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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 05 Haziran 2020 09:49
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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları6,75206,7530
Avro7,67807,6790
Sterlin8,52208,5640
ANKARA
ABD Doları6,73506,7650
Avro7,66007,7000
Sterlin8,46108,6630
Anadolu Ajansı
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