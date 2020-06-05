Bodrum'da 20 yaşındaki gencin öldüğü lastik bot kazası güvenlik kamerasında
|05 Haziran 2020 12:10
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, üzerinden denize düştüğü lastik botun çarptığı gencin hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Emir Balkaya'nın (20) yaşamını yitirdiği lastik bot kazasının, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı belirlendi.
Görüntülerde, açıkta hızlı seyreden lastik botun, kendi etrafında birkaç kez döndükten sonra hızla limana ilerlemesi ve betona çarptıktan sonra devrilmesi yer alıyor.
Yalıkavak koyunda demirli bir teknede çalışan Ali Murat Şişman (20) ile Emir Balkaya (20) dün kıyıdan kumanya almak için lastik botla tekneden ayrılmış, arızalanan bottaki Şişman ve Balkaya, dengelerini kaybederek denize düşmüştü. Başka bir botla kıyıya getirilen Balkaya, kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirmişti.
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