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Üniversiteden kişiye özel ve usule aykırı ilanlar

Amasya Üniversitesi bazı üniversiteler gibi akademik kadro ilanlarında denetimsizlikten doğan süreci kontrolsüzce kullanmaya devam ediyor!
 05 Haziran 2020 13:30
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Üniversiteden kişiye özel ve usule aykırı ilanlar

Bilindiği üzere, 09 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete'de "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadro ilanları da herhangi bir yetkili kurum tarafından kontrole tabi olmaksızın Resmi Gazete'de ilan edilmeye başladığından bu yana gündemden düşmeyecek şekilde gerek devlet gerekse vakıf üniversiteleri maalesef akademik kadro ilanlarında hata yapma noktasında kararlılıklarını korumaktadır.

Bu noktada, yeni bir örnek geçtiğimiz günlerde Ebelik Bölümüne Kimya Profesörü almak için ilana çıkan ve onu daha sonra iptal etmek durumunda kalan Amasya Üniversitesi tarafından yapıldı. İlgili üniversitece, 04.06.2020 tarihli Resmi Gazete'de 1 profesör, 3 Öğretim görevlisi ve 5 Araştırma görevlisi olmak üzere toplamda 9 kadro ilanı yayımlanmıştır.

Öğretim elemanı kadrolarını incelediğimizde, Basın ve Yayıncılık programına "ŞARKİYAT ARAŞTIRMALARI ANABİLİM DALI'NDA TEZLİ YÜKSEK LİSANS YAPMIŞ OLUP, BELGELENDİRMEK KAYDIYLA PRODÜKSİYON ALANINDA EN AZ 3 (ÜÇ) YIL DENEYİME SAHİP OLMAK' şartı ile öğretim görevlisi ilan edilmiştir. Şarkiyat Araştırmaları Anabilim Dalında ülkemizin doğusundaki coğrafyada kurulan devletlerin ve yaşayan halkların Tarih, Edebiyat, Dil, Politika ve Din alanında ortaya koydukları değerleri ve sistemleri araştırmak üzere eğitim alındığı; lisans mezuniyeti belirtilmeyen bu ilana bir de muhteva açısından açıklandığı üzere programla uyuşmayan bir alandan yüksek lisans mezuniyeti şartı aramanın aklı selim olmadığı, yine prodüksiyon alanındaki tecrübenin ise daha çok Radyo Televizyon alanında gerekli bir deneyim niteliği olduğunu değerlendirilmekteyiz.

Kişiye özel hale getirilen bu ilanın mesleki eğitimin önem kazandığı şu günlerde İletişim ve Gazetecilik alanından mezunların başvurusuna imkan vermek üzere mutlaka revize edilmesi gerekmektedir. Yoksa hizmet sektörüne nitelikli kalifiye eleman yetiştirmek yerine yeterli beceri düzeyine erişememiş adaylar mezun olacaktır. Oysa "YENİ YÖK" istihdam odaklı politikaları öncelemektedir.

Zira Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 20.03.2020 tarihinde kadrolar hakkında Üniversitelere gönderdiği yazıda programlara uygun nitelikte öğretim elemanı istihdamına dikkat edilmesi uyarısında bulunmuş söz konusu kararın Sayıştay Başkanlığına da bildirilmesine yönelik gerekli önlemleri de almıştır bizden hatırlatması.

Aşağıdaki araştırma görevlisi ilanında ise Yükseköğretim Kurulunun 23 Ağustos 2017 tarihli kararında yer aldığı üzere "Araştırma Görevlisi Başvurularında İlan Edilen Bölüm Anabilim Dalı Program Hangi Alandan Öğrenci Alıyorsa O Alandaki ALES Puan Türünün Kullanılması" gerekiyorken; Siyaset Bilim ve Kamu Yönetimi bölümü Eşit Ağırlık alanından öğrenci alınmasına rağmen ilanda hatalı bir şekilde ALES sözel puan türü istenmektedir. Hatalı başvuruların önüne geçmek için ivedilikle bu ilanda da düzeltme gerekmektedir.

Üniversitesi özelinde değerlendirme yapılsa da gerek mevzuat açısından gerek istenilen şahsa özel şartlar açısından Akademik Kadro İlanlarının genel fotoğrafı hiç iç açıcı değildir ve arkası da kesilmemektedir. Umarız Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı artık bu duruma yeter der ve bir an evvel ilan öncesi denetime yönelik düzenleyici kararlar alır...
Memurlar.Net - Özel

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