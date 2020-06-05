Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Batman Çayı'nda kaybolan Suriyeli çocuğun cesedi bulundu
Batman'da serinlemek için girdiği Batman Çayı'nda kaybolan Suriyeli çocuğun cesedine ulaşıldı.
|05 Haziran 2020 12:50
|Yazdır
Batman'da serinlemek için girdiği Batman Çayı'nda kaybolan Suriyeli çocuğun cesedine ulaşıldı.
Dün öğle saatlerinde Batman Çayı'na girdikten bir süre sonra akıntıya kapılarak kaybolan Suriyeli Nadir Ali'nin (14) bulunması için AFAD ve Bitlis Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
Ekiplerin çalışmaları sonucu Ali'nin cansız bedeni bulundu.
Ali'nin yakınları gözyaşlarına boğuldu.
Çaydan çıkarılan ceset otopsi için Batman Bölge Devlet Hastanesine götürüldü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|200 kilo kırmızı et çaldıktan sonra sarılıp öpüşerek kutladılar
05 Haziran 2020 14:03
|Polis memurunun silahlı kavgada şehit edilmesiyle ilgili 2 kişi daha tutuklandı
05 Haziran 2020 13:37
|İstanbul Maltepe'de platonik aşık dehşeti: 1 ölü, 3 yaralı
05 Haziran 2020 13:05
|Babasıyla kardeşini 14 yıl önce öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı yakalandı
05 Haziran 2020 12:11
|Bodrum'da 20 yaşındaki gencin öldüğü lastik bot kazası güvenlik kamerasında
05 Haziran 2020 12:10
|İntihar ettiği sanılan genç kızın töre cinayetine kurban gittiği belirlendi
05 Haziran 2020 11:14
|Muş'ta sahte belge düzenleyerek devleti zarar uğratan 53 şüpheli yakalandı
05 Haziran 2020 11:10
|İnternette görüp kızını öldürmüştü, video başkasına ait olduğu ortaya çıktı
05 Haziran 2020 10:08
|Katibin akılalmaz oyunu...100 bin lira aldı baba oğul sanayicileri de yaktı
05 Haziran 2020 10:06
|Bursa'da 'Şehit Erman Özcan' uyuşturucu operasyonunda 50 kişi gözaltına alındı
05 Haziran 2020 09:57