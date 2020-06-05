1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Taşıt kredisi başvuruları başladı... İşte faiz oranları

Üç kamu bankasının başlattığı kredi kampanyasında iki kredi paketi daha devreye girdi.
 05 Haziran 2020 10:01
Yazdır
Taşıt kredisi başvuruları başladı... İşte faiz oranları

Taşıt ve çeyiz kredileri için başvurular bugün şubelerden yapılabilecek.

Kamu bankalarının hafta başında açıkladığı dört kredi destek paketinden üçü için başvurular alınmaya başlandı.

Salı günü Konut Kredisi Paketi hayata geçirilirken, bugün de Taşıt Kedisi Paketi, Sosyal Hayatı Destek kredi paketi kullanıma sunuldu.

Yerli üretim sıfır araçlarda faiz oranı yüzde 0,49 ile yüzde 0,69 arasında değişirken, ikinci el araçlarda faiz oranı yüzde 0,82 olarak uygulanacak.

Yerli üretim çeyiz eşyası almak isteyenlere ise yüzde 0,55'ten kredi verilecek.

Turizm Destek Kredisi paketi için başvuru tarihi ise henüz açıklanmadı.

Başvurular, kamu bankalarının şubelerinden gerçekleştirilebiliyor.
NTV
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Moody's: Havacılık sektörü 2023'e kadar toparlanamayacak
04 Haziran 2020 22:50		 Milas-Bodrum Havalimanı'nda iç hat uçuşları başladı
04 Haziran 2020 20:06
Bakan Pakdemirli: Bu yıl 2 bin 305 ton orkinos avlanabilecek
04 Haziran 2020 11:48		 Bakan'ın duyurusuyla yeniden açılan Gürbulak Sınır Kapısı'nda hareketlilik
04 Haziran 2020 11:08
Merkez Bankası: TL'deki değer kaybı salgına bağlı etkilerle yükseldi
04 Haziran 2020 10:42		 Sağlıklı turizme 11 günde bin 452 başvuru
04 Haziran 2020 09:20
Bu tesiste günlük 2,5 milyon maske üretiliyor
03 Haziran 2020 15:58		 'Kuru kayısı, kuru üzüm ve Antep fıstığı lisanslı depolanacak'
03 Haziran 2020 13:00
Ticaret'te toparlanma devam ediyor, iki gümrük kapısı açılıyor
03 Haziran 2020 12:42		 İş dünyası 2020 yılında adli tatil istemiyor
03 Haziran 2020 11:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:14 - Borsa güne yükselişle başladı10:11 - AYM'den örnek çalışma: 125 emsal bireysel başvuru kararı yayımladı!10:09 - Diyarbakır'da 11'i muvazzaf 18 şüpheliye FETÖ gözaltısı10:08 - İnternette görüp kızını öldürmüştü, video başkasına ait olduğu ortaya çıktı10:06 - Katibin akılalmaz oyunu...100 bin lira aldı baba oğul sanayicileri de yaktı10:01 - Taşıt kredisi başvuruları başladı... İşte faiz oranları09:59 - Siirt'te PKK operasyonu nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi09:57 - Bursa'da 'Şehit Erman Özcan' uyuşturucu operasyonunda 50 kişi gözaltına alındı09:56 - Tapu'da GYS sözlü sınav tarihleri açıklandı09:55 - Edirne Valiliği: Yunanistan, polis botumuza taciz ateşi açtı!
09:53 - Sokağa çıkma cezası indirimli ödenebilir09:49 - Başkentin Çubuk ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı09:49 - Güne başlarken döviz fiyatları09:47 - Başkent'te FETÖ soruşturmasında aranan 37 kişiye gözaltı09:37 - Prof. Azap: Ankara'da beklediğimiz azalmayı göremedik09:30 - Polis ve Mahalle Bekçilerinin yetki karşılaştırması09:26 - Irak'ın kuzeyindeki 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi09:21 - Türk vatandaşları diğer ülkelerin sürücü belgesiyle 2 yıl araç kullanabilecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
MİT Tır'larından hapis cezası almış olan CHP'li Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
15 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak
65 yaşa 4, gençlere 3 gün izin masada
Prof. Azap: Ankara'da beklediğimiz azalmayı göremedik
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına 2 yeni atama
Hizmet sınıfı değişikliğinde 1-4 dereceye atanmanın önemi
Polis ve Mahalle Bekçilerinin yetki karşılaştırması
Bakan Koca'dan, bu fotoğrafa eleştiri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya talimatı
Berberoğlu protestolarına 'Devlet malıdır' eleştirisi
Mayıs'taki, 1.379 hakim ve savcı ataması Resmi Gazetede yayımlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tek kişilik bank dönemi 4
dua ve himmetlerle galatasaray'ı ayağa kaldırmak lazım 1
trabzonspor'un uefa'dan men edilmesi 6
küçülme hareketi 4
Bizimkiler 2
Berber salonundaki gizemli abiler 2
içeceklerin 2.5 litre olanının tercih edilmemesi gerekliliği 4
beni rahat bırak 2
6-7 haziran 2020 sokağa çıkma yasağı 2
geçmek 1
SON İLANLAR
Gebze Teknik Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Ataköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Fethiye Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi sözleşmeli 542 sağlık personeli alacak
Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam