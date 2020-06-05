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Savunmada 'robotimler' geliyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen projeyle insansız hava ve kara araçları, yeni teknolojiler eklenerek geleceğin harekat ortamına hazırlanıyor- Bu kapsamda, yapay zeka destekli insansız araçların sürü halinde, GPS olmayan ortamda ve tam otonom olarak görev icra edeceği bir sistem oluşturulacak
 05 Haziran 2020 11:12
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Savunmada 'robotimler' geliyor

- Türk savunma sanayisi tarafından yürütülen Robotim Projesi ile insansız kara (İKA) ve hava (İHA) araçlarının etkinliği yeni teknolojilerle daha da artırılacak.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda, yapay zeka ve robotik alanında faaliyet gösteren firma, kurum ve kuruluşların katılımıyla, belirlenen teknolojilerde teknik ve taktik ihtiyaçların karşılanabilmesine yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda, söz konusu alanlarda yetkinliği bulunan firmaların oluşturduğu konsorsiyumla ocak ayında "Robotim-İşbirlikçi Robotlar (insansız hava ve kara araçları) ile Otonom Keşif, Güdüm ve Seyrüsefer Ar-Ge Projesi" sözleşmesi imzalandı.

Proje kapsamında, insansız sistemlere yeni teknolojiler eklenerek geleceğin harekat ortamına hazırlık yapılacak. Robotim Projesi'yle, yapay zeka destekli İHA ve İKA'ların sürü halinde, GPS olmayan ortamda ve tam otonom olarak görev icra edeceği bir sistem oluşturulacak.

Kara ve hava araçlarının kendilerine has operasyonel avantajları en verimli şekilde kullanılacak, keşif ve gözetleme görevleri için sürü içerisinde iş paylaşımı, farklı sensör verilerinin birleştirilmesi, ortak taktik ve davranış algoritmaları geliştirilecek.

- Yetenekli robot sürüler

Projeyle, dağıtık yapay zeka destekli sürü algoritmalarının geliştirilmesi, yapay zeka destekli nesne ve dost-düşman unsur tespiti, sürü haberleşmesi altyapısı hazırlanması gibi sürü yeteneklerinin kazanılması hedefleniyor.

Ayrıca, İHA'ların hareket halindeki İKA'lara iniş yapabilmesi ve otonom şarj edilerek görevine devam etmesi, eş zamanlı konumlandırma ve haritalandırma ile kapalı ortamlarda dahi GPS bağımsız seyrüsefer ve güdüm yeteneği, İHA ve İKA'ların birlikte kullanımı ve yapay zeka destekli iş paylaşımı ile operasyonel kabiliyetlerin üst düzeye çıkarılması amaçlanıyor.

Robotim Projesi'nde, Polonom-SelviTech iş ortaklığı ana yüklenici, TÜBİTAK BİLGEM, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Balıkesir Üniversitesi alt yüklenici olarak yer alıyor.
Anadolu Ajansı
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