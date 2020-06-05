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Askerler arasında tepki çeken videoya, Bakan talimatıyla inceleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, görüntüleri sosyal medyada yer alan askerlere ilişkin inceleme talimatı verdi
 05 Haziran 2020 10:40
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Askerler arasında tepki çeken videoya, Bakan talimatıyla inceleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, görüntüleri sosyal medyada yer alan askerlere ilişkin inceleme talimatı verdi.

Sosyal medyada yer alan ve tepki çeken, bir askere kıdemli diğer askerlerce yaptırılan bazı hareketlerle ilgili görüntüler üzerine Akar, ilgili birlik komutanları tarafından olayla ilgili inceleme başlatılmasını istedi.

Bunun üzerine, söz konusu davranışlarda bulunan askerler tespit edilerek, haklarında idari ve hukuki işlem başlatıldı.
Anadolu Ajansı
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