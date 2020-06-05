Yürüyüş alanlarına düzenleme: Burnu akan öksüren yürümesin

Rehberlerde en dikkat çeken noktalardan biri yürüyüş alanları için getirilen düzenlemeler oldu. Buna göre ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı şikayeti olanlar, COVID-19 tanısı alan veya temaslısı olanlar açık alanda bile olsa yürüme alanlarını kullanmayacak. Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçınılacak.

Yürüme alanlarında bank, spor aleti gibi yerlerle el teması mümkün olduğu kadar az yapılacak. Deniz kenarında hem yürüme alanı hem balık tutma alanı olarak kullanılan yerlerde, balık tutanların arasındaki mesafe en az iki metre olacak. Yürüyüş kıyafetleri en az 60 derecede normal deterjanla yıkanacak.