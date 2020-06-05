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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya talimatı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, 1934'te Danıştay kararıyla müze yapılan Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesi için talimat verdiği öğrenildi. Erdoğan, "Ayasofya cami olarak turistler tarafından ziyaret edilmeye devam edilebilir. Sultanahmet'te olduğu gibi. Buna milletimiz karar vermeli" dedi.
 05 Haziran 2020 08:32
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya talimatı

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre: Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan AK Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, son günlerde ibadete açılması tartışılan Ayasofya da gündeme geldi. Erdoğan'ın bu konuda "Ayasofya'da namaz da kılınır, Fetih Suresi de okunur. Buna ancak ve ancak aziz milletimiz karar verir" değerlendirmesini yaptığı belirtildi. Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Vakfı'na ait olan ve İstanbul'un fethinin sembolü niteliğindeki Ayasofya'nın 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürüldüğünü anımsattı. Erdoğan, kurmaylarına "Ayasofya için bir çalışma yapın, değerlendirip konuşalım" talimatı verdi.

ÇOK HASSAS OLUN, İYİ ARAŞTIRIN

Erdoğan, "Ayasofya cami olarak turistler tarafından ziyaret edilmeye devam edilebilir. Sultanahmet'te olduğu gibi. Buna milletimiz karar vermeli" değerlendirmesini yaptı. Erdoğan toplantıda, "Bu konuda çok hassas olun" talimatını da vererek, acele edilmemesini, konunun iyi araştırılmasını istedi. Toplantıda ayrıca, Ayasofya'da Fetih Süresi okunmasının tüm partilerden büyük ilgi gördüğü de değerlendirildi.

SEÇİM BARAJI İÇİN KOMİSYON

Siyasi Partiler Yasası ve seçim düzenlemeleri de toplantıda gündeme geldi. Erdoğan, "Bir çalışma yapalım, sonra bu çalışmayı değerlendiririz" derken AK Parti bu amaçla hemen komisyon kurdu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçim barajının düşürülmesi önerisi gündeme gelirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 10 seçim barajının sıfıra indirilmesi ile ilgili de öneri yaptığı hatırlatıldı. Muhalefetin de olumlu yaklaştığı bu konuda yeniden bir çalışma yapılabileceği değerlendirildi.

VEKİL TRANSFERİNE KARŞI ÇALIŞMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ayrıca milletvekili transferini kısıtlayacak yeni çalışma ile ilgili de bilgi verildi. Avrupa modelleri incelenerek yapılan çalışmaya göre, partisinden ayrılan, tekrar dönemeyecek ve bağımsız kalabilecek. Transfer milletvekili ile grup kurulamayacak. Toplantıda kurmaylar, Avrupa'da transfer edilen vekillerle grup kurulamadığını, seçimle gelenlerle kurulabildiğini anlattı. Erdoğan da, "Biz siyasi ahlak ile ilgiliyiz. Bu çalışma yapılırken bu konuda hassas olun" dedi.

Erdoğan'ın toplantıda ayrıca, "Yeni kurulan partilerle de polemiğe girmeyin" dediği öğrenildi.
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