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Yazılımcı ordusuna yarım milyon başvuru

Türkiye'ye yazılım alanında tarihi bir kapasite kazandıracak '1 Milyon Yazılımcı Projesi' son hızla devam ediyor. BTK Akademi'den 500 bini aşkın kişi eğitim aldı
 05 Haziran 2020 10:38
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Yazılımcı ordusuna yarım milyon başvuru

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 yılda 1 milyon yazılımcı yetiştirilmesi talimatının ardından başlatılan '1 Milyon Yazılımcı Projesi'nde katılımcılar ilk eğitimlerini almaya başladı.

BAŞVURU 500 BİNİ AŞTI

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) bir süredir faaliyette bulunan BTK Akademi Portalı üzerinden verilen eğitimlerden çok sayıda kişi yararlanmaya başlarken, halihazırda 13 kategoride 31 ayrı eğitimin verildiği bu platformda eğitimlerin sayısı 100'e çıkarılacak. Şu ana kadar platformu aktif olarak kullananların sayısı 500 bini aşarken, eğitimler sonrası istihdam imkanlarından yararlanmak isteyen kişilerin 290 bini de CV'lerini doldurdu. Proje kapsamında, kamuda ve özel sektörde, bilgi teknolojileri alanında kariyer sahibi olmak isteyenlerin özgeçmişlerinin toplandığı bir havuz oluşturulurken, işverenler, proje kapsamında kimin, hangi eğitimi, kaç puanla bitirdiğini görüp kendilerine en uygun adayı seçerek işe alabilecek. BTK Akademi bünyesinde verilen eğitimler Türkiye'nin yazılım endüstrisine katkı sunacak gençlerin yetişmesini sağlayacak. Bu kapsamda gençlere big data (büyük veri), web tabanlı programlama dili PHP, veri tabanı yönetim sistemi SQL eğitimi, programla dili Javascript, Microsoft'un geliştirmiş olduğu yeni nesil programlama dili C#, işaretleme dili CSS ile robotik kodlama gibi 13 farklı kategoride eğitimler veriliyor.

OYUN YAZACAKLAR

Projeden mezun olanlar profesyonel olarak dijital oyun yazabilecek yetkinliğe sahip olacak. Mezunlar, bilgi güvenliği uzmanı, iş analisti, network uzmanı, proje yöneticisi, raporlama uzmanı, sızma testi uzmanı, siber güvenlik uzmanı, sistem analisti, test uzmanı, veri analisti, veritabanı yöneticisi, web tasarım, yardım masası ve yazılım geliştirme uzmanı olarak iş bulabilecek.

Barış Şimşek
Sabah
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