde indirim kampanyası başlattı. Peşin ödemede İstanbul projelerinde yüzde 20, Antalya projesinde yüzde 10 indirim uygulanacak. Vade farksız ödeme seçenekleri de kampanyaya dahil edildi. İstanbul projelerinde yüzde 35 peşinat 6., 12. ve 24. aylarda yüzde 10 vade farksız ara ödeme ve kalan tutar için 48 ay vade farksız taksit imkanı ile liste fiyatları üzerinden yüzde 10 indirim uygulanacak. Kampanyanın moral vereceğini belirten Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, "Birikmiş daha rafine bir talep oluştu. Yeni destek kredisi ile ertelenmiş talep sektöre ivme katacak" dedi.

180 ay vade, 0.79 vade farkı

Emlak Konut GYO güvencesi ile Tahincioğlu tarafından hayata geçirilen Nidapark Küçükyalı ve Nidapark İstinye projelerinde de kampanya başlatıldı. Emlak Konut GYO'nun 'Hayallerini Erteleme Türkiye' kampanyası kapsamında, ödemeler üçüncü yılda başlayabilecek. Yüzde 5 peşinat ve yüzde 10 indirim imkanı da bulunan kampanyada isteyenler ödemelerini 24 ay erteleyerek 180 ay 0.79 vade farkı kullanarak da yapabilecek. İlk 2 yıl masraf da alınmayacak. Tahincioğlu Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, gayrimenkulde olumlu dalgalar görmeye başladıklarını söyledi

Zam yapmama şartı

Kampanyalar başlayınca özellikle ikinci el piyasasında fiyatlar aniden zamlandı. Online emlak satışı yapan sitelerde fiyatlar yüzde 30 arttı. Öte yandan ise kamu bankalarının açıkladığı tüketici destek paketi uygulamasına girecek firmalarda, fiyatlara 27 Mayıs'tan itibaren zam yapmama koşulu aranıyor.

Endeksa.com verilerine göre, salgın etkisi ile İstanbul'da talep edilen satış fiyatı yüzde 7, kira fiyatı ise yüzde 5 artış gösterdi.

Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, "Geçen seneye göre satış fiyatında yüzde 8-10, kirada yüzde 5-7 arası artış var. Bu aslında artan maliyetlere kıyasla cüzi kalıyor. Konutta önemli bir cazibe oluştu" dedi.