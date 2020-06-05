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6. sınıf öğrencisinden F klavyede dünya rekoru

Bir dakikada 109 sözcük yazdı, dünya rekoru kırdı. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaşayan 6. sınıf öğrencisi, bin 490 rakibini geride bırakarak "F klavyede" dünya şampiyonu oldu.
 05 Haziran 2020 09:18
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6. sınıf öğrencisinden F klavyede dünya rekoru

30 ülkeden bin 490 yarışmacı katıldı. F klavye ile bir dakikada 109 sözcük yazdı. Rakiplerini geride bırakıp dünya rekoru kırdı.

Dünya İnternet Klavye Şampiyonası Finalleri, 14 Nisan - 1 Haziran tarihleri arasında yapıldı. Afyonkarahisar Sandıklı Cumhuriyet Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Nisan Maya Tunçoğlu, dakikada net 109 sözcük yazmayı başardı. Yaşıtlarının daha önceki rekorlarını geride bırakıp dünya rekoru kırdı.

Tunçoğlu'nun başarısı bununla sınırlı kalmadı. Çok Dilli Yarışlarda da 15 dilde net 47 bin 366 vuruşla dünya şampiyonluğunu elde etti.

6. sınıf öğrencisi Nisan Maya Tunçoğlu, "2020 yılı dünya internet klavye yarışmasında hem ana dilde hem de çoklu dilde ülkeme iki tane dünya şampiyonluğu getirdim. Bunun için çok mutluyum. Ayrıca kendi yaş grubumda ülkeme bir de rekor kazandırdığım için çok gururluyum." diye konuştu.

Okulda klavye kullanma dersinin de olmasını isteyen Tunçoğlu, "Bilimselliği kanıtlanmış olan F klavyemizin Amerika ve Avrupa'da olduğu gibi kendi ülkemizde de ders olarak okutulmasını istiyorum." dedi.

Nisan Maya Tunçoğlu, yaşıtlarına Q yerine F klavye kullanmalarını öneriyor.
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