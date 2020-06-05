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Sınıf geçmeye bazı kurallar getirildi

Salgın nedeniyle yapılamayan eğitimin ikinci döneminde öğrencilerin tümünün bir üst sınıfa geçeceği açıklanmıştı. Ancak sınıf geçmeye bazı kurallar getirildi. İşte her kademe için sınıf geçme detayları
 05 Haziran 2020 09:05
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Sınıf geçmeye bazı kurallar getirildi

BİRİNCİ DÖNEM NOTLARI GEÇERLİ

Hürriyet'ten Esra Ülkar'ın haberine göre: Tüm ilk ve ortaöğretim kademelerinde sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. Öğrencilerin uzaktan eğitim faaliyetlerinde not sistemi olmayacak. Yurtdışında bulunması, sağlık durumu gibi sebeplerle okula devam edemeyen, bu nedenle de birinci dönem puanı bulunmayan öğrenciler de bir üst sınıfa geçirilecek. Ancak bu öğrencilere velisinin yazılı talebi doğrultusunda sınıf tekrarı yaptırılabilmesi de sağlanacak.

İLKOKULLAR DİREKT GEÇECEK

İlkokul 4, 5, 6, 7 ve 8'inci sınıftaki tüm öğrenciler birinci dönem puanının sınıf geçme puanının altında kalıp kalmadığına bakılmaksızın bir üst sınıfa geçmiş sayılacak. Bu durumda derslerin bir döneme ait puanları yıl sonu puanı olarak sayılacak. Oluşan bu yıl sonu puanı, ağırlıklı puan, yıl sonu başarı puanı ve ortaokul başarı puanı (OBP) hesaplamasında kullanılacak. 1, 2 ve 3'üncü sınıflarda eğitim öğretim faaliyetlerinin yapıldığı dönemde başarı durumu değerlendirilen öğrenciler bir üst sınıfa geçmiş sayılacak. Herhangi bir sorumluluk sınavı olmayacak. Ancak ilkokullarda velinin yazılı talebi doğrultusunda sınıf tekrarı yaptırılabilecek.

ZAYIF DERS SAYISINA BAKILMAYACAK

Liselerde de birinci dönem notlarına göre öğrenciler bir üst sınıfa geçebilecek. Yıl sonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler sınıfını doğrudan geçmiş olacaklar. 50 puanın altında kalan, zayıf dersi bulunan öğrenciler sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecekler. Sorumlu olarak üst sınıfa geçmek için başarısız ders sayısına bakılmayacak. Daha sonra sorumluluk sınavlarına girerek bu dersleri verecekler. Doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerin sorumlu olarak bir üst sınıfa geçmelerinde baraj ders ayrımı da olmayacak. Doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerin hangi dersten zayıf aldıklarına bakılmayacak. Öğrenciler hangi ders ve sayısı ne olursa olsun sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecekler.

LİSE BİTMEDEN ÜNİVERSİTELİ OLUNABİLECEK

12'nci sınıf öğrencileri, başarı sağlayamadıkları derslerden sorumluluk sınavlarında başarılı olmaları halinde mezun edilecek. 12'nci sınıflar sorumlu dersleri olsa dahi üniversite sınavına girebilecek. Üniversiteler lise son sınıf öğrencilerinden mezuniyet diploması istemeyecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sorumluluk sınavlarının haziran, eylül ve ocakta olacağını açıkladı. Bu durumda diploma ibrazı bu seneye özgü olarak daha ileri bir tarihe ertelenebilecek.

DEVAMSIZLIK YAPAN SINIFTA KALACAK

Değerlendirmelerde sadece birinci dönemde yapılan devamsızlıklar dikkate alınacak. Devamsızlık süresini dolduran öğrenciler sınıf tekrarına kalacak. Uzaktan eğitim süreci bu değerlendirmenin dışında olacak.

TELAFİ EĞİTİMİNDE NOT YOK

Telafi eğitimleri resmi okullarda 31 Ağustos'ta başlayacak. Özel okullar ise 15 Ağustos'tan sonra kendi takvimlerini oluşturarak telafi eğitime başlayabilecekler. Bu eğitimlerde öğrenciler herhangi bir şekilde notla değerlendirilmeyecek.

OBP NASIL HESAPLANACAK

12'nci sınıftan mezun olacak öğrencilerin 9, 10 ve 11'inci sınıflara ait yıl sonu başarı puanları ile 12'nci sınıfın birinci dönem puanlarıyla oluşan yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması alınarak oluşturulan diploma puanı, OBP (ortaöğretim başarı puanı) hesaplanırken kullanılacak olan lise mezuniyet puanı olarak değerlendirilecek.

UZAKTAN ÇAY İKRAMI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları"nda Çankırı ve Bitlis'teki öğretmenlerle dijital ortamda bir araya gelerek uzaktan eğitimin geleceği ve okullar açıldığında yapılacak uyum çalışmaları konusunda değerlendirmelerde bulundu. Renkli görüntülere sahne olan buluşmada bir öğretmen Bakan Selçuk'a uzaktan çay ikramında bulundu.
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