Yeni Yargıtay Başsavcısı belli oldu
|05 Haziran 2020 09:11
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atama yaptı.
Resmi Gazete'de yayınlanan bilgiye göre, adaylardan Yargıtay Daire Başkanı Bekir Şahin Yargıtay Başsavcısı oldu.Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atama yapıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Bekir Şahin'i atadı. Karar Resmi Gazete'de yayıınlandı
Yargıtay'da Başsavcılık için tüm üyelerin katıldığı bir seçim tertip edilmişti ve en çok oyu alan 5 isim şöyleydi:
Yargıtay 5. Ceza Dairesi Üyesi Veli Dalgalı 88
Yargıtay 16. Ceza Dairesi Başkanı Eyüp Yeşil 77
Yargıtay 7. Ceza Dairesi Üyesi Alper Yükselen Bikirli 53,
Yargıtay 14. Ceza Dairesi Başkanı Bekir Şahin 51
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanı Ali İhsan Öztekin 30.
BEKİR ŞAHİN KİMDİR?
Çorum'da 1960'ta dünyaya gelen Şahin, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. İzmir ve Çorum Hakim adayı olarak mesleğe başlayan Şahin, sırasıyla Batman Gercüş, Kastamonu Küre, Aydın Çine hakimliği, Ağrı Doğubayazıt Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Adana Hakimliği ve Adana Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevlerinde bulundu. Şahin, Yargıtay üyeliğine 2013'te seçildi.
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