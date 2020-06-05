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Diyarbakır'da 11'i muvazzaf 18 şüpheliye FETÖ gözaltısı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik 11 ilde 11'i muvazzaf 18 şüpheli hakkında soruşturma açıldı. Operasyonlarda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
 05 Haziran 2020 10:09
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Diyarbakır'da 11'i muvazzaf 18 şüpheliye FETÖ gözaltısı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yapılan araştırmalar sonucunda sabit hatlardan örgüt yöneticisi konumunda bulunan şahıslar tarafından arandığı tespit edilen, 11'i muvazzaf 18 askeri personele yönelik gözaltı kararı verildi.

11 il'de yapılan eş zamanlı düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor..

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