Kocatepe Camisi'nde cuma namazı kılındı
Toplu ibadet kısıtlamasının kaldırılmasının ardından ikinci cuma gününde vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde saf tuttu
|05 Haziran 2020 13:44
|Yazdır
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki toplu ibadet kısıtlamasının kaldırılmasının ikinci haftasında vatandaşlar, cuma namazı için Kocatepe Camisi'ni doldurdu.
Caminin girişine vatandaşların sağlığını korumak için dezenfektan kabini kuruldu. Gelenlere tek kullanımlık seccade, maske ve kolonya veren görevliler, sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda da uyarılarda bulundu.
Cami içerisinde ve avluda seccadelerini sosyal mesafe kuralına uygun şekilde sererek saf tutan cemaat, hutbenin okunmasının ardından cuma namazını kıldı.
Vatandaşlar, namaz sonrasında da camiden kurallara uygun şekilde çıkılması konusunda uyarıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Haftasonu için yasak iptal edildi, havalar nasıl olacak?
05 Haziran 2020 13:54
|Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor
05 Haziran 2020 13:42
|Iğdır'da foseptik çukuruna düşen oğlağı zabıta kurtardı
05 Haziran 2020 12:25
|Kovid-19 testi yapan sağlık çalışanları tatil planı yapmıyor
05 Haziran 2020 11:29
|Sağlık Bakanlığı gebelere 'Demir ve D vitamini' desteği verecek
05 Haziran 2020 11:22
|Prof. Azap: Ankara'da beklediğimiz azalmayı göremedik
05 Haziran 2020 09:37
|6. sınıf öğrencisinden F klavyede dünya rekoru
05 Haziran 2020 09:18
|Bilim Kurulu Üyesi Turan: Virüsün denizde canlı kalma ihtimali düşük
05 Haziran 2020 08:55
|Koronavirüs dışı hastalara da test yapılacak
05 Haziran 2020 08:00
|Başkent'te 'drift' terörü
05 Haziran 2020 07:51