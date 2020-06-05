1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bilim Kurulu Üyesi Turan: Virüsün denizde canlı kalma ihtimali düşük

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sema Turan, tatilde havuz yerine denizin tercih edilmesi gerektiğini belirtti. Doç. Dr. Turan, "Çünkü, bu virüslerin oda sıcaklığındaki bir suda canlı kalabildiğini biliyoruz; ama deniz suyunun içerdiği tuz miktarı nedeniyle denizde canlı kalma ihtimali düşük" dedi.
 05 Haziran 2020 08:55
Yazdır
Bilim Kurulu Üyesi Turan: Virüsün denizde canlı kalma ihtimali düşük

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Sema Turan, DHA'ya yaptığı açıklamada, dünyada ve Türkiye'de koronavirüs vakalarının azaldığını, ancak devam ettiğini bildirdi. Vatandaşların, bu nedenle yeni normale geçişte kuralları çok net bir şekilde anlaması gerektiğini belirten Doç. Dr. Turan, bu kurallara uyulduğu takdirde, yeni vaka oranlarının azalmaya daha sonrasında tamamen sıfırlanmaya doğru gideceğini vurguladı.

'ISLAK ZEMİNLERDE VİRÜS CANLI KALABİLİYOR'

Doç. Dr. Turan, tatile çıkacak vatandaşları da uyararak, tek kullanımlık havlu kullanılması gerektiğine dikkat çekti. Doç. Dr. Turan, "Havlu gibi ürünleri bulunduğumuz alanın dışına, şezlong üzerine ya da bir yerlere bırakabiliyoruz. O nedenle bu açıdan tek kullanımlık havlu önerisinde bulunuyoruz. Bir kez kullandıktan sonra havlunuzu bir yerlere bırakıyorsanız steril kalma ihtimalinin olamayacağını unutmamak gerekir. O havlu üzerine başka biri tarafından bir enfeksiyon etkeninin ulaşma ihtimali yüksektir. Bu virüsün ne kadar süre hangi yüzeylerde canlı kalabildiğini artık biliyoruz. Virüsün yaşam süresi ıslak zeminlerde daha az olmakla beraber kuru zeminlerde daha fazla canlı kalabilmekte. Yaşam süresi sıcaklıkla da çok ilişkili. Suyun ısısı eğer normal ısı olarak adlandırdığımız bir ısıdaysa virüs canlı kalabiliyor. O nedenle ıslak zeminlerde de virüsün canlı kaldığını unutmamak gerekir. Buna bağlı olarak o havluyu tekrar kullanmamayı bu açıdan öneriyoruz" dedi.

Doç. Dr. Turan ayrıca, toplu alanlarda havuza girmeden önce duş alınması gerektiğini kaydederek, "Havuza girmeden önce kişisel temizlikleriniz tam olmalı. Duşlarınızı almış olmalısınız. Ondan sonra havuza girmenizi tavsiye ediyoruz. Bu kurallara uymak bu dönem daha da üzerinde durulması gereken bir konu olduğu için bunları mutlaka göz ardı etmemeliyiz" ifadelerini kullandı.

'HAVUZ YERİNE DENİZ TERCİH EDİLMELİ'

Yazın havuz yerine denizin tercih edilmesine gerektiğine işaret eden Doç. Dr. Turan, "'Deniz mi havuz mu?' sorusunun cevabı aslında bende net; deniz. Çünkü halkımız deniz suyunda daha güvenli olacaktır. Havuzda da virüsler yaşamıyor; ama yine de deniz suyu havuz suyuna göre her zaman daha güvenlidir. Benim de şahsen önerim denize girilmesi şeklinde olur. Çünkü bu virüslerin oda sıcaklığındaki bir suda canlı kalabildiğini biliyoruz; ama deniz suyunun içerdiği tuz miktarı nedeniyle denizde canlı kalma ihtimali düşük. O yüzden de benim önerim yaz boyunca mümkün olduğu kadar denizi kullanmak. Vatandaşlarımıza havuzdan ziyade denizi tercih etmelerini öneririm" diye konuştu.

'RİSK HER ZAMAN VAR'

Doç. Dr. Turan, ayrıca 1 Haziran itibarıyla kuralların gevşetilmesinin 2'nci bir dalga gelme ihtimalini arttırdığına dair gelen yorumlar üzerine, bu riskin daima bulunduğunu kaydetti. İnsan hareketlerinin olduğu alanlarda bu korkuyu taşıdıklarını söyleyen Doç. Dr. Turan, "Yeni normalde eskisi gibi davranmamamız gerektiğini unutmayalım. Her seferinde buna dikkat etmemiz gerektiğini vurguluyoruz. İnsan hareketleri demek virüsün de hareket etmesi demek. O yüzden de mümkün olduğunca toplu alanlarda olmamaya çalışalım. Toplu alanlarda bulunmaya mecbursak mutlaka maske takalım, sosyal mesafelerimize mümkün olduğu kadar dikkat edelim. Eskisi gibi yaşamamamız gerektiğinin bilincinde ve farkında olmalıyız" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Prof. Azap: Ankara'da beklediğimiz azalmayı göremedik
05 Haziran 2020 09:37		 6. sınıf öğrencisinden F klavyede dünya rekoru
05 Haziran 2020 09:18
Koronavirüs dışı hastalara da test yapılacak
05 Haziran 2020 08:00		 Başkent'te 'drift' terörü
05 Haziran 2020 07:51
Tik Tok gençliği nereye gidiyor?
05 Haziran 2020 07:20		 Temassız yaşam önlemleri: Yeni normalde sosyalleşme böyle olacak
05 Haziran 2020 06:40
Sıcaklık ve 5 derece artacak- Haritalı
05 Haziran 2020 06:32		 Bilim Kurulu Üyesi açıkladı: Maske kullanımı ne zaman bitecek?
04 Haziran 2020 23:58
Sümela Manastırı yeniden ziyarete açıldı
04 Haziran 2020 23:08		 Bakan Koca paylaştı: Bir güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
04 Haziran 2020 21:43
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:14 - Borsa güne yükselişle başladı10:11 - AYM'den örnek çalışma: 125 emsal bireysel başvuru kararı yayımladı!10:09 - Diyarbakır'da 11'i muvazzaf 18 şüpheliye FETÖ gözaltısı10:08 - İnternette görüp kızını öldürmüştü, video başkasına ait olduğu ortaya çıktı10:06 - Katibin akılalmaz oyunu...100 bin lira aldı baba oğul sanayicileri de yaktı10:01 - Taşıt kredisi başvuruları başladı... İşte faiz oranları09:59 - Siirt'te PKK operasyonu nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi09:57 - Bursa'da 'Şehit Erman Özcan' uyuşturucu operasyonunda 50 kişi gözaltına alındı09:56 - Tapu'da GYS sözlü sınav tarihleri açıklandı09:55 - Edirne Valiliği: Yunanistan, polis botumuza taciz ateşi açtı!
09:53 - Sokağa çıkma cezası indirimli ödenebilir09:49 - Başkentin Çubuk ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı09:49 - Güne başlarken döviz fiyatları09:47 - Başkent'te FETÖ soruşturmasında aranan 37 kişiye gözaltı09:37 - Prof. Azap: Ankara'da beklediğimiz azalmayı göremedik09:30 - Polis ve Mahalle Bekçilerinin yetki karşılaştırması09:26 - Irak'ın kuzeyindeki 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi09:21 - Türk vatandaşları diğer ülkelerin sürücü belgesiyle 2 yıl araç kullanabilecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
MİT Tır'larından hapis cezası almış olan CHP'li Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
15 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak
65 yaşa 4, gençlere 3 gün izin masada
Prof. Azap: Ankara'da beklediğimiz azalmayı göremedik
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına 2 yeni atama
Hizmet sınıfı değişikliğinde 1-4 dereceye atanmanın önemi
Polis ve Mahalle Bekçilerinin yetki karşılaştırması
Bakan Koca'dan, bu fotoğrafa eleştiri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya talimatı
Berberoğlu protestolarına 'Devlet malıdır' eleştirisi
Mayıs'taki, 1.379 hakim ve savcı ataması Resmi Gazetede yayımlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bulduğu 60000 lirayı teslim eden taksiciye 31 tl bahşiş vermek 2
gizli mod 2
Berber salonundaki gizemli abiler 2
6-7 haziran 2020 sokağa çıkma yasağı 2
beni rahat bırak 2
tek kişilik bank dönemi 4
kupa 3
avrupa'da bisiklet kullanımı 3
enflasyonun 4,56 çıkması 5
zonguldak'ın büyükşehir olma isteği 1
SON İLANLAR
Gebze Teknik Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Ataköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Fethiye Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi sözleşmeli 542 sağlık personeli alacak
Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam