Tapu'da GYS sözlü sınav tarihleri açıklandı
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınav tarihlerini açıkladı
|05 Haziran 2020 09:56
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2020 Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sözlü Sınav Tarihleri Hakkında Duyuru
Genel Müdürlüğümüz personeline yönelik olarak 29 Şubat 2020 tarihinde yapılan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yazılı sınavı sonuçlarına göre sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sözlü sınav tarihlerine ilişkin liste aşağıdaki bağlantılarda yer almaktadır.
Adayların sözlü sınavı, ekli listede isimlerinin karşısında belirtilen tarih ve saatte Genel Müdürlüğümüzün Dikmen Caddesi No: 14 Bakanlıklar Çankaya / ANKARA adresinde yapılacaktır.
Sözlü sınavına katılacak personele ilanen duyurulur.
Sözlü sınava katılacak personel listesi ve sözlü sınav tarihleri
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