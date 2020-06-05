1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

Anne Kamile Küçükdağ: Çocuklarımızı götürüp dağda mahkum etmişler, oğlum beni duyuyorsan teslim ol"- Baba Süleyman Aydın:- "14-15 yaşındaki çocukları dağa gönderdiniz. Anne ve babalar çocuklarından ayrı perişan"
 05 Haziran 2020 13:42
Yazdır
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 277'nci gününe girdi.

Adana'nın Seyhan ilçesinden 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Engin için gelerek eylem yapan anne Kamile Küçükdağ, çocuklarını almadan eylemi bitirmeyeceklerini söyledi.

Canlarından bir parçanın koparılıp götürüldüğünü dile getiren Küçükdağ, "Bizden ne istiyorlar? İki çocuğumla buralarda perişan olduk. Artık yeter, evladımızı versinler, çekip gidelim." dedi.

Küçükdağ, evladına teslim olması çağrısında bulunarak, "Çocuklarımızı götürüp dağda mahkum etmişler, oğlum beni duyuyorsan teslim ol. Özgürlük anne ve babanın yanıdır. Senin yerin orası değil." diye konuştu.

- "14-15 yaşındaki çocukları dağa gönderdiniz"

Sur ilçesinden 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Özkan için oturma eylemi yapan baba Süleyman Aydın da evlatlarına kavuşana kadar eylemi sürdüreceklerini belirtti.

Dün milletvekillikleri düşürülen HDP'li Musa Farisoğulları ve Leyla Güven'in tutuklanmasını hatırlatan Aydın, şunları dile getirdi:

"Musa Farisoğulları eylemimizin ilk gününden beri buradan geçip bizimle alay ediyordu, bizi görmezden geliyordu. Leyla Güven ise çadırımızın yanı başında, 'Gerillaya katılım da olacak, savaşlar da olacak.' diyerek, devleti tehdit etti. Bunu hangi devlet kabul eder? HDP milletvekilleri PKK ile aranıza mesafe bırakın. 277 gündür bu Kürt vatandaşları, buradaki anneler, babalar perişan oldu. Neden bunları görmezden geliyorsunuz? 14-15 yaşındaki çocukları dağa gönderdiniz? Artık 10 yaşındaki çocuk bile biliyor ki, PKK ile iş birliği yapıyorsunuz."

Yıllardır çocuklarından haber alamadıklarını dile getiren Aydın, "Anne ve babalar çocuklarından ayrı perişan." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Haftasonu için yasak iptal edildi, havalar nasıl olacak?
05 Haziran 2020 13:54		 Kocatepe Camisi'nde cuma namazı kılındı
05 Haziran 2020 13:44
Iğdır'da foseptik çukuruna düşen oğlağı zabıta kurtardı
05 Haziran 2020 12:25		 Kovid-19 testi yapan sağlık çalışanları tatil planı yapmıyor
05 Haziran 2020 11:29
Sağlık Bakanlığı gebelere 'Demir ve D vitamini' desteği verecek
05 Haziran 2020 11:22		 Prof. Azap: Ankara'da beklediğimiz azalmayı göremedik
05 Haziran 2020 09:37
6. sınıf öğrencisinden F klavyede dünya rekoru
05 Haziran 2020 09:18		 Bilim Kurulu Üyesi Turan: Virüsün denizde canlı kalma ihtimali düşük
05 Haziran 2020 08:55
Koronavirüs dışı hastalara da test yapılacak
05 Haziran 2020 08:00		 Başkent'te 'drift' terörü
05 Haziran 2020 07:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:09 - Koronavirüs aşısının üretimine başlandı14:06 - Konut kampanyasına 2 günde rekor başvuru14:03 - 200 kilo kırmızı et çaldıktan sonra sarılıp öpüşerek kutladılar13:54 - Haftasonu için yasak iptal edildi, havalar nasıl olacak?13:49 - Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar Suriye sınırında13:46 - TBMM Başkanı'ndan 3 ismin vekilliğinin düşürülmesine ilişkin açıklama13:44 - Kocatepe Camisi'nde cuma namazı kılındı13:42 - Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor13:39 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:38 - Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
13:37 - Polis memurunun silahlı kavgada şehit edilmesiyle ilgili 2 kişi daha tutuklandı13:30 - Üniversiteden kişiye özel ve usule aykırı ilanlar13:26 - Bakan Albayrak: Enflasyon Temmuz'dan sonra düşecek13:11 - Çeyrek altın ne kadar?13:05 - İstanbul Maltepe'de platonik aşık dehşeti: 1 ölü, 3 yaralı13:00 - Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Seçim Mevzuatı Uyum Komisyonu kuruldu12:50 - Batman Çayı'nda kaybolan Suriyeli çocuğun cesedi bulundu12:25 - Iğdır'da foseptik çukuruna düşen oğlağı zabıta kurtardı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
15 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak
Erdoğan: Sokağa çıkma yasağını iptal ettik
Prof. Azap: Ankara'da beklediğimiz azalmayı göremedik
65 yaşa 4, gençlere 3 gün izin masada
Askerler arasında tepki çeken videoya, Bakan talimatıyla inceleme
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına 2 yeni atama
Taşıt kredisi başvuruları başladı... İşte faiz oranları
Hizmet sınıfı değişikliğinde 1-4 dereceye atanmanın önemi
İnternette görüp kızını öldürmüştü, video başkasına ait olduğu ortaya çıktı
Polis ve Mahalle Bekçilerinin yetki karşılaştırması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ayakkabı mağazasında annesini iterek düşüren kız 8
gizli mod 2
3 vekilin milletvekilliklerinin düşürülmesi 1
ankaragücü 4
içi kazınmak 1
ayasofya,türkiye'nin mülküdür,fethedilmiştir 1
sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım 1
yo yo etkisi 4
eşin rızası olmadan konut satışı yapılamayacak 2
dua ve himmetlerle galatasaray'ı ayağa kaldırmak lazım 1
SON İLANLAR
Gebze Teknik Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Ataköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Fethiye Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi sözleşmeli 542 sağlık personeli alacak
Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam