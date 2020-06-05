Haftasonu için yasak iptal edildi, havalar nasıl olacak?

Haziran ayının başından beri etkili olan yağmurlu ve soğuk hava etkisini kaybediyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde oldukça artması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), sayfasında yer alan bilgiye göre ise sıcaklıkların cuma gününden itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Yurt genelinde etkili olması beklenen sıcak havanın pazar günü yer yer 35 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Özellikle Adana'da sıcaklığın 38 dereceye kadar çıkacak.

Antalya'da da sıcaklıkların hafta sonu 30 ila 32 derece olmasında bekleniyor.