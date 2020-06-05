1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türk vatandaşları diğer ülkelerin sürücü belgesiyle 2 yıl araç kullanabilecek

Türk vatandaşlarının diğer ülkelerden aldıkları sürücü belgesiyle Türkiye'de araç kullanabileceği süre 1 yıldan 2 yıla çıkarıldı
 05 Haziran 2020 09:21
Yazdır
Türk vatandaşları diğer ülkelerin sürücü belgesiyle 2 yıl araç kullanabilecek

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğe göre, Türk vatandaşları, dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleriyle Türkiye'ye giriş yaptıkları tarihten itibaren en fazla 2 yıl süreyle araç kullanabilecek.

Türkiye'de 6 aydan fazla bulunanlar, araç kullanırken sürücü belgelerinin dış temsilcilikler veya noter tarafından onaylanmış Türkçe tercümelerini sürücü belgesi ile birlikte yanlarında bulunduracak.

Yurt dışından alınan sürücü belgesi, 2 yılın sonunda Türkiye'deki yetkili makamlarca verilen sürücü belgesi ile değiştirilmek zorunda olacak.

Değişim için müracaatlar herhangi bir nüfus müdürlüğüne yapılabilecek.

Müracaat sırasında ibraz edilmesi zorunlu olan bilgi ve belgeler Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce belirlenecek.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Siirt'te PKK operasyonu nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
05 Haziran 2020 09:59		 Tapu'da GYS sözlü sınav tarihleri açıklandı
05 Haziran 2020 09:56
Sokağa çıkma cezası indirimli ödenebilir
05 Haziran 2020 09:53		 Başkentin Çubuk ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı
05 Haziran 2020 09:49
Polis ve Mahalle Bekçilerinin yetki karşılaştırması
05 Haziran 2020 09:30		 Yeni Yargıtay Başsavcısı belli oldu
05 Haziran 2020 09:11
Yürüyüş alanlarına düzenleme: Burnu akan öksüren yürümesin
05 Haziran 2020 08:49		 Savunma Bakanlığı'na ikinci kadın sözcü
05 Haziran 2020 08:22
65 yaşa 4, gençlere 3 gün izin masada
05 Haziran 2020 07:45		 Çöpe atılan gıdaya bakanlık dur dedi
05 Haziran 2020 07:06
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:14 - Borsa güne yükselişle başladı10:11 - AYM'den örnek çalışma: 125 emsal bireysel başvuru kararı yayımladı!10:09 - Diyarbakır'da 11'i muvazzaf 18 şüpheliye FETÖ gözaltısı10:08 - İnternette görüp kızını öldürmüştü, video başkasına ait olduğu ortaya çıktı10:06 - Katibin akılalmaz oyunu...100 bin lira aldı baba oğul sanayicileri de yaktı10:01 - Taşıt kredisi başvuruları başladı... İşte faiz oranları09:59 - Siirt'te PKK operasyonu nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi09:57 - Bursa'da 'Şehit Erman Özcan' uyuşturucu operasyonunda 50 kişi gözaltına alındı09:56 - Tapu'da GYS sözlü sınav tarihleri açıklandı09:55 - Edirne Valiliği: Yunanistan, polis botumuza taciz ateşi açtı!
09:53 - Sokağa çıkma cezası indirimli ödenebilir09:49 - Başkentin Çubuk ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı09:49 - Güne başlarken döviz fiyatları09:47 - Başkent'te FETÖ soruşturmasında 37 gözaltı09:37 - Prof. Azap: Ankara'da beklediğimiz azalmayı göremedik09:30 - Polis ve Mahalle Bekçilerinin yetki karşılaştırması09:26 - Irak'ın kuzeyindeki 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi09:21 - Türk vatandaşları diğer ülkelerin sürücü belgesiyle 2 yıl araç kullanabilecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
MİT Tır'larından hapis cezası almış olan CHP'li Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
15 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak
65 yaşa 4, gençlere 3 gün izin masada
Prof. Azap: Ankara'da beklediğimiz azalmayı göremedik
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına 2 yeni atama
Hizmet sınıfı değişikliğinde 1-4 dereceye atanmanın önemi
Polis ve Mahalle Bekçilerinin yetki karşılaştırması
Bakan Koca'dan, bu fotoğrafa eleştiri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya talimatı
Berberoğlu protestolarına 'Devlet malıdır' eleştirisi
Mayıs'taki, 1.379 hakim ve savcı ataması Resmi Gazetede yayımlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
içi kazınmak 1
abd'de bir siyahinin polis tarafından öldürülmesi 1
kupa 3
tatil 4
zonguldak'ın büyükşehir olma isteği 1
bir kadın susuyorsa 2
küçülme hareketi 4
Netkent 5
ayakkabı mağazasında annesini iterek düşüren kız 8
trabzonspor'un uefa'dan men edilmesi 6
SON İLANLAR
Gebze Teknik Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Ataköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Fethiye Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi sözleşmeli 542 sağlık personeli alacak
Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam