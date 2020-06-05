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Kocatepe Camisi'nde cuma namazı kılındı

Toplu ibadet kısıtlamasının kaldırılmasının ardından ikinci cuma gününde vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde saf tuttu
 05 Haziran 2020 13:44
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Kocatepe Camisi'nde cuma namazı kılındı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki toplu ibadet kısıtlamasının kaldırılmasının ikinci haftasında vatandaşlar, cuma namazı için Kocatepe Camisi'ni doldurdu.

Caminin girişine vatandaşların sağlığını korumak için dezenfektan kabini kuruldu. Gelenlere tek kullanımlık seccade, maske ve kolonya veren görevliler, sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda da uyarılarda bulundu.

Cami içerisinde ve avluda seccadelerini sosyal mesafe kuralına uygun şekilde sererek saf tutan cemaat, hutbenin okunmasının ardından cuma namazını kıldı.

Vatandaşlar, namaz sonrasında da camiden kurallara uygun şekilde çıkılması konusunda uyarıldı.
Anadolu Ajansı
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