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Prof. Azap: Ankara'da beklediğimiz azalmayı göremedik

Bilim Kurul üyesi Prof. Alpay Azap, kısıtlamaların azaltılmasına karşın bu hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının nedenine ilişkin açıklamalarda bulundu. Azap "Ankara'da beklediğimiz azalmayı göremedik, çok hafif bir artış var." dedi.
 05 Haziran 2020 09:37
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Prof. Azap: Ankara'da beklediğimiz azalmayı göremedik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son Bilim Kurulu toplantısının ardından hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genel karar alınmadığını, koronavirüs vakalarına göre il bazında uygulanabileceğini bildirdi.

15 İL İÇİN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KARARI

İçişleri Bakanlığı, 15 ilde 05.06.2020 tarihi saat 24.00 ile 07.06.2020 tarihi saat 24.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı genelgesinde, "Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak" denildi.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NEDEN GETİRİLDİ?

Bilim Kurul üyesi Prof. Alpay Azap, Habertürk TV'de yayınlanan Gün Başlıyor programına katıldı. Soruları yanıtlayan, Prof. Azap, normalleşme takviminin ardından gelen hafta sonu sokağa çıkma yasağıyla ilgili görüşlerini paylaştı:

"BAZI İLLERDE ARTIŞ VAR"

"İllerdeki pandemi kurulları ve il sağlık müdürlükleri belli illerde vaka sayılarının arttığını bildirdi. Gaziantep, Diyarbakır, Karadeniz Bölgesi'nden birkaç şehir de var. Ankara'da beklediğimiz azalmayı göremedik, çok hafif bir artış var.

İSTANBUL'DA DURUM NE?

Salgının başlangıcında vakaların büyük bir kısmı İstanbul'daydı. İstanbul çok büyük bir il olduğu için, sayılar Türkiye'yi çok etkiliyordu. Türkiye'ye baktığınızda İstanbul sayılarını görüyordunuz aslında. İstanbul'da salgının kontrol altına alındığını göz önüne alırsak Türkiye'nin geri kalanını görmeye başladık.

"BAZI İLLERİMİZ İÇİN YENİ BAŞLIYOR OLABİLİR"

İstanbul'un 1-1.5 ay önce tamamladığı salgın eğrisi bazı illerimiz için yeni başlıyor olabilir. Bunu dikkatlice takip etmek gerekir. Sayın Sağlık Bakanı "İkinci dalgayı beklemiyoruz" dedi. Bu önümüzdeki birkaç aylık dönem için yapılmış bir değerlendirme. Bu birkaç aylık dönemde vaka sayılarında belirgin bir düşüş olmasa dahil artış da beklemiyoruz."
Memurlar.Net
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