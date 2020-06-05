Katibin akılalmaz oyunu...100 bin lira aldı baba oğul sanayicileri de yaktı
|05 Haziran 2020 10:06
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Hürriyet'in özel haberine göre: İSTANBUL Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava dosyasına göre, suçlamaya konu olay 5 Eylül 2019 günü saat 18.58 sıralarında yaşandı. Soruşturma savcısının hazırladığı iddianameye göre, Metin Yağız, Zühtü Koloğlu'nun sahibi olduğu plastik fabrikasını almak istedi. Taraflar arasında bir dizi protokol yapıldı. İddiaya göre, Yağız, Koloğlu'na yaptığı ödemelere karşılık fabrikanın devrini yapmaması halinde teminat senedi aldı.
ORDU'DAN GELDİ SİSTEME GİRDİ
İcra takibine konulan 3 milyon 150 bin TL'lik senet 5 Ağustos 2017 ödeme tarihliydi. Yapılan takibe Koloğlu itiraz etti; senedin sahte olduğunu öne sürdü. Senet üzerinde yapılan incelemede, imzanın Koloğlu'na ait olduğu belirlendi. Senede ilişkin görülen davada sona gelinirken ilginç bir gelişme oldu. Metin Yağız'ın avukatı Bayram Ali Bayram'ın eski çalışanı M.Ş., 5 Eylül günü memleketi Ordu'dan İstanbul'a geldi. Ofise giren Şahin, eski patronu Av. Bayram'ın e-imzası ve UYAP şifresini kullanarak sisteme girdi. Babasına ait GSM hattı üzerinden 5 Eylül akşamı saat 18.58'de UYAP'a (Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi) giren Şahin, icra dosyasına, feragat yazısı gönderdi. Yazıda, borcun haricen ödendiği, senedin, senet sahibine verilerek dosyanın kapatılmasını istedi.
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