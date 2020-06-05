TBMM Başkanı'ndan 3 ismin vekilliğinin düşürülmesine ilişkin açıklama
TBMM Başkanı Şentop, üç ismin milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin yasama döneminin sonuna kadar beklenmesi yönünde teamül bulunmadığını belirtti.
|05 Haziran 2020 13:46
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