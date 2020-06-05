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Bakan Albayrak: Enflasyon Temmuz'dan sonra düşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enflasyonda 8,5 hedefi hala gerçekleşebilir bir hedef. Enflasyonda temmuzla birlikte trend aşağı yönlü. Güçlü disiplinin meyvesini almaya başlayacağız bu da faiz manasında maliyetleri olumlu etkileyecektir dedi.
 05 Haziran 2020 13:26
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Bakan Albayrak: Enflasyon Temmuz'dan sonra düşecek

Ekonomist ve akademisyenlerle bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Faizlerde, kurda, enflasyonda istikrarlı dönemin güçlenerek devam etmesi için disiplinden hiç taviz vermeyeceğiz." vurgusu yaptı.

İki günde Emlak Konut talebinde Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldığını ve başvuruların 15 bini geçtiğini ifade eden Albayrak, ekonomide dolarizasyonun tersine döndüğü bir sürece girildiğini kaydetti.

Bakan Albayrak'ın açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

Geniş kapsamlı paket

Çalışma Bakanlığı'nda istihdamla ilgili geniş kapsamlı bir paket hazırlığı var. İstihdam kalkanı paketi hazırlığı yapıyoruz. Çizilen çerçevenin ilk defa bu kadar geniş olduğu bir çalışma olacak.

Mali disiplin her zaman kırmızı çizgimiz ancak olağanüstü dönemden geçerken bütçe açığı performansı öncelik değil. Öncelik istihdamı muhafaza etmek.

Türkiye kontrolü kaybetmedi

Türkiye ilk defa enflasyon-faiz-kur denkleminde benzer ülkelere göre kontrolü kaybetmediği bir süreç tecrübe etti. Dolarizasyonun tersine döndüğü bir sürece giriyoruz.

Swap anlaşmaları

Ülkenin döviz kapasitesi ne kadarsa döviz rezervi o kadardır, sistemin döviz ihtiyacı döviz harcaması kadar... Dövizle borçlanma son bir yılda düştü, döviz borçluluğu TL'ye dönüyor. Swap konusu o kadar anlaşılmamış ki herkes bir tarafını konuşuyor. Swap normalleşme sürecinin önemli araçlarından biri olacak, süreç başladı.

Enflasyon hedefi

Enflasyonda 8,5 hedefi hala gerçekleşebilir bir hedef. Enflasyonda temmuzla birlikte trend aşağı yönlü. Güçlü disiplinin meyvesini almaya başlayacağız bu da faiz manasında maliyetleri olumlu etkileyecektir.

"Fırsatçılık yapma devri değil"

Devlet olarak kampanyadan çıkarmak dahil net tavır ortaya koyacağız, devir fırsatçılık yapma devri değil. Türkiye için pozitif bir fırsat penceresinin açıldığı bir döneme girildi. Her senaryoyu detaylı çalışan bir ekibimiz var. Türkiye'de yatırım için dünyada büyük gruplarla üretim ve yatırım anlamında görüşmeler yürütüyoruz, yakında açıklanır.

Bankalarla toplantı

Bankalarla faydalı, verimli ve istişaresi güzel bir toplantı yaptık. Dünya değişirken bankacılık refleksleri de değişiyor. Şeffaf olarak her şeye baktık, en iyi uygulamaları ele almaya çalışıyoruz. Eski bankacılık, eski ekonomi artık yok, güncellenmemiz lazım, yeni normale adapte olmalıyız. Bankalarla aynı sayfada olduğumuzu düşünüyorum, tabi ayrışanlar hızlı adapte olanlar olacak.

"Geçmiş refleksler dönemi bitti"

Eski müktesebatı unutun, her baş ağrısına aspirin dönemi bitti. Geçmiş refleksler dönemi bitti, yeni dünya düzeni bunu zorunlu kılıyor. 'Bir türlü batamadı bu ülke, bir türlü IMF'ye teslim olunmadı', birileri bunu dillendirmeye devam edecek ama süreci doğru okuyan kazanacak, diğerlerinin tahminleri tutmayacak

"Kazan kazan olmalı"

Vergi öteleme konusu dinamik takip ettiğimiz bir süreç, gerçek talep suni talep ne kadar, hayati izliyoruz. Bankalarla karşılıklı yeni normale adapte olmalıyız, bankaların iyi olmasını en çok ben isterim en çok vergiyi onlardan alıyorum, kazan kazan olmalı.
Memurlar.Net
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