Haftasonu için yasak iptal edildi, havalar nasıl olacak?
Hava durumu için Meteoroloji'den aktarılan son dakika haberine göre hafta sonu sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Yer yer sıcaklıkların 38 ila 39 dereceyi bulması bekleniyor. Peki bugün hava nasıl olacak? Hafta sonu hava nasıl olacak?
|05 Haziran 2020 13:54
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Haziran ayının başından beri etkili olan yağmurlu ve soğuk hava etkisini kaybediyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde oldukça artması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), sayfasında yer alan bilgiye göre ise sıcaklıkların cuma gününden itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.
Yurt genelinde etkili olması beklenen sıcak havanın pazar günü yer yer 35 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Özellikle Adana'da sıcaklığın 38 dereceye kadar çıkacak.
Antalya'da da sıcaklıkların hafta sonu 30 ila 32 derece olmasında bekleniyor.
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