Adıyaman'da PKK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı
Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
|05 Haziran 2020 10:49
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "yasama meclisi" olarak kabul edilen Demokratik Toplum Kongresi'ne (DTK) yönelik kent merkezinde 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda aralarında mali müşavir, ihraç öğretmen, ev kadınının da bulunduğu R.A, A.Y, A.K, E.G. ve C.D. gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyaller ve yasaklı yayınlar ele geçirildi.
Öte yandan, 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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