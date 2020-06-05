Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 277'nci gününe girdi.

Adana'nın Seyhan ilçesinden 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Engin için gelerek eylem yapan anne Kamile Küçükdağ, çocuklarını almadan eylemi bitirmeyeceklerini söyledi.

Canlarından bir parçanın koparılıp götürüldüğünü dile getiren Küçükdağ, "Bizden ne istiyorlar? İki çocuğumla buralarda perişan olduk. Artık yeter, evladımızı versinler, çekip gidelim." dedi.

Küçükdağ, evladına teslim olması çağrısında bulunarak, "Çocuklarımızı götürüp dağda mahkum etmişler, oğlum beni duyuyorsan teslim ol. Özgürlük anne ve babanın yanıdır. Senin yerin orası değil." diye konuştu.

- "14-15 yaşındaki çocukları dağa gönderdiniz"

Sur ilçesinden 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Özkan için oturma eylemi yapan baba Süleyman Aydın da evlatlarına kavuşana kadar eylemi sürdüreceklerini belirtti.

Dün milletvekillikleri düşürülen HDP'li Musa Farisoğulları ve Leyla Güven'in tutuklanmasını hatırlatan Aydın, şunları dile getirdi:

"Musa Farisoğulları eylemimizin ilk gününden beri buradan geçip bizimle alay ediyordu, bizi görmezden geliyordu. Leyla Güven ise çadırımızın yanı başında, 'Gerillaya katılım da olacak, savaşlar da olacak.' diyerek, devleti tehdit etti. Bunu hangi devlet kabul eder? HDP milletvekilleri PKK ile aranıza mesafe bırakın. 277 gündür bu Kürt vatandaşları, buradaki anneler, babalar perişan oldu. Neden bunları görmezden geliyorsunuz? 14-15 yaşındaki çocukları dağa gönderdiniz? Artık 10 yaşındaki çocuk bile biliyor ki, PKK ile iş birliği yapıyorsunuz."

Yıllardır çocuklarından haber alamadıklarını dile getiren Aydın, "Anne ve babalar çocuklarından ayrı perişan." ifadesini kullandı.